【KRPフェス×島津製作所】「ひさき型分光器を作って光を観察しよう」開催

京都リサーチパーク株式会社

京都リサーチパーク株式会社（代表取締役社長 浅野貢男、以下、KRP）が主催する「KRPフェス2026」にて、2026年7月25日（土）、株式会社島津製作所による「ひさき型分光器を作って光を観察しよう」が開催されます。

KRPは、「KRPフェス2026」を7月24日（金）・25日（土）の２日間にわたって実施します。

「技術」「まち」「人」をテーマに、KRP地区に入居する企業・機関の研究者・技術者の交流を促すプログラムや起業家・スタートアップ向けイベント、またアート・カルチャーを楽しむ企画など約25件の多彩なイベントを集中開催します。

■開催イベントについて

JAXAが開発した人工衛星「ひさき」を模した実験道具を作って、分光・観察体験をしていただきます。蛍光灯やLEDなどの光の特性を学ぶことで科学を身近に感じてもらうことがねらいです。

人工衛星「ひさき」には、島津製作所の技術で作られた部品「グレーティング（回折格子）」※が搭載されています。

※光を調べる部品のこと

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30270/table/325_1_4f77fc2b759b9c93042bf8c4358e32b9.jpg?v=202606261052 ]

■株式会社島津製作所について

島津製作所は、小・中・高校生に「理科や科学に興味を持ってもらう“きっかけ”を提供したい。」との思いから「島津ぶんせき体験スクール」を開催しています。2007年から始めたこのスクールでは、島津製作所の分析装置の操作体験に加え、簡単な実験やモノ作りを体験してもらっています。

■京都リサーチパークについて

全国初の民間運営によるサイエンスパークとして1989年に開設。京都府・京都市の産業支援機関などを含めて510組織・6,000人が集積。オフィス・ラボ賃貸、貸会議室に加え、起業家育成、オープンイノベーション支援、セミナー・交流イベント開催など、新ビジネス・新産業創出に繋がる様々な活動を実施。「ここで、創発。～Paving for New Tomorrow～」をブランドスローガンとして、イノベーションを起こそうとする世界中の方々に、魅力的な交流の舞台、事業環境を提供することを通じて、世界を変える新たな事業が生まれることに貢献します。

■「KRPフェス2026」開催概要

開催期間: 2026年7月24日(金)～25日(土)

会 場 : 京都リサーチパーク地区周辺およびオンライン

主 催 : 京都リサーチパーク株式会社

協 力 : 京都府中小企業技術センター、公益財団法人 京都産業２１、地方独立行政法人 京都市産業技術研究所、公益財団法人 京都高度技術研究所、一般社団法人京都発明協会、京都試作センター株式会社、一般社団法人京都試作ネット、株式会社KRI、株式会社糖鎖工学研究所、 株式会社フューチャースピリッツ

後 援 : 近畿経済産業局、京都府、京都市、京都商工会議所、公益社団法人 京都工業会、一般社団法人 京都経済同友会、一般社団法人 京都知恵産業創造の森、公益財団法人 大学コンソーシアム京都

詳細・その他開催イベントのご案内：

「KRPフェス2026」特設サイト https://www.krp.co.jp/krpfes/2026/