「武蔵野うどん小麦晴れ イオンモール日の出店」6月30日(火)オープン！

イオン株式会社

弁当・惣菜専門店「キッチンオリジン」や中華食堂「れんげ食堂Toshu」などを展開するイオングループのオリジン東秀株式会社（本社：東京都調布市/代表：後藤 雅之）は、新業態の4号店となる「武蔵野うどん小麦晴れ イオンモール日の出店」を2026年6月30日（火）にオープンいたします。

武蔵野うどん小麦晴れ イオンモール日の出店について

2025年8月の1号店オープン以来、「うどん界の常識を覆す圧倒的コスパ」を提供してきた「武蔵野うどん小麦晴れ」。勢いをそのままに、ブランド4号店目となる待望の新店舗が、西多摩のランドマーク「イオンモール日の出」に誕生します！

当店は、メインのうどんを1杯ご注文いただくだけで、60分制の食べ放題（ビュッフェスタイル）でお楽しみいただけます。

いよいよ本格的な夏が始まるこの時期に「武蔵野うどん小麦晴れ」が大切にしている『大地の恵みを、こころゆくまで』という想いをそのまま形にした、特別な満腹体験を地域の皆さまにお届けします。

当店のこだわり

「みんながそれぞれ好きなものを食べられるかな…」

そんなお出かけ時の心配を、まるごとワクワクに変える空間をつくりました。

小さなお子さまからおじいちゃん・おばあちゃんまで、三世代みんなが楽しくお食事いただけるお店を目指しています。

・打ちたて・茹でたての「自家製麺」がおかわりし放題！

毎日店内で製麺。力強いコシと小麦の香りを楽しめる武蔵野うどんです。冷水で締めた冷たいうどんは、暑い季節にもぴったり。

・種類豊富な「天ぷら」が食べ放題

専用カウンターに、その日のおすすめ専ぷらがずらり。お好きなものをお好きなだけ、丼ぶりにのせても良し、うどんの出汁に浸しても良し。

・もう一つの主役「ごはんもの」も自由自在！

出汁の旨みが染みた当店自慢の「かしわ飯」や、お子さまにも大人気の「カレー」など、うどんだけでは終わらない楽しさがあります。天ぷらを乗せて「オリジナル天丼」にアレンジするのもおすすめです。

・未就学児無料＆小学生半額！

未就学児のお子さまは無料、小学生のお子さまは半額でご利用いただけます。小さなお子さま用の椅子や、軽くて使いやすい子ども用食器も完備。育ち盛りのお子さまと一緒に、好きなものを好きなだけお楽しみください。

・赤ちゃん連れも安心！離乳食（ベビーフード）をご用意

「お出かけの荷物を少しでも減らして、気軽に外食を楽しんでほしい」という想いから、お店でベビーフードをご用意しています。席のタブレットから手軽にご注文いただけます。

店舗概要

※ベビーフードは食べ放題メニューの対象外となります。席のタブレットより別途ご注文いただけます。

■店舗名：武蔵野うどん小麦晴れ イオンモール日の出店

■住所：東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木237-3

■電話番号： 042-588-5131

■営業時間： 11:00～22:00（ラストオーダー 21:00）

■定休日：不定休

■席数：64席（テーブル席54席、カウンター10席）

■公共交通機関でのアクセス：JR五日市線 武蔵引田駅 徒歩約10分

最大の魅力は、圧倒的コスパの食べ放題スタイル

■うどんメニューをご注文いただくことで、麺のおかわり（麺のみ・かけうどん・ぶっかけうどん）が自由！

※店舗により商品内容、価格が異なる場合がございます。

■他にも、天ぷらやごはんもの、〆にはうどん粉スイーツなど食べ放題でお楽しみいただけます！

『武蔵野うどん小麦晴れ』について

※品揃えは日によって異なる場合がございます。数量限定の商品もございますので、あらかじめご了承ください。

「武蔵野うどん小麦晴れ（こむぎばれ）」は、国産小麦にこだわった武蔵野うどんに、天ぷらやごはんなどの食べ放題を組み合わせたうどん店です。

武蔵野うどんは、一般的なうどんよりも太く、強いコシと噛みごたえが特徴。毎日店内で製麺し、打ちたて・ゆでたての麺を提供することで、小麦本来の香りと食感を最大限に引き出します。

提供スタイルは、出汁を効かせたつけ汁に麺を浸して味わう「つけ汁スタイル」をはじめ、さまざまな食べ方をご用意しています。

また、種類豊富な天ぷらを食べ放題形式で自由に組み合わせを楽しめるのも特徴で、うどんに乗せるのはもちろん、ごはんと合わせて自分だけの天丼セットにしたり、他ご飯ものもご用意しております。

「大地の恵みを、こころゆくまで」をコンセプトに、素材・製法・自由度にこだわった、これまでにない新たなうどん体験をお届けします。

公式サイト：https://www.toshu.co.jp/brand/komugibare-top

X：https://x.com/komugibare

Instagram：https://www.instagram.com/komugibare/

オリジン東秀株式会社について

代表者：代表取締役社長 後藤 雅之

本社所在地：東京都調布市調布ヶ丘1-18-1 KDX調布ビル5F

設立：1966年（昭和41年）9月

事業内容：イオングループのオリジン東秀は、弁当・惣菜販売のオリジン事業や外食事業の運営、イオングループデリカ部門にオリジン商品を融合させるデリカ融合事業の展開を行なっております。

ブランド：キッチンオリジン/オリジン弁当/オリジンデリカ/れんげ食堂Toshu/鉄鍋焼きスパ ゲッティ 他

オリジン東秀公式サイト：https://www.toshu.co.jp/