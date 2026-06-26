【近江ちゃんぽん亭 エクスパーサ多賀店】開店16周年記念「周年祭」開催！

ドリームフーズ株式会社

「近江のちゃんぽんをニッポンのちゃんぽんに！」をスローガンに掲げるドリームフーズ株式会社（本社：滋賀県彦根市／代表取締役社長：山本英柱）は、近江ちゃんぽん亭 エクスパーサ多賀店（滋賀県犬上郡多賀町）が16周年を迎えたことを記念し、2026年6月27日（土）に「周年祭」を開催いたします。

地域に支えられて迎える節目

エクスパーサ多賀店は、多くのお客様に支えていただき、このたび16周年を迎えることができました。

旅のひと休みや仕事の合間、そして地域の皆様の日常の一杯として、「おだしのちゃんぽん」を多くの方々にお楽しみいただきながら歩んでまいりました。

これまでご来店いただいた皆様に、心より感謝申し上げます。

日頃のご愛顧への感謝を込めて、1日限定の周年祭を開催いたします。

周年祭 概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19783/table/202_1_6006ccc81cab6f97ccef434d808f77c3.jpg?v=202606261252 ]

開催店舗情報

近江ちゃんぽん亭 エクスパーサ多賀店（16周年）

滋賀県犬上郡多賀町敏満寺62-36 エクスパーサ多賀(下り)1F

7:00～24:00（L.O.24:00）

店舗からのメッセージ

いつも近江ちゃんぽん亭をご利用いただき、誠にありがとうございます。

これからも各地域に根ざし、「おだしのやさしさ」とともに、皆さまの日常に寄り添う店舗づくりを続けてまいります。

周年祭当日はスタッフ一同、皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

近江ちゃんぽん亭について

近江ちゃんぽん亭は、昭和38年彦根市創業の麺類をかべが起源の「近江ちゃんぽん」の発祥店。近江ちゃんぽんは、黄金だしとたっぷりの野菜が特徴で、滋賀県では県民のソウルフードとされており老若男女を問わず愛されるB級グルメの代表格である。「近江ちゃんぽんをニッポンのちゃんぽんに！」が同店のブランドビジョンであり、その実現のために2026年6月現在、日本全国および海外（台湾）に55店舗を展開している。

＜近江ちゃんぽん亭公式WEBサイト＞

https://chanpontei.com/

運営会社について

ドリームフーズ株式会社

◆代表者：代表取締役社長 山本英柱

◆本店所在地：彦根本社 滋賀県彦根市幸町74-1

◆事業内容：外食事業：飲食店の経営、ライセンス方式による加盟店の募集及び指導 /食品事業：食品の加工、製造、販売及び輸出入/海外事業：海外での飲食店の経営、ライセンス方式による加盟店の募集及び指導

◆関連会社：近江食品株式会社、台湾夢想食品有限公司

◆受賞歴：優良外食産業 国産食材利用推進部門 食料産業局長賞 /経済産業省 はばたく中小企業 /小規模事業者300社 /農林水産大臣賞

◆URL：https://dreamfoods.co.jp/