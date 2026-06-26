「ムーミン」と「人生4カット」のコラボフレーム第五弾！

株式会社DONGRAMYPROJECT

株式会社DONGRAMY PROJECT（本社：福岡県北九州市）が運営する韓国発のセルフフォトプリント「人生4カット」は、世界中で愛される「ムーミン」との期間限定コラボフレーム第5弾を展開いたし

ます。

第5弾では、夏の海や花火をテーマにした全2種のフレームが登場。

海辺でのんびりと過ごすムーミンたちや、夜空を彩る花火を楽しむ様子を描いたデザインで、夏の思い出を特別な1枚として残していただけます。

本コラボフレームは期間限定で「人生4カット」対象店舗にて展開予定です。

ここでしか撮影できない特別なフレームをぜひお楽しみください。

■ムーミン×人生4カットコラボフレーム概要

【ムーミン x 人生4カット】第五弾コラボフレーム

フレーム：全2種（2枚1セット/ With フォトフレーム/ Multi フォトフレーム）

販売期間：2026年7月1日(水)～2026年11月30日(月)

価格：ムーミン限定コラボフレーム1,000円（税込）

■撮影対象店舗

[表: https://prtimes.jp/data/corp/107950/table/194_1_35e4363969fd35b0c3193e2f38a91d45.jpg?v=202606261052 ]

※対象店舗は変更となる場合がございます。最新の店舗情報は公式Xをご確認ください。

■ムーミン

白くて丸々として、大きな鼻をもつムーミン一家が物語の主人公。好奇心旺盛なムーミントロール、冒険家で小説家のムーミンパパ、おおらかで愛情深いムーミンママの３人が、個性的な友人たちと楽しい冒険を繰り広げます。

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■人生4カットとは

韓国での発売から5年で590店舗を開設した、韓国国内市場シェア50%以上のプレミアムフォトブランド。「盛れないプリクラ」として今までにない地位を確立し、アイドルのカムバック時期やセンイル（誕生日）の推し活として、推しを楽しむ国内外の新たな文化として、MZ世代を筆頭に多くの顧客を魅了。多くのK-POPアイドルやアニメーションとのコラボフレームが登場し、韓国のみならず日本国内外のインバウンド人気も急上昇している。



【人生4カット 公式SNS】

●Instagrm(https://www.instagram.com/life4cuts_jp)

●X(旧：Twitter)(https://twitter.com/life4cuts_jp)

●TikTok(https://www.tiktok.com/@life4cuts_jp?lang=ja-JP)

【人生4カット公式サイト】

https://life4cuts.net/(https://life4cuts.net/)