明石市立文化博物館にて夏季特別展「こびとたちのいるところ―なばたとしたかのナバーランド―」を2026年7月18日（土）より開催！

株式会社小学館集英社プロダクション

2006年の刊行以来、多くの人びとを魅了してきた、なばたとしたか（1977年～）による「こびとづかん」シリーズは、今年20周年を迎えました。彼は日常の中に潜む不思議な気配を「コビト」という存在とその生態に合わせて描くことで、読む人をユーモアに富んだマジカルな世界へと引き込む作品を生み出してきました。

本展では、なばた氏ののびやかで力強い描線や細部まで描き込まれた緻密な表現に触れられる原画やスケッチ、立体作品「コビトの剥製」（シリーズ書籍には写真が収録）、また制作に携わった映像作品などを通して、その世界観を紹介します。

本展のみどころ

開催概要

展示構成

- 出版20周年記念の原画展。2006年に１冊目の絵本が刊行された「こびとづかん」シリーズは、今年で20周年。子どもから大人まで、多くの人を魅了してきた「こびとづかん」の世界が、明石へやってきます。本展は、なばたとしたか氏の創作の歩みをたどる展覧会です。草むらの気配や、部屋の片隅の違和感―子どものころに感じていた「あれ、なんだろう？」を、もう一度思い出すような時間が広がります。- 原画、フィギュア、顔出しパネル。コビトたち、大集合。絵本のページをめくるたびに現れたあのコビトたちが、会場いっぱいに姿を現します。「こびとづかん」シリーズの原画をはじめ、書籍には未収録の作品も多数展示。細かな筆づかいや色彩からは、コビトたちの息づかいまで感じられるはずです。さらに、立体作品「コビトの剥製」（シリーズ書籍には写真が収録）や、なばた氏制作の顔出しパネルも登場。まるで“コビト発見現場”に迷い込んだような感覚で、こびとづかんの世界を体感できます。- 図鑑少年だった、なばたとしたか氏。昆虫図鑑、動物図鑑、恐竜図鑑―幼い頃、なばた氏は図鑑のページを何度もめくりながら、生きものたちの姿に夢中になっていました。本展では、父に買ってもらい、現在も大切に保管している当時の図鑑を初公開します。コビトたちはどこからやってきたのか。その想像力の源を、のぞき見ることができます。[表1: https://prtimes.jp/data/corp/2610/table/1932_1_1db0c18030d07414fe4059d24237de12.jpg?v=202606261052 ]

本展では、展示室１を「こびとたちのいるところ」と題し、「こびとづかん」シリーズの原画やコビトの立体作品を通して、コビトたちの気配が息づく世界をご紹介します。草むらや木陰にひそむ小さな存在を探すように、物語の中へ入り込む体験をお楽しみいただけます。

展示室２では、なばた氏が「こびとづかん」以外の作品で展開してきた世界「ナバーランド」を紹介します。「こびとづかん」発表前に描いてきた作品や、幼い頃から大切にしてきた図鑑を展示し、“図鑑少年”としての原点や、現在の創作へとつながる豊かな想像力の源に触れていただきます。

展示室１｜こびとたちのいるところ

原画や資料を通して、草むらや森の中にひそむコビトたちの生態に迫ります。さまざまな種類のコビトたちが勢ぞろい。それぞれ異なる姿や習性を見比べながら、「こんなところにもいるのかもしれない」と想像がふくらむ空間です。コビトたちの不思議な生態や暮らしに、さまざまな角度からふれることのできるコーナーも登場します。映像や資料を通して、コビトたちの気配をたどりながら、その世界をゆっくり観察していきます。図鑑を開くように自由に楽しみながら、あなただけの“発見”に出会える場所です。

主要作品

・『こびとづかん』

・『こびと桃がたり』

・『みんなのこびと』

展示室２｜なばたとしたかのナバーランド

なばたとしたか氏の創作の原点であり、その源泉ともいえる、幼少期から愛読してきた図鑑を展示いたします。また、『いーとんの大冒険』『犬闘士イヌタウロス』など、これまで手がけてきた作品も紹介します。多彩な作品世界を通して、「こびとづかん」にも通底する、なばた氏が一貫して描いてきた独自の世界を垣間見ることができます。

主要作品

・『いーとんの大冒険』

・『犬闘士イヌタウロス』

・タブロー作品

関連事業

関連イベント

- イベントの参加には別途鑑賞券が必要です。（付き添いの方も含む）- 申し込み開始日：６月20日（土）10：00～1、3～5はすべて事前申込制（すべて先着制）2は抽選制。応募期間：6月20日（土）～6月26日（金）1. なばた としたかトークショー[表2: https://prtimes.jp/data/corp/2610/table/1932_2_ab0db41581c7ee3bf4274c3a0873d0cb.jpg?v=202606261052 ]2. なばた としたか サイン会[表3: https://prtimes.jp/data/corp/2610/table/1932_3_88b077b25c78a65e00fe3b9d9d8c6333.jpg?v=202606261052 ]3. なばた としたか ライブペイント[表4: https://prtimes.jp/data/corp/2610/table/1932_4_91d0be5df020ec6ed98a024c1841a647.jpg?v=202606261052 ]4. ワークショップ 豆本『こびとづかん』研究ノートをつくろう[表5: https://prtimes.jp/data/corp/2610/table/1932_5_f4c1df5929a440148d4f62a5593500a9.jpg?v=202606261052 ]5. ワークショップ『こびとづかん』サンキャッチャーをつくろう[表6: https://prtimes.jp/data/corp/2610/table/1932_6_c678fcd234a5e032264ece65a4f23493.jpg?v=202606261052 ]- 申込方法：当館ホームページの申込フォーム(https://www.akashibunpaku.com/catExhibit/post-68.html)より申込・すべて事前申し込み制。- 申し込みは６月20日（土）10：00～から開始します。- 各イベントには手話通訳・要約筆記者の派遣ができます。希望される方は、各イベントの10日前までにご連絡ください。明石にいてほしい！コビト大募集[表7: https://prtimes.jp/data/corp/2610/table/1932_7_76d4c3348bdd647ba04de8982075572b.jpg?v=202606261052 ]無料開館デー「YEAH！ぶんパークwithコビト―ケアでつながるミュージアムオープンディ―」[表8: https://prtimes.jp/data/corp/2610/table/1932_8_19b30409f27af83a3ed36d528b571a13.jpg?v=202606261052 ]

※最新情報およびその他のイベントは、当館HP・SNSをご覧ください。

こびとづかんについて

「こびとづかん」は累計発行部数320万部を突破した人気の児童書シリーズ。最初の絵本『こびとづかん』が2006年に発売されてから今年2026年で20周年を迎えました。

本の中で主人公の「ぼく」が見つけた、昆虫でも植物でもない不思議な生きもの「コビト」の生態を紹介しています。

突然冷蔵庫のモーターが鳴ったり、テレビがピシッと音がしたり、トイレットペーパーの角が三角に折られていたり、風もないのに草がすれる音がしたり…。

日常に溢れる正体不明の不思議な出来事、それらがもしコビトと呼ばれる生き物の仕業だとしたら--？

全13作品の中で紹介されるコビトはなんと444種類！

じっと耳をすませ、目を凝らしてみてください。きっとあなたのそばにも、コビトの気配を感じられるはずです。

こびとづかん公式サイト： https://www.kobitos.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/kobitosofficial/

公式X：https://x.com/kobitodukan

公式LINE：https://www.kobitos.com/line

(C)︎Toshitaka Nabata, Rokurinsha

広報用画像

1 絵本『こびとづかん』より1 絵本『こびとづかん』より2 絵本『こびと桃がたり』より3 絵本『みんなのこびと』より4 『こびと観察入門１.』より カクレモモジリ5 絵本『いーとんの大冒険』より6 なばた としたか氏7 メインビジュアル