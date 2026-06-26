24時間フィットネスジム「エコフィット24」FC、関西最大級のフランチャイズ展示会『フランチャイズ・ショー大阪』に出展

エーイーシー株式会社

24時間ジム「エコフィット24」を展開するエーイーシー株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中村康宏、以下：当社）は、2026年7月2日（木）・3日（金）の2日間、インテックス大阪で開催される『フランチャイズ・ショー大阪』に、フランチャイズ（FC）ブランド「エコフィット24」として出展いたします。

当社展示ブースでは、無人運営を前提とした24時間フィットネスジムのフランチャイズモデルを中心に、事業概要や収益モデル、実際の出店事例、本部による運営サポート体制などを紹介し、フィットネス事業への参入や多店舗展開を検討されている方に向けて、具体的な情報提供および個別相談を行う予定です。

西日本最大規模の本展示会への出展を通じて、関西・西日本エリアでの加盟店拡大をさらに加速させてまいります。

◆ 会員数4万人突破、2026年7月オープン予定を含め60店舗を突破

「エコフィット24」は、24時間営業・無人運営を基本としたフィットネスジムとして、人件費を抑えた低コスト運営と、地域密着型のジム経営を両立するフランチャイズモデルを展開しています。

会員数は現時点で4万人を突破し、店舗数についても2026年7月オープン予定の店舗を含めると60店舗を突破する見込みです。エリアを問わず出店を進める成長ブランドとして、引き続き全国での店舗拡大を進めてまいります。

月額2,980円（税込3,278円）から利用できる料金体系により、初心者から継続利用を重視する層まで幅広い会員層に対応できる点も特長です。オーナーにとっては、長期的な運営を見据えた安定的な事業設計が可能となっています。

▶ エコフィット24 FCサイト： https://fc.ecofit24.com/

◆ 出展ブースでのご案内内容

当社ブースでは、「エコフィット24」フランチャイズ事業について、以下の内容を中心にご紹介いたします。

- フランチャイズ事業の概要- 開業までの流れ・出店スケジュール- 無人運営を支える仕組みとサポート体制- 実際の出店事例・運営の考え方- 4万人を突破した会員実績と、今後の店舗拡大計画

フィットネス業界未経験の方や、新規事業として検討されている企業様に向けて、営業担当者が直接対応し、具体的な疑問や不安にお応えします。

◆ 関西エリアでの加盟開拓について

「フランチャイズ・ショー大阪」は、西日本最大規模のフランチャイズ展示会です。当社はこれまで全国で店舗展開を進めてまいりましたが、本展示会への出展を通じて関西・西日本エリアでの認知拡大と加盟開拓をさらに推進し、地域密着型の無人運営モデルを一層広げてまいります。

◆ フランチャイズ・ショー大阪 概要

【引用】フランチャイズ・ショー大阪 公式サイトより

「フランチャイズ・ショー大阪」は、フランチャイズ加盟募集や事業提携を目的とした、関西地区最大規模の展示会です。

展示会名： フランチャイズ・ショー大阪

会期： 2026年7月2日（木）～3日（金）

会場： インテックス大阪

公式サイト： https://messe.nikkei.co.jp/fs/

※ご来場には事前登録が必要です。必ず事前登録のうえ、ご来場ください。

▼エコフィット24 出展ブース情報

小間番号：FC099

◆ エーイーシー株式会社 会社概要

会社名： エーイーシー株式会社

所在地： 〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵二丁目11番24号 グラフィスビル2階

TEL： 050-3642-6041

E-mail： info@aec-co.net

公式サイト： https://aec-co.net/