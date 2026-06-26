【アトレ吉祥寺】本館B1Fに全60席の新カフェ空間誕生！館内2店舗目のスターバックスが7/29（水）オープン！

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株式会社アトレ

株式会社アトレ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋 弘行※）が運営するアトレ吉祥寺（所在地：東京都武蔵野市）では、アトレ吉祥寺館内2店舗目となる「スターバックス」が2026年7月29日（水）にNEW OPENいたします。





新店舗では、全国でも限られた店舗でしか展開されていない、3つのフルーツを選んで、自分だけの一杯を楽しめる「My フルーツ³ フラペチーノ(R)」を吉祥寺エリアで初めて展開いたします。ゆったりとした時間を過ごせる全60席の広々としたレイアウトで、駅直結の利便性はそのままに、毎日のカフェタイムに選ぶ楽しさと彩りをお届けします。


新店舗概要

『スターバックス』　本館B1F


アメリカ シアトル生れのスペシャルティ コーヒーストア。
「スターバックス ラテ」をはじめとするエスプレッソドリンクやデザート感あふれるフラペチーノ(R)、ティーなどバリエーション豊かなドリンクやペストリー、サンドイッチをお楽しみいただけます。



「My フルーツ³ フラペチーノ(R)」


“フルーツで遊びつくす”をコンセプトに、ご自身の好みにあわせて素材を選べる「カスタマイズ型のフローズンフルーツフラペチーノ(R)」



営業時間: 10:00～21:00


公式HP:https://www.starbucks.co.jp/?nid=mm(https://www.starbucks.co.jp/?nid=mm)




※画像はイメージです。実際の店舗内とはデザインや仕様が異なる場合がございます。


アトレ吉祥寺 本館B1F フロアマップ



施設概要

■アトレ吉祥寺施設概要


施設名　： アトレ吉祥寺


所在地　：・本館　　東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目1番24号


　　　　　・東館　　東京都武蔵野市吉祥寺南町2丁目1番3号


営業時間：10:00～21:00　※一部店舗により異なる


階数　　： 本館・東館　地下1階～2階


店舗面積： 約12,000平方メートル


店舗数　： 205ショップ（2026年5月12日現在）



■SC運営会社概要


名称 ：株式会社アトレ


所在地 ：東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 恵比寿ネオナート6F


会社設立：1990年4月2日


資本金 ：16億3千万円


代表者 ：高橋　弘行※


事業内容：駅ビルの管理及び運営等


運営施設：アトレ恵比寿、アトレ品川、アトレ吉祥寺、アトレ上野 他


※高は、正式には「はしごだか」