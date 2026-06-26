Sanko Pet｜シャンプー時の「滑る・怖がる・じっとしない」を解消「このコ想いのシャンプー快適マット」を本日より新発売

株式会社サンコー

掃除・防災・ペット用品を中心に、生活サポート用品の商品開発から製造、販売までを一気通貫して提供する株式会社サンコー(https://sanko-gp.co.jp/)（本社：和歌山県海南市、代表取締役：角谷太基）は、ペットケアブランド「SankoPet(https://sanko-pet.com/)」より、シャンプー時の足元の不安を解消するマット「このコ想いのシャンプー快適マット」を、本日2026年6月26日に新発売します。

本商品は、自宅でのペットシャンプー時に生じやすい課題に着目し、洗面台などでのケアをサポートする既存商品を「Sanko Pet」としてパッケージをリニューアルしたものです。あわせて、既存商品であったピンク色からグレーに変更することで、洗面所やバスルームの空間になじみやすいデザインにしました。

シャンプー時に多い、飼い主の悩みと不安

自宅でペットをシャンプーする際、洗面台や浴室における滑りやすさや足元の不安定さに不安を感じる飼い主は少なくありません。「ペットが怖がってしまう」「落ち着かずに動いてしまう」「足腰に負担がかかっていないか心配」といった声は、特に子犬やシニア犬を飼育している家庭において多く見受けられます。

近年、ペットの高齢化や在宅でのケア需要の高まりを背景に、日常的なケアシーンにおける安全性や負担軽減への関心が高まっています。一方で、家庭内の洗面台や浴室は表面が滑りやすく、ペットにとって不安を感じやすい環境となる場合があります。その不安がストレスとなり、シャンプー自体を嫌がってしまう要因となるケースも指摘されています。

こうした課題に対応するため、シャンプー時の不安軽減を目的とした既存商品を、「Sanko Pet」ブランドとしてパッケージをリニューアルし、「このコ想いのシャンプー快適マット」として展開します。本製品は、シャンプー時の足元を安定させることで、ペットが立ちやすい環境づくりをサポートし、ペットと飼い主の双方にとって負担の少ないケア時間の実現を目指しています。また、カラーはグレーとブラウンの両面使用可能で、洗面所やバスルームのインテリアになじみやすい色合いにしています。

濡れた場所でもしっかり踏ん張れる！足元安心のシャンプー専用マット

本商品は、小型犬の全身シャンプーや、散歩後の足裏洗いなど、洗面台で行うケアシーンを想定したマットで、実際に従来品を使用していただいている方からは、「滑らなくなったので安心してシャンプーができるようになりました。」「洗面台でもお風呂場でも使え、いつもより愛犬も私も安心してシャンプーできました！」「滑らず洗えたのでいつもより嫌がる事なく短い時間でお風呂タイムが終了しました。」など、安心して使用できるだけでなく、ペットが嫌がらないので時短になったという声もあります。

マットには水抜きの穴が開いており、足元に水が溜まる心配もありません。また、紐が付属しているので、旅行などのお出かけの際にも持ち運びが可能です。リバーシブルで、グレーとブラウンのお好みのカラーで使用できます。足元の安定感とやさしい踏み心地により、ペットが感じやすい「滑る不安」を抑え、落ち着いてケアを受けられる環境づくりをサポートします。

■「このコ想いのシャンプー快適マット」商品概要

カラー│グレー

商品サイズ│約45×55cm

商品重量│185g

品質│表面：SBR、芯材：モダクリル、ポリエステル、綿 レーヨン、ひも：ポリエステル、ストッパー：PVC、耐熱温度：60度

生産国｜台湾

品番│AA-65

JANコード│4973381141937

価格│オープン

特長│

・適度なクッション性があります。

・薄くてズレにくいマットです。

・裏表なくどちらのカラーでも使用できます。

・お風呂の洗い場でも使えます。

・ハサミで手軽にカットできます。

・サイズは洗面台のサイズに合わせたコンパクトなサイズ。

・収納時に便利なひも付き。

■Sanko Pet（サンコーペット）について

「Sanko Pet」は、ペットとその家族のライフスタイルとライフサイクルに寄り添い、心地よい暮らしを届けるペットケアブランドです。お客さまのリアルな声をもとにこだわりの品質・機能をカタチにし、安心して長く心地よく過ごせるかけがえのない時間を届けます。2025年6月には、一般社団法人「ねこと今日」代表理事の川上麻衣子氏とのアンバサダー契約を締結しました。

［ブランドサイト］https://sanko-pet.com/

［Instagram］https://www.instagram.com/sanko__pet/

［X］https://twitter.com/sanko_pet

［LINE］https://page.line.me/plk6553j

株式会社サンコー

和歌山県海南市を拠点に、生活者に寄り添った価格設計と顧客視点の追求をモットーに、掃除・防災・ペット用品を中心に、生活サポート用品の商品開発から製造、販売まで一気通貫して提供しています。販売実績No1を誇る「おしっこ吸う～パット」シリーズは、2021年度からの販売数が約180万個を突破しました。皆さまの暮らしに寄り添う生活サポート用品メーカーとして、豊かな社会を支えていきます。



［会社名］株式会社サンコー ［代表者］代表取締役 角谷太基（かくたに ふとき）

［所在地］和歌山県海南市大野中715 ［設立］1967年4月1日［資本金］9,500万円

［事業内容］生活サポート用品の開発、製造、販売［HP］https://sanko-gp.co.jp/

［公式通販サイト］https://onlineshop.sanko-gp.co.jp/

［YouTube］https://www.youtube.com/channel/UCBIJyqK6v-HVvaEQ4ZSHWAw

［Instagram］https://www.instagram.com/sanko_souji/

［X］https://twitter.com/sanko_wakayama