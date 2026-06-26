【あみやき亭中部地区店舗】LINE友だち限定「平日半額祭」を開催！人気焼肉メニューと生ビールなど全10商品が半額！当日LINE登録でも利用可能

株式会社あみやき亭平日半額

本キャンペーンでは、人気焼肉メニューやドリンクメニューなど全10商品を半額で提供いたします。

物価上昇が続く中でも、ご家族やご友人との外食をもっと気軽に楽しんでいただきたいという想いから実施する期間限定企画です。

また、既存のLINE会員様だけでなく、来店当日にLINE公式アカウントを友だち追加されたお客様も対象となります。

キャンペーン概要

【キャンペーン名】

LINE友だち限定 平日半額祭

【実施期間】

2026年6月30日（火）～7月10日（金）

※平日限定開催

※土日を除く9日間限定

【対象】

あみやき亭LINE公式アカウント友だち登録者

※当日の友だち登録でも利用可能

【実施店舗】

あみやき亭 中部地区店舗全店（愛知・岐阜・三重・滋賀県の店舗）

【半額対象商品】

・豚旨味塩タン

通常価格：540円（税込594円）⇒ 半額価格：270円（税込297円）

・霜降り風焼肉

通常価格：490円（税込539円）⇒ 半額価格：245円（税込269円）

・鶏せせり

通常価格：430円（税込473円）⇒ 半額価格：215円（税込236円）

・豚ロース

通常価格：430円（税込473円）⇒ 半額価格：215円（税込236円）

・ソーセージ

通常価格：390円（税込429円）⇒ 半額価格：195円（税込214円）

・鶏つくね焼

通常価格：340円（税込374円）⇒ 半額価格：170円（税込187円）

・キリン一番搾り（中ジョッキ）

通常価格：580円（税込638円）⇒ 半額価格：290円（税込319円）

・ハイボール（1馬力）

通常価格：390円（税込429円）⇒ 半額価格：195円（税込214円）

・無糖レモンハイ

通常価格：390円（税込429円）⇒ 半額価格：195円（税込214円）

・ドリンクバー

通常価格：350円（税込385円）⇒ 半額価格：175円（税込192円）

※一部店舗では販売価格が異なります。

※詳細は店頭およびLINE配信内容をご確認ください。

LINE友だち登録でお得な情報を配信

あみやき亭では、LINE公式アカウントを通じて期間限定キャンペーンやクーポンなど、お得な情報を配信しています。

今回の平日半額祭もLINE友だち限定企画として実施し、より多くのお客様にお得に焼肉を楽しんでいただく機会を提供いたします。

スマートフォンをお持ちでないお客様も安心してご利用いただけます

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本キャンペーンはLINE友達会員様限定で実施いたしますが、スマートフォンをお持ちでないお客様にもお楽しみいただけるよう配慮しております。

スマートフォンをお持ちのお客様は、LINE公式アカウントへご登録のうえご利用ください。

また、スマートフォンをお持ちでないお客様やLINEをご利用でないお客様につきましては、ご家族やご友人など同席されるグループ内でどなたかがLINE友達登録をされていれば、グループ全員がキャンペーンをご利用いただけます。

当日のLINE友達登録でも対象となるため、ご来店時にも気軽にご参加いただけます。

「おいしい焼肉を、もっと身近に」

あみやき亭は創業以来、「おいしい焼肉をよりリーズナブルに提供すること」を大切にしてまいりました。

今後も地域の皆様に愛される店舗づくりを目指し、ご家族、ご友人同士で気軽に楽しめる企画やサービスを展開してまいります。

■会社概要

株式会社あみやき亭

“食”の力で、日本一“家族の思い出”をつくる会社へ。

「国産牛をお値打ち価格で」をモットーに、全国で焼肉チェーンを展開。肉のプロが厳選した仕入れと、徹底した品質管理により、安心・安全で美味しい焼肉体験を提供し続けています。

公式HP：【公式】https://amiyakitei.jp/

公式Instagram：【公式】https://www.instagram.com/amiyaki_official/