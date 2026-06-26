【東京都町田市】平和祈念事業を開催します

町田市役所2026年度 夏の平和祈念事業（チラシ・表）2026年度 夏の平和祈念事業（チラシ・裏）

生涯学習センターでは、毎年8月上旬に夏の平和祈念事業を実施しています。町田および日本が経験してきた第二次世界大戦等の記憶を振り返るとともに、平和のあり方を考える機会とするため、本事業を開催します。

今年度は「81年前の戦争を振り返り、今の平和を考える」をテーマとし、企画展「東京大空襲の記憶」「兵器『風船爆弾』とは」などで過去の戦争について広く触れるとともに、市民団体による朗読劇などを通して、戦争体験の継承に取り組みます。

あわせて、「お菓子作りで知るウクライナ・平和への祈り」も行い、現在起きている戦争についても考えるきっかけとします。

祈念事業概要

■開催日時：8月6日（木）～8月11日（火・祝）

午前9時～午後5時（最終日は午後1時まで）

■会 場：生涯学習センター6階・7階ホール（原町田6-8-1）

■主 催：生涯学習センター

■協 力：町田市原爆被害者の会（町友会）、町田市戦没者遺族会、

明治大学平和教育登戸研究所資料館、広島平和記念資料館、東京都復興記念館

内容（展示）

内容（講演・イベント等）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/52170/table/863_1_f6f33342ea45084abf259e3cee90ad12.jpg?v=202606261052 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/52170/table/863_2_5f7cbb7acc71dc6666e7be3f9c809647.jpg?v=202606261052 ]町田市ロゴマーク「いいことふくらむまちだ」

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