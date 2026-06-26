想像の斜め上の展開を突っ走る、脱出型アクション『ゼイ・ウィル・キル・ユー』 6月26日（金）デジタル販売＆デジタルレンタル開始！ 9月2日（水）ブルーレイ&DVDリリース！

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社は、本日2026年6月26日（金）より映画『ゼイ・ウィル・キル・ユー』のデジタル販売＆デジタルレンタルを開始いたします。

ようこそ、ここは悪魔崇拝者が住む高級マンション。今宵も一人のメイドが、悪魔の生け贄に捧げられる……はずだったー

(C) 2026 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

最強ヒロインが暴れまくる、脱出型アクションがデジタル配信開始!!

物語の舞台は、ニューヨーク・マンハッタンの歴史ある高級マンション“バージル”。実はそのマンションは、狂信的な悪魔崇拝者たちの巣窟だった―悪魔の生け贄にされるはずだったザジー・ビーツ演じる“最強メイド”が、まさかの反逆!? 《キル・ビル級》の超絶アクションで大暴走！襲い来る狂気の住人たちに殺される前に、“死のマンション”から脱出せよ！最強メイドVS悪魔崇拝教団というぶっ飛んだ設定に加え、漫画やアニメさながらの強烈な個性を放つキャラクターたちが次々と登場！予想の斜め上を行くストーリーとスピーディーな展開で観る者を引き込む、新感覚の脱出サバイバル・アクション！

「IT／イット」シリーズのムスキエティ監督 ×個性派キャストの最恐タッグ！

世界的ヒット作「IT／イット」シリーズを手掛けたアンディ・ムスキエティが設立した新ホラーレーベル「Nocturna」。その記念すべき第1回作品として放たれる、『WEAPONS／ウェポンズ』のスタジオ、ワーナー・ブラザース発の注目ホラー最新作！さらに、「デッドプール2」などにも出演する主演のザジー・ビーツに加えて、アカデミー賞(R)助演女優賞受賞のパトリシア・アークエット、「ハリー・ポッター」シリーズのドラコ役で知られるトム・フェルトン、『ブギーナイツ』『ハングオーバー！』で存在感を放ったヘザー・グラハムら豪華キャストが集結！個性が炸裂するマンション住人たちを、振り切ったテンションでそれぞれが熱演。怪しく、危険で、どこかクセになるキャラクターたちが物語を一気に加速させる！

ファイトシーンの裏側やVFX、セットの舞台裏に迫る映像特典にも注目！

映像特典では、見どころでもあるファイトシーンを徹底解説する「メイキング」や、VFX・特殊メイクなど制作の舞台裏に迫るドキュメンタリータッチの「死のマンション」、物語を象徴するロケーション〈バージル〉のセットデザインに迫る「命懸けのバトル」、本編の強烈なシーンがどのように生み出されたのかを解説する「殺戮シーンの創造」をラインナップ！綿密に作り上げられた世界観に注目！

◆デジタル販売＆デジタルレンタル開始にあわせて、本編映像10分を無料公開！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sNsbQkj83Rg ]

雨の中、高級マンションの前でブザーを押す、一人の新人メイド。その外壁には、不気味な悪魔の姿が描かれていた――やがて扉が開き、管理人のリリーに招かれて足を踏み入れたのは、1923年に建てられた由緒あるマンション〈バージル〉。美しい調度品が並ぶロビーには、どこか異様な雰囲気をまとった住人たちの姿が・・・厳重に施錠される扉、突然取り上げられる携帯電話。そして、メイドの部屋の鏡に浮かび上がる謎の言葉 「THEY WILL KILL YOU」(奴らは、あなたを殺す。) 一体、このマンションで何が起きているのか。新人メイドを待ち受ける、違和感と恐怖に満ちた、ハラハラドキドキの冒頭をぜひご覧ください！

【STORY】

やれるもんなら、やってみな。血まみれのハイテンションなホラー×アクション×コメディーが炸裂する。若い女性が、悪魔を崇拝するカルト集団の巣窟バージルで、

邪悪な死の罠に捕らえられる。一夜を生き延びられなければ、次の生け贄となってしまう絶体絶命。

壮絶な殺戮とダークなユーモアが交錯する、前代未聞の凄まじいバトルの火蓋が切られる。

【STAFF】

監督：キリル・ソコロフ

脚本：キリル・ソコロフ／アレックス・リトヴァク

製作：アンディ・ムスキエティ／バーバラ・ムスキエティ

【CAST】

エイジア：ザジー・ビーツ

マリア：マイハラ

レイ：パターソン・ジョセフ

ケビン：トム・フェルトン

シャロン：ヘザー・グラハム

リリー：パトリシア・アークエット

■『ゼイ・ウィル・キル・ユー』 好評デジタル販売・レンタル中！（字幕版）

公式サイト (※6/26（金）AM10時公開）

https://www.warnerbros.co.jp/home_entertainment/cws-axkcf/(https://www.warnerbros.co.jp/home_entertainment/cws-axkcf/)

※『ゼイ・ウィル・キル・ユー』 配信プラットフォーム一覧 (50 音順)

Apple TV、 Google Play(TM)、J:COM STREAM、TELASA、ビデオマーケット、Hulu、Prime Video、U-NEXT、Lemino

≪配信情報についての注意事項≫

※各プラットフォームにより配信期間が異なる為、配信されていない場合がございます。

ご了承ください。

※都度課金・見放題など、配信状況については各プラットフォームにてご確認下さい。

発売元：ワーナー・ブラザース ジャパン合同会社 制作年：2026年

(C) 2026 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

『ゼイ・ウィル・キル・ユー』ブルーレイ&DVD 9月2日（水）発売！

発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング 権利元：ワーナー ブラザース ジャパン

(C) 2026 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

※商品の仕様は変更になる場合がございます。

■ワーナーブラザース・ディスカバリー：

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