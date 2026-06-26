【アトレ吉祥寺】本館B1Fに全60席の新カフェ空間誕生！館内2店舗目のスターバックスが7/29（水）オープン！

株式会社アトレ

株式会社アトレ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋 弘行※）が運営するアトレ吉祥寺（所在地：東京都武蔵野市）では、アトレ吉祥寺館内2店舗目となる「スターバックス」が2026年7月29日（水）にNEW OPENいたします。

新店舗では、全国でも限られた店舗でしか展開されていない、3つのフルーツを選んで、自分だけの一杯を楽しめる「My フルーツ³ フラペチーノ(R)」を吉祥寺エリアで初めて展開いたします。ゆったりとした時間を過ごせる全60席の広々としたレイアウトで、駅直結の利便性はそのままに、毎日のカフェタイムに選ぶ楽しさと彩りをお届けします。

新店舗概要

『スターバックス』 本館B1F

アメリカ シアトル生れのスペシャルティ コーヒーストア。

「スターバックス ラテ」をはじめとするエスプレッソドリンクやデザート感あふれるフラペチーノ(R)、ティーなどバリエーション豊かなドリンクやペストリー、サンドイッチをお楽しみいただけます。

「My フルーツ³ フラペチーノ(R)」

“フルーツで遊びつくす”をコンセプトに、ご自身の好みにあわせて素材を選べる「カスタマイズ型のフローズンフルーツフラペチーノ(R)」

営業時間: 10:00～21:00

公式HP:https://www.starbucks.co.jp/?nid=mm(https://www.starbucks.co.jp/?nid=mm)

※画像はイメージです。実際の店舗内とはデザインや仕様が異なる場合がございます。

アトレ吉祥寺 本館B1F フロアマップ

施設概要

■アトレ吉祥寺施設概要

施設名 ： アトレ吉祥寺

所在地 ：・本館 東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目1番24号

・東館 東京都武蔵野市吉祥寺南町2丁目1番3号

営業時間：10:00～21:00 ※一部店舗により異なる

階数 ： 本館・東館 地下1階～2階

店舗面積： 約12,000平方メートル

店舗数 ： 205ショップ（2026年5月12日現在）

■SC運営会社概要

名称 ：株式会社アトレ

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 恵比寿ネオナート6F

会社設立：1990年4月2日

資本金 ：16億3千万円

代表者 ：高橋 弘行※

事業内容：駅ビルの管理及び運営等

運営施設：アトレ恵比寿、アトレ品川、アトレ吉祥寺、アトレ上野 他

※高は、正式には「はしごだか」