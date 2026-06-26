“黒×高機能”アパレル『Macqlo』、6月26日(金)より旗艦店オープン2周年記念キャンペーンを開始

株式会社オアシスライフスタイルグループ

株式会社オアシスライフスタイルグループ（所在地：東京都千代田区）が運営する“黒×高機能”のみの衣類を取り扱う「Macqlo/マックロ」は、東京・渋谷の商業施設MIYASHITA PARKにオープンした旗艦店が今月で2周年を迎えます。オープン2周年を記念し、2026年6月26日(金)より対象アイテム10%オフやポイント2倍キャンペーン、特別ノベルティを用意した「Macqlo MITASHITA PARK 2nd ANNIVERSARY」を開催します。

｜Macqlo MITASHITA PARK 2nd ANNIVERSARY特設ページ：https://macqlo.jp/blogs/campaign/macqlo-mp-anniversary

“黒×機能性”だけのアイテムを取り扱うMacqloは2024年3月にローンチしました。『ファッションの悩みなんて、すべて真っ黒に塗りつぶせ。』をコンセプトに、“服選びは面倒だけど、こだわりはある”という30・40代の男性の悩みを解決するアイテムを展開します。同年6月には東京・渋谷にある商業施設MIYASHITA PARKに旗艦店をオープンしました。独自開発素材「ultimex/アルティメックス」を使用し、ストレッチや撥水、速乾に優れたオリジナルブランド「Macqlo」に加え、黒T専門店「#000T」の展開や、様々なブランドの黒のセレクトアイテムを取り扱っています。

Macqlo MIYASHITA PARKMacqlo MIYASHITA PARK

■Macqlo MIYASHITA PARK 2nd ANNIVERSARY詳細

期間：2026年6月26日(金)10:00 - 2026年7月6日(月)20:59

特設ページ：https://macqlo.jp/blogs/campaign/macqlo-mp-anniversary

対象店舗：Macqlo MIYASHITA PARK、Macqlo公式オンラインストア、Macqlo HAERA、Macqlo ルクアイーレ

1. 対象商品10%OFF

Macqloが10%OFFでお買い求めいただけます。（※別注アイテム・Macqlo以外のブランドアイテムは除く）

2. ポイント2倍キャンペーン

期間中のお買い物で、通常の2倍ポイントを付与いたします。

3. ≪Macqlo MIYASHITA PARK限定≫スペシャルノベルティ

Macqlo MIYASHITA PARKにて税抜30,000円以上お買い上げした方先着25名様を対象に、Macqloロゴをプリントした、風に強くてさびにくいオリジナル傘をプレゼントいたします。

※予定数量に達し次第、終了いたします。

■Macqlo アイテム一部抜粋（全て税込表記）

ultimex box silhouette jacket

サイズ：M/L

価格：期間限定\19,800 ← 通常価格\22,000

独自素材「ultimex」を使用したテーラードジャケット。タキシード由来のピークドラペルに、ワンボタンで程よい抜け感。

商品ページ：https://macqlo.jp/products/56-1288mq-m

商品：ultimex half sleeve shirt blouson

価格：期間限定\13,500 ← 通常価格\15,000

サイズ：S/M/L/LL/XXL

独自の新素材「ultimex」を使用したハーフスリーブシャツ。両サイドにポケットがついており、シャツながら収納力抜群。

商品ページ：https://macqlo.jp/products/55-1259mq-m

[cool] ultimex tee

サイズ：S/M/L/LL/XXL

価格：期間限定\8,910 ← 通常価格\9,900

夏用素材「ultimex AIR」を使用したTシャツ。細かな通気孔のある生地で通気性を高め、蒸れを軽減。体のラインを拾いにくいボックスシルエット。

商品ページ：https://macqlo.jp/products/56-1294mq-m

[cool] ultimex one tuck tapered easy pants

サイズ：S/M/L/LL/XXL

価格：期間限定\14,850 ← 通常価格\16,500

夏用素材「ultimex AIR」を使用したワンタック入りイージパンツ。細かな通気孔のある生地で通気性を高め、蒸れを軽減。

商品ページ：https://macqlo.jp/products/55-3212mq-m

ultimex wide easy pants

サイズ：S/M/L/LL/XXL

価格：期間限定\14,850 ← 通常価格\16,500

独自の新素材「ultimex」を使用した、ワイドシルエットのイージーパンツ。右サイドには鍵などの小物類が収納できるコンシールファスナーポケット付き。

商品ページ：https://macqlo.jp/products/55-3217mq-m

ultimex cargo half pants

サイズ：S/M/L/LL/XXL

価格：期間限定\10,800 ← 通常価格\12,000

独自素材「ultimex」を使用したカーゴハーフパンツ。裾がワイドながらもクリーンで大人っぽさをプラス。軽量かつサラリとした軽快な肌触り。

商品ページ：https://macqlo.jp/products/55-3218mq-m

■Macqloとは

“黒×高機能”だけのアイテムを取り扱うアパレルブランド「Macqlo」は、男性の私服選びの悩みを解消するために誕生しました。『ファッションの悩みなんて、すべて真っ黒に塗りつぶせ。』をコンセプトに、“服選びは面倒だけど、こだわりはある”という30-40代の男性の悩みを解決するアイテムを展開しています。

Macqlo公式オンラインストア：https://macqlo.jp

■「Macqlo MIYASHITA PARK」詳細

営業時間：11:00～21:00

住所：東京都渋谷区神宮前6-20-10 MIYASHITA PARK South 2F

電話番号：070-7539-0959