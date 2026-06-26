『おねがい社長！』6周年記念イベント開催！新レアリティの「MR」人材が実装！

IYA Games Japan Inc.

IYAGAMES は、スマホ向け人気会社経営シミュレーションゲーム『おねがい社長！』において、6周年を記念したイベントを開催いたします。

今回の周年イベントでは、古典美術をモチーフとした新テーマイベントを開催するほか、3年ぶりとなる新レアリティ「MR人材」を実装いたします。さらに、豪華ログインボーナスや大型復帰イベントなど、多数の周年限定コンテンツをご用意しております。

3年ぶりの新レアリティ登場！MR人材「十六夜マリア」実装

【イベント期間】

2026年6月26日（金）～2026年7月26日（日）

【イベント内容】

『おねがい社長！』6周年イベントでは、古典美術をテーマとした、3年ぶりの新レアリティ「MR人材」『十六夜マリア』が登場いたします。

MR人材は、従来のLR人材を超える高い能力値を持ち、専用の名品、助手、動物と組み合わせることで、さらなるステータス強化が可能です。さらに、新システム「人材協力」を実装いたします。流派ごとに人材を編成することで、さらなる戦力強化が可能になります。

ログインボーナスでカスタマイズアイテムやキャスト衣装をGET！

【イベント期間】

2026年6月26日（金）～2026年7月26日（日）

【イベント内容】

イベント期間中、限定ログボイベントで報酬を獲得できます。また、新MR人材専用ガチャ券や6周年限定称号などの特典をご用意しております。さらに、2026年7月1日から7月15日までの期間、「人材巡り」イベントで毎日希望LR人材の10連ガチャを無料で1回引くことができます。15日間ログインすると、最大150連分の無料ガチャを獲得できます。そのほか、通常報酬に加え、「カスタマイズ」アイテムや「キャスト衣装」などの限定アイテムも入手可能です。

大型復帰イベント「復帰の夜」で取り逃がしたキャラを再びGET！

【イベント対象】

6月26日までに、7日以上未ログインのプレイヤー様

【イベント期間】

2026年6月26日（金）～2026年7月26日（日）

【イベント内容】

6周年を記念して、大型復帰イベント「復帰の夜」を開催いたします。任務をクリアすることで、イベント関連ガチャ券を最大100枚獲得可能です。また、URランク・LRランクの人材衣装選択箱の獲得チャンスもございます。さらに、過去に獲得できなかったキャラクターも復刻登場いたします。育成の遅れを取り戻し、現在の育成環境に追いつく絶好の機会となっております。

※コラボ限定キャラクターは対象外となります。

▼ゲーム概要

タイトル ：『おねがい社長！～想像を超える都市逆襲RPG～』

ジャンル ：会社経営シミュレーションゲーム

公 式 X ：https://x.com/jponegai

ダウンロードURL ：https://www.onegaishacho.jp/(https://www.onegaishacho.jp/)

著作権表記 ：(C)IYAGames