【アトレ吉祥寺】本館B1Fに全60席の新カフェ空間誕生！館内2店舗目のスターバックスが7/29（水）オープン！
株式会社アトレ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋 弘行※）が運営するアトレ吉祥寺（所在地：東京都武蔵野市）では、アトレ吉祥寺館内2店舗目となる「スターバックス」が2026年7月29日（水）にNEW OPENいたします。
新店舗では、全国でも限られた店舗でしか展開されていない、3つのフルーツを選んで、自分だけの一杯を楽しめる「My フルーツ³ フラペチーノ(R)」を吉祥寺エリアで初めて展開いたします。ゆったりとした時間を過ごせる全60席の広々としたレイアウトで、駅直結の利便性はそのままに、毎日のカフェタイムに選ぶ楽しさと彩りをお届けします。
新店舗概要
『スターバックス』 本館B1F
アメリカ シアトル生れのスペシャルティ コーヒーストア。
「スターバックス ラテ」をはじめとするエスプレッソドリンクやデザート感あふれるフラペチーノ(R)、ティーなどバリエーション豊かなドリンクやペストリー、サンドイッチをお楽しみいただけます。
「My フルーツ³ フラペチーノ(R)」
“フルーツで遊びつくす”をコンセプトに、ご自身の好みにあわせて素材を選べる「カスタマイズ型のフローズンフルーツフラペチーノ(R)」
営業時間: 10:00～21:00
公式HP:https://www.starbucks.co.jp/?nid=mm(https://www.starbucks.co.jp/?nid=mm)
※画像はイメージです。実際の店舗内とはデザインや仕様が異なる場合がございます。
アトレ吉祥寺 本館B1F フロアマップ
施設概要
■アトレ吉祥寺施設概要
施設名 ： アトレ吉祥寺
所在地 ：・本館 東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目1番24号
・東館 東京都武蔵野市吉祥寺南町2丁目1番3号
営業時間：10:00～21:00 ※一部店舗により異なる
階数 ： 本館・東館 地下1階～2階
店舗面積： 約12,000平方メートル
店舗数 ： 205ショップ（2026年5月12日現在）
■SC運営会社概要
名称 ：株式会社アトレ
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 恵比寿ネオナート6F
会社設立：1990年4月2日
資本金 ：16億3千万円
代表者 ：高橋 弘行※
事業内容：駅ビルの管理及び運営等
運営施設：アトレ恵比寿、アトレ品川、アトレ吉祥寺、アトレ上野 他
※高は、正式には「はしごだか」