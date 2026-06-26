TAMASHII NATIONSより新玩具ブランド「CHANGEARTS」始動！第1弾は『ドラゴンボール』のホイポイカプセルがモチーフの4アイテム！

株式会社BANDAI SPIRITS

大人向けコレクターズ商品の統一ブランド「TAMASHII NATIONS」を展開する株式会社BANDAI SPIRITS コレクターズ事業部は、ケースと変形玩具を組み合わせた新玩具ブランド「CHANGEARTS（チェンジアーツ）」を始動します。

■新ブランド「CHANGEARTS」始動！

印象的なあのキャラクター、あのアイテムにTAMASHII NATIONSが誇る変形技術(CHANGE ARTS)を組み込み送り出す玩具シリーズ！

集めたくなるケースから取り出してCHANGE！変形の楽しさと驚きがあふれ出す！

ブランドページURL：https://tamashiiweb.com/item_brand/changearts/

■第1弾として『ドラゴンボール』シリーズより、4アイテムが登場！

第1弾として『ドラゴンボール』シリーズに登場するホイポイカプセルをモチーフとした4アイテムを発売します。

これまでTAMASHII NATIONSが培ってきた変形技術(CHANGE ARTS)を使い、『ドラゴンボール』シリーズに登場するホイポイカプセルからメカが飛び出す劇中シーンを表現。変形玩具の面白さとコレクション要素を兼ね備えています。

■ラインアップ

＜CHANGEARTS ホイポイカプセルNo.9 ブルマのバイク＞

メーカー希望小売価格：2,200円(税込)

発売月：2026年12月予定

商品サイズ：カプセル全長 約110mm / 本体全長 約90mm

＜CHANGEARTS ホイポイカプセルNo.1 カプセルハウス＞

メーカー希望小売価格：2,200円(税込)

発売月：2026年12月予定

商品サイズ：カプセル全長 約110mm / 本体全長 約80mm

＜CHANGEARTS ホイポイカプセルNo.433 トランクスのタイムマシン＞

メーカー希望小売価格：2,200円(税込)

発売月：2027年1月予定

商品サイズ：カプセル全長 約110mm / 本体全高 約75mm

＜CHANGEARTS ホイポイカプセルNo.576 ブルマの飛行機＞

メーカー希望小売価格：2,200円(税込)

発売月：2027年1月予定

商品サイズ：カプセル全長 約110mm / 本体全長 80mm

■集めたくなるケース！

作品や変形玩具本体に由来するケース！

作品ファンなら思わずうなってしまう玩具本体とケースの関係も？！

■驚くべき“CHANGE ARTS”（変形技術）

変形させやすさと細かなこだわりを両立する変形技術(CHANGE ARTS)！

変形時にしか見えない内部描写など、変形させるたびにこだわりが見つかる！

■シリーズで集めよう！

複数並べたくなるケースや変形玩具本体！

商品ごとに異なる「CHANGEARTS」を集めて楽しもう！

※画像はイメージです。

※「S.H.Figuarts」シリーズの商品は別売りです。

■別売りの『ドラゴンボール』シリーズ関連フィギュアと一緒にディスプレイ！

別売りの「S.H.Figuarts ブルマ-大冒険の始まり-」「S.H.Figuarts スーパーサイヤ人トランクス-未来から来た少年-」とディスプレイして劇中シーンを再現！

※画像はイメージです。

※「S.H.Figuarts」シリーズの商品は別売りです。

(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション

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【BANDAI SPIRITSの大人向けブランド「TAMASHII NATIONS」について】

BANDAI SPIRITSが掲げる、大人向けコレクターズ商品の統一ブランド「TAMASHII NATIONS」は2026年で19年目を迎えます。「超合金」シリーズをはじめ、フィギュアやロボットを中心に豊富なラインアップと高いクオリティの商品でファン層を拡大。現在は海外にも裾野を広げています。

＜TAMASHII NATIONS 公式サイト「TAMASHII NATIONS OFFICIAL SITE」：https://tamashiiweb.com/＞

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※本リリース掲載商品の対象年齢は15才以上です。

※本リリース中の画像は試作品のため実際の商品とは異なる場合があります。

※本リリースの内容は2026年6月26日現在のものであり、予告なく変更する場合があります。