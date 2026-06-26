人気声優の梶裕貴さん、増田 梨沙さん他プロの音楽家による″歌って・踊って・語る”ファミリーコンサート開催

東京都板橋区

令和８年9月13日（日）、板橋区はリンテック株式会社と「親子で楽しむコンサート モモ」を開催します。本イベントは、ストーリーテラー役の梶裕貴さんの進行で、チェンバーアンサンブルの響きと共に、多彩な声と本物の音楽のシャワーが同時に楽しめる参加型ファミリーコンサートです。

「絵本のまち板橋」からお届けする、家族で楽しめる特別なコンサート。子どもたちは想像の世界へ、大人は懐かしい物語のぬくもりへ。家族みんなで心動かすひとときをお楽しみください。耳で聴き、心で感じる、新しい絵本体験。笑顔あふれる“絵本のまち板橋”ならではの時間を、ぜひご家族そろってご体感ください。

絵本のまち板橋

板橋区は、美術館を起点とするイタリア・ボローニャ市とのつながり、多数の海外絵本を有する中央図書館（いたばしボローニャ絵本館）、印刷・製本産業が多く立地する特徴から「絵本」と区との関係性に着目し、これを区の独自性と位置づけ、「絵本のまち板橋」を区のブランドとして展開、推進しています。

開催日・会場

【日時】令和8年9月13日（日） 15時30分～17時00分（15時00分開場予定）

【会場】板橋区立文化会館大ホール（板橋区大山東町51-1）

【入場料】無料

申込方法

【方法】リンテックコンサート専用サイトよりお申込み（６月27日からアクセス可能になります。）

【期限】7月30日（木）まで必着

【定員】1,061人

・定員を上回るお申込みがあった場合は、区内在住・在勤・在学の方が優先で抽選。

・小学３年生以下は保護者同伴必須（２歳以下は保護者の膝上で観覧可）

・車いす席あり（若干数）

申込専用サイトはこちら :https://www.lintec.co.jp/event/2026/

主催等

【主催】リンテック株式会社、板橋区

【共催】公益財団法人板橋区文化・国際交流財団

【企画制作】株式会社長谷川音劇研究所、総合プロデューサー：長谷川 恵

担当部署

板橋区創造都市デザイン課事業推進係

電話：03-3579-2515

※上記内容はプレスリリース時点での情報であり、現在の事業と内容が異なる場合がありますのでご注意ください。