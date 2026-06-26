集英社みらい文庫『鬼滅の刃　ノベライズ～きょうだいの絆と鬼殺隊編～』のオーディオブックが6月26日（金）に配信開始！

株式会社集英社

人気コミック『鬼滅の刃』の小説シリーズ第2巻、『鬼滅の刃 ノベライズ～きょうだいの絆と鬼殺隊編～』（吾峠呼世晴／原作・絵、松田朱夏／著、集英社みらい文庫）のオーディオブックを2026年6月26日（金）に配信開始いたします。audiobook.jpやAudibleをはじめとする各配信ストアにて販売。

（ｃ）吾峠呼世晴／集英社

集英社みらい文庫『鬼滅の刃 ノベライズ』シリーズは、吾峠呼世晴氏による原作漫画『鬼滅の刃』の物語を、児童文庫ならではの読みやすい文章で描き、多くの読者に親しまれている小説シリーズです。人を襲う「鬼」がいる世界で、家族を鬼に殺され、妹・禰豆子（ねずこ）までも鬼に変えられてしまった少年・炭治郎（たんじろう）を主人公に、彼が妹を人間に戻す方法を探しながら、鬼を倒す「鬼殺隊」に入り、仲間とともに任務に挑む物語。シリーズ第2巻の『鬼滅の刃 ノベライズ～きょうだいの絆と鬼殺隊編～』では、「柱（はしら）」と呼ばれる最強クラスの隊士が新たに登場し、さらに大きなストーリーが展開されます。

オーディオブックの朗読は、1作品目の『鬼滅の刃 ノベライズ～炭治郎と禰豆子、運命のはじまり編～』に続き、井藤智哉さん、盆子原康さん、金本涼輔さん、大木咲絵子さんの声優4名。個性豊かなキャラクターを演じ分け、臨場感あふれる作品に仕上がっています。圧倒的な強さの敵に追いつめられるシーンは、“聴く読書”ならではの緊迫感を味わえます！ 夏休み期間中のこどもの読書時間や、家族のくつろぎ時間に、耳でも『鬼滅の刃』の世界をお楽しみいただけます。

【オーディオブック情報】

（ｃ）吾峠呼世晴／集英社

タイトル：『鬼滅の刃 ノベライズ～きょうだいの絆と鬼殺隊編～』

原作・絵：吾峠呼世晴

著者：松田朱夏

刊行：集英社みらい文庫

制作：オトバンク

配信開始日：2026年6月26日（金）

配信ストア：audiobook.jp(https://audiobook.jp/product/275229)、Audible(https://www.audible.co.jp/pd/%E9%AC%BC%E6%BB%85%E3%81%AE%E5%88%83%E3%80%80%E3%83%8E%E3%83%99%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%80%80%EF%BD%9E%E3%81%8D%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%A0%E3%81%84%E3%81%AE%E7%B5%86%E3%81%A8%E9%AC%BC%E6%AE%BA%E9%9A%8A%E7%B7%A8%EF%BD%9E-%E9%9B%86%E8%8B%B1%E7%A4%BE%E3%81%BF%E3%82%89%E3%81%84%E6%96%87%E5%BA%AB-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF/B0H5JCPD4B?source_code=ASSGB149080119000H&share_location=pdp)、Apple Books(https://books.apple.com/jp/audiobook/id6781167094)、Google PLAYブックス(https://play.google.com/store/audiobooks/details?id=AQAAAEC65w2npM)

価格：オーディオブック配信ストアに準じる

ナレーター：井藤智哉、盆子原康、金本涼輔、大木咲絵子

【あらすじ】鬼になってしまった妹・禰豆子を救い、家族の仇討ちをするために旅にでた炭治郎。鬼を討つ「鬼殺隊」に入り、同じく鬼殺隊である善逸や伊之助と出会い、行動をともにすることに。那田蜘蛛山へ向かった炭治郎たちは山に住む蜘蛛の鬼の家族に苦戦を強いられ、絶体絶命に!? 鬼殺隊の「柱」も続々登場!!

好評配信中の『鬼滅の刃 ノベライズ』第1巻のオーディオブックはこちら。本作品を30分無料試し聴きできる『ナツオト』オーディオブックキャンペーンは8月28日（金）まで！

（ｃ）吾峠呼世晴／集英社

タイトル：『鬼滅の刃 ノベライズ～炭治郎と禰豆子、運命のはじまり編～』

原作・絵：吾峠呼世晴

著者：松田朱夏

刊行：集英社みらい文庫

制作：オトバンク

配信開始：2026年4月28日（火）

配信ストア：audiobook.jp(https://audiobook.jp/product/274808)、Audible(https://www.audible.co.jp/pd/%E9%AC%BC%E6%BB%85%E3%81%AE%E5%88%83-%E3%83%8E%E3%83%99%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BA-%E7%82%AD%E6%B2%BB%E9%83%8E%E3%81%A8%E7%A6%B0%E8%B1%86%E5%AD%90%E3%80%81%E9%81%8B%E5%91%BD%E3%81%AE%E3%81%AF%E3%81%98%E3%81%BE%E3%82%8A%E7%B7%A8-%E9%9B%86%E8%8B%B1%E7%A4%BE%E3%81%BF%E3%82%89%E3%81%84%E6%96%87%E5%BA%AB-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF/B0GX54GNN7?source_code=ASSGB149080119000H&share_location=pdp)、Apple Books(https://www.apple.com/jp/apple-books/)、Google Play ブックス(https://play.google.com/store/audiobooks/details/%E5%90%BE%E5%B3%A0%E5%91%BC%E4%B8%96%E6%99%B4_%E5%8E%9F%E4%BD%9C_%E9%AC%BC%E6%BB%85%E3%81%AE%E5%88%83_%E3%83%8E%E3%83%99%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BA_%E7%82%AD%E6%B2%BB%E9%83%8E%E3%81%A8%E7%A6%B0%E8%B1%86%E5%AD%90_%E9%81%8B%E5%91%BD%E3%81%AE%E3%81%AF%E3%81%98%E3%81%BE%E3%82%8A%E7%B7%A8_%E9%9B%86%E8%8B%B1%E7%A4%BE%E3%81%BF%E3%82%89%E3%81%84%E6%96%87%E5%BA%AB?id=AQAAAEBan37fNM&hl=ja)

価格：オーディオブック配信ストアに準じる

ナレーター：井藤智哉、盆子原康、金本涼輔、大木咲絵子

【あらすじ】時は大正。炭を売って暮らす心優しき少年・炭治郎は、ある日鬼に家族を皆殺しにされてしまう。かろうじて生きていた妹・禰豆子は「鬼」に変わってしまっていた。妹を人間に戻し、家族を殺した鬼を討つため、炭治郎は「鬼狩り」の道に進むことを心に決めるが――!?

※禰豆子の「禰」の偏は「ネ」が正式表記です。

【『ナツオト』について】

“この夏はオーディオブックと出かけよう”をコンセプトに、「聴く読書」が体験できるコンテンツを無料で配信するキャンペーン。日常のあらゆるタイミングが読書時間に変わります。

●10分で聴ける人気作家4名の書き下ろしショートストーリーを無料配信。杉田智和氏が朗読！

●集英社の人気オーディオブックを30分無料お試し！

●この夏おすすめのオーディオブックを再生時間別に紹介！

これらのコンテンツは、集英社OTOコンテンツWEBサイト内にある「ナツオト」特設サイトからお楽しみいただけます。

集英社「ナツオト」特設サイト: https://oto.shueisha.co.jp/special/natsuoto2026/(https://oto.shueisha.co.jp/special/natsuoto2026/)

キャンペーン期間：2026年6月16日（火）～ 2026年8月28日（金）

【集英社みらい文庫・最新刊情報】

『鬼滅の刃』スピンオフ小説・JUMP j BOOKS『鬼滅の刃 片羽の蝶』を読みやすい総ふりがな付きにして、集英社みらい文庫から7月15日（水）に発売！ 大人気の番外編『キメツ学園』もスラスラ読める！

（ｃ）吾峠呼世晴／集英社

タイトル：『鬼滅の刃 片羽の蝶 みらい文庫版』

原作・絵：吾峠呼世晴

著者：矢島綾

発売日：2026年7月15日（水）

定価：913円（10％税込）

判型：新書判

ページ数：224ページ

ISBN：978-4-08-322056-2

【あらすじ】鬼に両親を殺された幼いカナエとしのぶを助けた悲鳴嶼(ひめじま)。鬼殺隊への入隊を希望する二人にある試練を与えるのだが……。大人気「柱」の面々が登場する物語５編を大公開！ 好評の「キメツ学園」小説版も再び収録。

詳細はこちら：https://miraibunko.jp/book/978-4-322056-2/

「集英社OTOコンテンツ」について

“KOTOBA（言葉）を紡いでOTO（音）と届ける”をコンセプトに、本を目で読むだけでなく、耳でも楽しむ読書をご提案。

よりアクセシブルなかたちで、“本との出合い”を広げるための活動に取り組んでまいります。

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