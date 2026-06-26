気まま＆贅沢に水上を旅する。人生最高のクルーズへ　『リシェス』No.56 夏号は6月26日（金）発売

株式会社ハースト婦人画報社

フランス語で「裕福」、「豊かさ」を意味し、本物かつ極上の情報をハイエンドを愛する方々へお届けするハイクオリティマガジン『Richesse（リシェス）』（発行：株式会社ハースト婦人画報社、本社：東京都港区、代表取締役社長：ニコラ・フロケ）は、6月26日（金）にNo.56 夏号を発売します。

Photograph / Samuel Bristow（W.I.B AGENCY）

気まま＆贅沢に水上を旅する。人生最高のクルーズへ

Photograph / (C) The Ritz-Carlton Yacht Collection

2025年、世界のクルーズ人口は3720万人と過去最高を記録（※1）。高級ホテル業界のクルーズ進出が話題で、その多くは「クルーズ」ではなく「ヨット」を名乗り、エクスクルーシブ感を打ち出しています。従来のクルーズライン各社のサービスは、 複数の専門レストランの設置や有名シェフの招聘により「食」の選択肢を大きく拡大。さらに、深夜出港や一晩停泊で夜の寄港地を満喫する「ノクトーリズム」も流行中で、新たな旅の価値として脚光を浴びています。

※1 State of the Cruise Industry Report 2026 by Cruise Lines International Association (CLIA)より。

いま、世界が注目するデスティネーション。しあわせの夏の東北

Photograph / Jun Hasegawa

雄大な東北の大地。雅（みやび）やかに磨き上げられた美とは異なる暮らしと共に織り重ねられてきた美。さらに夏の東北を彩る各地の祭りは、祈りのかたちであるとともに土地に根差した記憶の継承。器や道具、家のたたずまい、食のかたち……、そのさまざまに出合える東北の美の手触りはこの地に紡がれてきた幻想的な物語のようです。ゆっくりと自分自身の感覚を穏やかにほどいていく。夏の東北では、この地でこそ育まれるラグジュアリーが待っています。

東北の記憶と未来をつなぐ、祈りのアートプロジェクト。現代美術家・宮島達男 時の海、ふたたび

〈右〉Photograph / Nobutada Omote 〈左〉Courtesy Tatsuo Miyajima Studio

無数のデジタルカウンターがまちまちの数字を示す現代美術作品を見たことがありますか？ 電子機器でよく使われるこの部品に託され、表現されているのは実は「命」なのです。数字はそれぞれの速さで移り変わります。まるで余命を表すかのように。そして０は現れない。再び数字は灯（とも）り──の繰り返し。これは東洋にある考え方、輪廻転生の表現です。そんな作品を生んだ宮島達男さんが福島県に震災の記憶と未来を見据えた美術館を造ります。

“心地よさ”もアップデート。上質の進化形スタイル

Photographs / Mitsuo Okamoto

伝統と最新の技を掛け合わせて紡がれる上質な服には、くつろぎや安心感とともに、心を軽やかにするパワーが宿ります。最新プレフォールコレクションより、“今”の空気をまとうワードローブをお届けします。

ハイジュエリー、色の競演。カラー・スプラッシュ！

Photographs / Shinmei（SEPT）

創意工夫を凝らした造形をひときわ特別に見せるのはカラーストーン。各メゾンのネットワークを駆使して集めた色とりどりのストーンとサヴォアフェールが融合したジュエリーは、芸術品としてますます価値を高めています。

定期購読とのセットアイテムは婦人画報×リンベルのカタログギフト「百花（ひゃっか）」

Photograph / Shun Sasaki（SIGNO）

毎号スペシャルなアイテムがセットになって届く『リシェス』の定期購読。今回のセットアイテムは、婦人画報×リンベルのカタログギフト「百花」です。掲載商品は、えりすぐりの約170点。人気のスイーツやグルメ、体験型ギフトなど日常を豊かに彩るモノ、コトの中からお気に入りの1つを探す楽しさをお届けします。婦人画報×リンベルのカタログギフト「百花」をぜひ雑誌の年間定期購読（1年・4冊）と共にお楽しみください。

お申し込みはこちら(https://subscribe.hearst.co.jp/subscribe/ri2606)

（お申し込み開始は6月26日0時～）

『Richesse（リシェス）』No.56 SUMMER issue

【発売日】2026年6月26日（金）

【販売価格】 1,700円（税込）

【販売書店】ネット書店含む、全国の書店とELLE SHOP

フランス語で「裕福」、「豊かさ」を意味するタイトルに相応しく、本物かつ極上の情報をトップクラスの富裕層の方々へお届けし、日本のラグジュアリーマーケットを活性化する、ハイクオリティマガジンです。ライフスタイルからファッション、グルメや旅、アート情報まで、選りすぐりの情報を美しいビジュアルとともにお届けしています。 https://www.richessemag.jp

リシェスAmazonストアはこちら(https://www.amazon.co.jp/stores/page/0054B140-8305-482F-9B98-19DAA494FA62?ingress=3?RC2606_prtimes)

【ハースト婦人画報社について】

株式会社ハースト婦人画報社は、アメリカに本社を置き、世界40か国で情報、サービス、メディア事業を展開するグローバル企業、ハーストの一員です。株式会社ハースト・デジタル・ジャパンは、デジタルビジネス拡大のため2016年に設立された株式会社ハースト婦人画報社の100％子会社です。1905年に創刊した『婦人画報』をはじめ、『ELLE（エル）』、『25ans（ヴァンサンカン）』、『Harper’s BAZAAR（ハーパーズ バザー）』、『Esquire（エスクァイア）』などを中心に、ファッション、ライフスタイルなどに関する多数のデジタルメディアの運営と雑誌の発行を手がけています。『ELLE SHOP（エル・ショップ）』をはじめとするEコマース事業も収益の柱に成長。近年はクライアント企業のマーケティング活動をトータルにサポートする『HEARST made （ハーストメイド）』、データに基づくブランドマーケティング支援を行う『HEARST Data Solutions（ハースト データ ソリューションズ）』を立ち上げるなど、コンテンツ制作における知見にデジタルとデータを融合した企業活動を展開しています。またISO 14001を取得しサステナビリティに配慮した経営を実践しています。



