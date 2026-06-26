住宅・不動産領域のメディア事業を展開するタウンライフ、「AI社長」で組織の「タウンライフらしさ」を全社へ広げる

株式会社THA

株式会社THA(https://tha-inc.com/)（本社：東京都新宿区、代表取締役：西山朝子）は、住宅・不動産・暮らし領域を中心としたメディア事業を展開するタウンライフ株式会社(https://townlife.co.jp/)（本社：東京都新宿区、代表取締役：笹沢竜市）に「AI社長」(https://ai-syacho.com/)を導入し、同社専用AI「タウンライフAI」を開発したことをお知らせいたします。

タウンライフ株式会社は、「タウンライフ家づくり」をはじめとする住まい関連メディアを中心に、アフィリエイト事業、クリエイティブ事業、広告運用・WEBマーケティング事業、民泊事業、HRテック事業など幅広い事業を展開しています。多様な事業領域を持つ同社では、事業拡大に伴い蓄積される膨大な知識やノウハウを組織全体で共有し、企業理念やMVV（Mission・Vision・Value）の浸透を推進するため、このたび「タウンライフAI」の導入に至りました。

「タウンライフAI」は、タウンライフ株式会社のMVVや中期経営計画、業務マニュアル、業務フロー、社内資料などを学習した専用AIです。従業員が日常業務の中で気軽に活用できる環境を構築することで、理念浸透と業務効率化を同時に実現し、タウンライフらしい営業力の強化や組織力向上を支援します。

概要

タウンライフ株式会社は、事業成長に伴い増加する社内ナレッジや業務ノウハウを効率的に活用しながら、MVVの浸透と組織力強化を図るため、「タウンライフAI」を導入しました。

「タウンライフAI」は、従業員が業務に関する疑問やお客様対応の相談を24時間いつでも行えるほか、散在している社内資料やナレッジを横断的に検索し、必要な情報へ迅速にアクセスできる環境を提供します。さらに、単なる情報検索ツールではなく、タウンライフ株式会社のMVVや中期経営計画に基づいた回答を行うことで、従業員一人ひとりが企業理念を理解し、日々の業務の中で体現できる組織づくりを支援します。

タウンライフ株式会社について

タウンライフ株式会社は、住まい・暮らし領域を中心に多数のインターネットメディアを運営する企業です。

主力サービスである「タウンライフ家づくり」をはじめ、「タウンライフリフォーム」「タウンライフ土地活用」「タウンライフ旅さがし」など、多様な生活ニーズに応えるメディア事業を展開しています。また、アフィリエイト事業、広告運用・WEBマーケティング事業、クリエイティブ事業、民泊事業、HRテック事業など幅広い領域で事業を展開し、ユーザーと企業をつなぐ価値創造を続けています。

AI社長導入の背景・目的

タウンライフ株式会社では、事業拡大と組織成長に伴い、以下の課題解決を目的として「タウンライフAI」を導入しました。

1. 理念浸透とMVVの体現

企業理念やMVVを全従業員へ浸透させることで、判断基準を統一し、組織として一貫した価値提供を実現することを目指しています。

2. 組織の属人化解消

特定の担当者に依存している知識やノウハウをAIに集約し、誰でも必要な情報へアクセスできる環境を整備します。

3. タウンライフらしい営業力の強化

営業現場での相談や顧客対応時に、MVVや過去の知見に基づくアドバイスを受けられることで、企業らしさを体現した営業活動を支援します。

4. 社内ナレッジ検索の効率化

散在している資料や情報をAIに集約し、検索時間を削減することで業務効率向上を図ります。

AI社長とは

「AI社長」は、汎用AIによる没個性化の危機から中小企業の「会社らしさ」を守る、企業オリジナルのAIチャットサービスです。

- 企業理念を生きた判断基準に変換 - 過去の模倣ではなく、企業が目指す理想の姿を体現し、抽象的な企業理念を日々の業務における具体的な判断基準として機能させます。- 二層構造による会社らしい回答 - RAG技術による社内知識の検索・活用と、徹底的なヒアリングで言語化された企業の価値観を統合し、その会社にしかできない深みのある回答を実現。- 24時間対応のバーチャル相談窓口 - 社員は慣れ親しんだコミュニケーションツールから、まるで理想的な上司に相談するように気軽に質問でき、企業理念に基づいた具体的なアドバイスを受けられます。- 中小企業の持続的成長を支援 - 単なる業務効率化を超え、社員の働きがいや心の支えとしても機能し、企業独自の競争優位性を保ちながら持続的成長を支援する「理念を生きた判断基準に変える」AIパートナーです。

導入した「タウンライフAI」の特徴

1. MVV・中期経営計画に基づく意思決定支援

企業理念やMVV、中期経営計画を学習しており、日々の業務判断においてタウンライフらしい考え方を提示します。

2. 社内ナレッジの一元化

業務マニュアル、業務フロー、社内資料などを横断的に検索し、必要な情報へ迅速にアクセスできます。

3. お客様対応の品質向上

顧客対応時の相談や提案内容の検討をサポートし、対応品質の均一化と向上を実現します。

4. 属人化の解消

ベテラン社員が持つノウハウや業務知識を組織全体で活用できる環境を構築します。

5. 部署ごとのMVVにも対応

全社MVVだけでなく、部署・部門ごとに設定されたMVVも学習しており、それぞれの役割に応じた最適なアドバイスを提供します。

会話例

代表者コメント

タウンライフ株式会社 代表取締役 笹沢社長コメント

当社ではこれまで多くの知識やノウハウを蓄積してきましたが、それらをより効果的に共有し、組織全体の力へ変えていくことが重要なテーマでした。タウンライフAIの導入により、MVVの浸透と属人化の解消を進めながら、従業員一人ひとりがタウンライフらしい判断と行動を実践できる組織を目指してまいります。

株式会社THA 代表取締役 西山朝子 コメント

タウンライフ株式会社様は多様な事業を展開しながら成長を続けている企業です。今回のAI導入によって、理念浸透とナレッジ活用を両立し、組織全体の生産性向上につながることを期待しております。タウンライフAIが従業員の皆様の力強いパートナーとなるよう、継続的に支援してまいります。

【タウンライフ株式会社について】

住所：〒163-1440 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティタワー39階・40階（受付：40階）

HP：タウンライフ株式会社公式サイト(https://townlife.co.jp/?utm_source=chatgpt.com)

【株式会社THAについて】

株式会社THAは、「日本を支える勇者たちに最強の強化魔法を」のビジョンのもと、AI技術を中心にさまざまなIT・クリエイティブ技術を提供し、企業の業績向上を支援しています。 2023年8月のサービス提供開始以来、豊富な導入実績とノウハウを蓄積しています。

AI社長サービスページ：AI社長サービスページ(https://ai-syacho.com/?utm_source=chatgpt.com)

お問い合わせ先：株式会社THA 広報部

Email: info@tha-inc.com

電話番号：03-4567-6545

URL: 株式会社THA公式サイト(https://tha-inc.com/?utm_source=chatgpt.com)

サービスの詳細や利用を検討されている企業は、上記の連絡先までお問い合わせください。