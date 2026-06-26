自分の正確な医療データをもとにAIが寄り添う！医療情報管理アプリ「パシャっとカルテ」が、ユーザーの不安や悩みを解消する新機能「AI相談機能」をリリース

Arteryex株式会社

Arteryex株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：李 東瀛）の提供する医療情報管理アプリ「パシャっとカルテ」は、ユーザーの体調に関する不安や悩みの解消を目的とした新機能「AI相談機能」をリリースしたことをお知らせいたします。

本機能は、散らばりがちな医療情報をスマートフォン一つで管理できる「パシャっとカルテ」の強みを活かし、アプリ内に蓄積されたユーザーご自身の「正確な医療データ（健康診断結果、検査結果、お薬情報など）」をベースにAIが対話を行う、これまでにない革新的なAI健康相談サービスです。

これまでの複雑なデータをAIが分かりやすく要約（サマリー化）し、現在の体調の懸念点をクリアにすることで、「なんとなく不安だから病院に行けない」「説明が難しそう」といった受診への心理的ハードルを下げ、適切な医療機関への受診をスムーズに手助けします。

一般的なAI相談サービスとは異なり、ユーザー自身の過去の正確なデータを背景に持っているため、よりパーソナライズされた気づきを提供。適切なタイミングでの病院受診を後押しし、健康管理のパートナーとしてユーザーに寄り添います。

なお、本機能は「プレミアムプラン」および「家族マックスプラン」の会員様限定機能として、回数無制限でご利用いただけます。

当社は本機能を通じ、誰もが日々の体調変化に不安を抱え込まず、安心して適切な医療情報にアクセスできる社会の実現を目指してまいります。

AI相談機能の概要

【利用対象】

「パシャっとカルテ」以下のプランの会員様（期間中、回数無制限で利用可能）

- プレミアムプラン（月額500円/税込）- 家族マックスプラン（月額1,500円/税込） ※対象のご家族皆さまでご利用いただけます。

■ 本機能の3つの特徴

- 圧倒的な違い：アプリ内の「正確な医療情報」をベースにした対話 ネット検索や一般的なAI相談とは異なり、ユーザーがアプリ内に登録・データ化した「健康診断、検査結果、処方薬」といった“あなただけの正確な医療データ”をもとにAIが状況を把握します。そのため、より個人の状態に即した、信頼度の高い健康サポートを体感いただけます。- 誰でも迷わない：簡単な「選択肢式」の会話型インターフェーススマホの操作に不慣れな方や、体調が悪く文章を入力するのが難しい時でも、画面に表示される選択肢をタップしていくだけで簡単にAIと会話が進められます。誰でも直感的に使えるデザインを追求しました。- 病院へ行く手助けに：不安や悩みを解消し、受診をサポート「この数値って大丈夫？」「何科に行けばいい？」という日常の小さなお悩みにAIが寄り添います。蓄積された医療データをAIが分かりやすく要約し、医師に伝えるべきポイントを整理してくれるため、病院へ行く前の準備や実際の受診がぐっとスムーズになります。 適切なタイミングでの受診を促すことで、病気の早期発見や適切な医療へのアクセスをサポートします。有料プランについて

「パシャっとカルテ」では、より便利に健康を管理できる限定機能を提供しています。今回の新機能「AI相談機能」の無制限利用は、個人向けの「プレミアムプラン（月額500円/税込）」のほか、ご家族分のプレミアムプラン機能がまとめて使用できるお得な「家族マックスプラン（月額1,500円/税込）」のどちらの会員様も対象となります。

▼アプリのダウンロード・詳細はこちらから

https://pashakarte.onelink.me/yM76/press

パシャっとカルテについて

「パシャっとカルテ」は、散らばりがちな医療情報をスマートフォン一つで管理できる無料のPHRアプリです。健康診断の結果や検査結果、お薬の情報を撮影するだけでデータ化され、アプリ内で一元管理することが可能です。煩雑になりがちな医療情報を手軽に管理・活用することで、ユーザーの健康増進をサポートします。



2026年6月時点の主な機能は以下の通りです。

- iOS「ヘルスケア」/ Android「ヘルスコネクト」連携機能- 健診結果や検査結果、薬の情報を撮影し、自動でデータ化- 医療費の領収書を撮影するだけで簡単に管理・計算- 血圧・体重・体温など日々の記録を写真または手入力で管理- アンケート回答やインタビュー参加等でアプリ内ポイントを取得- 【新機能】登録データから不安を要約し受診を手助けする「AI相談機能」 ※有料プラン限定



▼ダウンロードはこちら

https://pashakarte.onelink.me/yM76/press

Arteryexについて

Arteryexは「健康銀行」構想を掲げ、医療データを患者自身が管理し、自らの“資産”として活用できる仕組みを提供しています。アプリ「パシャっとカルテ」を中心に、医療情報プラットフォーム事業やシステム開発事業を展開しています。



ArteryexではPHR（Personal Health Record）データを活用し、様々なサービスと連携を進め、医療情報の正しい二次利用を促進させています。本取り組みに関する取材のご相談やご質問などがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

会社名：Arteryex株式会社

WEB：https://arteryex.biz/(https://arteryex.biz/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=phr_ai_pr_202606&utm_content=text_link&utm_term=phr_ai)

設立日：2018年2月1日

所在地：東京都千代田区外神田6-6-1 斎藤ビル2階・4階

代表取締役：李 東瀛

事業内容：医療情報管理アプリ「パシャっとカルテ」の開発ならびに運営、医療情報プラットフォームサービスの提供、医療分野におけるシステム・アプリケーションの開発

営業時間: 11:00-18:00（平日）

【本件に関するお問い合わせ先】

Arteryex株式会社 パシャっとカルテ事業部

メール：mrktg@arteryex.biz

WEB：https://arteryex.biz/(https://arteryex.biz/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=phr_ai_pr_202606&utm_content=text_link&utm_term=phr_ai)