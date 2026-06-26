生前整理は「準備」が9割！　相続・介護・実家の片づけ…「もしも」の不安を1冊で解消する生前整理ガイドが発売。エンディングノート付き

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年6月26日（金）に『もしもに備えて自分も家族も安心 生前整理とお金・手続きのすべて』（著：一般社団法人生前整理普及協会）を発売いたしました。

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4058027444(https://www.amazon.co.jp/dp/4058027444)

・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18591394/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18591394/)

●生前整理で「やること」と「お金のこと」がこの1冊でわかる

大切な家族に負担をかけず、自分自身も安心して日々を過ごすために、今注目されている「生前整理」。しかし、いざ始めようと思っても、「何から手をつければいいのかわからない」と迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

「老後のお金、いくらあれば安心？」

「安心して暮らせる終の棲み家とは？」

「介護に備えて今からできることは？」

「損しない・もめない生前贈与のコツはある？」

「家や持ち物、デジタル遺品はどう整理すればいい？」

本書は、生前整理の準備や手続きについて、はじめての方にもわかりやすく解説する1冊です。2026年6月時点の最新のルールに対応し、難しく感じやすい制度や手続きも、豊富な図解とマンガを交えながら順を追って確認できます。

著者である生前整理普及協会をはじめ、行政書士やFP、介護、リフォームなど、各分野の専門家を監修者として迎え、必要な情報をわかりやすく整理しました。片づけや手続きの方法だけでなく、お金や住まい、介護に関する不安にも具体的に答えます。

●老後資金、住まい、介護、相続、デジタル遺品まで。

現代の生前整理に必要なことを幅広く解説

生前整理で考えるべきことは、持ち物の片づけだけではありません。

本書では、老後の資金、住まい、入院・介護、相続、生前贈与・税金まで、これからの暮らしに関わるテーマを幅広く取り上げています。「結局いくらかかるのか」「何から始めればいいのか」といった不安に対して、豊富な図解とイラストでわかりやすく解説します。

さらに、墓じまい、空き家の整理、デジタル遺品の引き継ぎなど、現代ならではの悩みにも対応。スマートフォンやパソコン、ネット銀行、サブスクリプション、SNSなど、家族が把握しにくいデジタル情報についても、早めに整理しておきたいポイントを紹介します。

家族がいる方はもちろん、おひとりさまにも役立つ内容です。

●「やることチェックリスト」と「書き込み式エターナルノート」付き

巻頭には、取り組むことがひと目でわかる「やることチェックリスト」、巻末には人生を豊かにする書き込み式の「エターナルノート（エンディングノート）」を収録しています。

「エターナルノート」には、自分の希望や家族に伝えておきたいこと、財産や手続きに関する情報などを書き込むことができます。もしものときの備えとしてはもちろん、「これから自分がどう生きたいのか」を考え、未来を描くためのノートとしても役立ちます。

生前整理は、人生の終わりのためだけに行うものではありません。自分と家族の安心を整え、これからを軽やかに生きるための前向きな準備です。不安をひとつずつ安心に変え、「豊かな自己実現としての終活」を始めましょう。

［目次］

第1章 老後のお金

「年金はいくらもらえる？」「保険や医療制度は？」などがわかる

第2章 老後に備えた不動産対策

「もめない相続のコツは？」「持ち家は老後の武器になる？」などがわかる

第3章 知っておきたい生前贈与

「生前贈与と相続の違いは？」「子どもへの援助で気をつけたいこと」などがわかる

第4章 老後に備えて家と暮らしを整える

「リフォームは必要？」「安心して暮らせる家づくり」などがわかる

第5章 趣味のモノを整える

「コレクションの整理はどうする？」「デジタルデータはどう残す？」などがわかる

第6章 将来の介護に備える

「介護保険で何ができる？」「在宅介護と施設介護の違いは？」などがわかる

第7章 自己実現する終活

「遺言書の書き方」「エンディングノートの活用法」などがわかる

［著者プロフィール］

【著】一般社団法人生前整理普及協会

2013年7月29日設立。代表理事は大津たまみ。「モノ・心・情報の整理」を通じて、人生を豊かで前向きに生きるための「生前整理」の普及活動を行っています。生前整理アドバイザー認定講座や各種専門講座を全国的に展開。片づけ・相続・介護・終活など幅広い分野で人材育成と啓発活動を推進しています。

HP：https://seizenseiri.net/

［商品概要］

『もしもに備えて自分も家族も安心 生前整理とお金・手続きのすべて 「何から始める？」「いくら必要？」不安と疑問を1冊で解決！』

著：一般社団法人生前整理普及協会

定価：1,848円（税込）

発売日：2026年6月26日

判型：A5判／240ページ

電子版：同時配信

ISBN：978-4-05-802744-8

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2380274400(https://hon.gakken.jp/book/2380274400)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4058027444(https://www.amazon.co.jp/dp/4058027444)

・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18591394/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18591394/)

＜電子版＞

・Kindle https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3R9SY59/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3R9SY59/)

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■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開