【28卒旧帝早慶層調査】上位校が夏インターンに応募する『本当の理由』 ―「企業・業界研究」「選考直結」が鍵。文系は″選考有利″、理系は″職種理解″など文理の違いも鮮明に―

株式会社リーディングマーク

新卒採用支援やPersonality Techを通じたHR事業「ミキワメ」を提供する株式会社リーディングマーク（本社：東京都港区、代表取締役社長：飯田 悠司） は、28卒の旧帝大・早慶層の学生1,734名を対象に就職活動の実態調査を実施し、回答を集計・分析しました。

＜本リリースのトピックス＞

- 応募理由は「企業・業界研究」と「キャリア観の明確化」： インターンに応募する理由のトップは「企業研究」（71.8%）、「業界研究」（70.4%）。 次いで「自分自身のキャリア観を明らかにするため」（45.4%）が続きました。- 文理で異なる重視ポイント： 文系学生の半数以上が「選考直結だから・有利だから」（51.9%）を重視する一方、理系学生は「職種研究」（45.2%）への関心が高く、明確な違いが浮き彫りになりました。- 本選考の応募先は「春夏」に決めたい学生が最多（36.3%）： 本選考に応募する企業を決めたい時期として、「学部3年/修士1年春～夏(4～9月)」が36.3%でトップとなりました。

＜調査サマリー＞

1. 夏インターン参加の目的は「企業研究」「キャリア観の明確化」「選考直結」

夏インターンシップへの応募理由（全体）では、「企業研究」が71.8%、「業界研究」が70.4%と突出しています。 また、「自分自身のキャリア観を明らかにするため」が45.4%、「選考直結だからまたは選考に有利だから」が45.1%と続きました。

一方で「スキルや技能の獲得」は17.1%にとどまっています。 学生はインターンシップに対して実務スキル等の「自己成長」を求めているわけではなく、自身のキャリア形成の方向性を定めるための「キャリア観の明確化」と、リアルな「企業の実態把握」、そして「本選考への切符」を得る場として活用している実態が明らかになりました。

2. 【文理の違い】文系は「選考直結」、理系は「職種研究」を重視

文理別の傾向を比較すると、双方が「企業研究」（文系70.0%、理系73.0%）や「業界研究」（文系74.0%、理系69.5%）、「キャリア観の明確化」（文系50.6%、理系43.7%）を重視している一方で、その他の項目に違いが表れています。

文系学生では「選考直結だからまたは選考に有利だから」が51.9%と半数を超え、「社風の理解」も40.6%と高い水準です。 組織との相性や選考への影響をシビアに見据えています。

対して理系学生は、「職種研究」が45.2%で上位にランクインしました。 自身の専攻や専門性を活かせる具体的な「業務内容」に対する関心が強く、ターゲット層の属性に応じたアトラクト要素の使い分けが不可欠です。

3. 本選考の応募企業について、36.3%が「3年/修士1年の春夏」には決定したいと回答

「本選考に応募する企業を決めたい時期」についての設問では、「学部3年/修士1年春～夏(4～9月)」が36.3%で最多となりました。 次いで「秋冬(10～12月)」が25.1%となっており、年内のうちに6割以上の学生が志望企業を絞り込もうとしています。

もはや夏インターンは「就活の準備期間」ではなく、「実質的な本選考の入り口」として機能しており、この時期に学生との強い接点を持てるかどうかが採用の明暗を分けると言えます。

4. 夏インターンのエントリー予定社数はまだ未定の学生が多い

現時点で夏インターンシップへエントリーしようと考えている企業数については、「0社/未定」が36.0%で最多となりました。

行動を起こしている（予定している）学生を分類すると、以下の通り「10社以内」に絞り込んでいる層がボリュームゾーンとなっています。

※10社以内（合計36.8%）、11～20社（合計14.7%）、21社以上（合計12.1%）

まだ迷っている層（未定層）に対して、いかに自社のインターンシップの「選考上のメリット」や「独自の情報」を提示し、エントリーへと引き上げるかが課題となります。

「優秀層が集まらない」と悩む企業が見直すべき、インターン戦略

今回の調査結果から、旧帝早慶層の学生が夏インターンシップを選ぶ際、実務スキルの習得といった要素は重視しておらず、「自身のキャリア観を明確にする材料が得られるか」「選考にどう直結するのか」をシビアに見極めていることが分かりました。

インターンシップの実質的な本選考化・早期化が進む今だからこそ、企業側から学生と直接的な接点を持ち、リアルな一次情報を伝えて惹きつける（アトラクトする）重要性が高まっています。

「うちのプログラムに参加すれば成長できる」といった訴求ではなく、学生のキャリア形成にどう寄与するのか、選考においてどのような位置づけなのかを透明性をもって提示することが求められます。

さらに、変化が激しく企業間で採用の明暗が分かれる昨今の市場において、過去の成功体験に頼った手法は通用しなくなりつつあります。ターゲット層の最新の動向という「正しいデータ（一次情報）」に基づき、採用戦略を根本から練り直すことが急務です。

当社が提供する詳細な調査データをご活用いただくことで、自社・競合・学生のマクロトレンドが可視化され、採用市場で「なぜ勝てるのか・どう戦うべきか」を定量的に示すことが可能になります。これにより、経営会議等でも根拠を持ったエビデンスの提示ができ、精度の高い意思決定と採用リソースの最適化を実現します。

自社の立ち位置の把握や、今後の採用戦略に向けたデータ活用にご関心のある企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

▶︎ 本調査の詳細データに関するお問い合わせ・資料請求はこちら

https://www.recme.jp/for-company/

【調査概要】

1.調査対象：

・対象学生：2028年卒予定の、東京大学、一橋大学、東京科学大学、早稲田大学、慶應義塾大学、京都大学、大阪大学、神戸大学、北海道大学、東北大学、名古屋大学、九州大学の大学生・大学院生

2.調査期間： 2026年4月～2026年6月

3.調査方法：

・弊社主催の合同説明会、または弊社会員へのWEBアンケートにより回収

4.有効回答： 1,734名（男性71.5％ 、女性28.5％、その他0.0%）

※本リリースに関するお問い合わせはこちら：https://www.recme.jp/about/company_contact/

【ミキワメ就活について】

「ミキワメ就活」は、株式会社リーディングマークが提供する新卒採用支援サービス／ダイレクトリクルーティングプラットフォームです。会員の約60%は旧帝大・早慶層、約25%はGMARCH層と、日本最大級の上位校学生データベースを保有しています。日系・外資・新興企業に幅広く導入され、就活人気企業TOP100社のうち90社をはじめとする各業界を代表するリーディングカンパニー約280社、年間3万人の学生の採用支援を行っています。

サービスとしては、上位校学生向けのスカウト配信・セグメントDM・合同イベント出展・採用ブランディング支援まで、新卒採用における母集団形成から選考フェーズまでをワンストップで支援。早期化・複雑化する新卒採用市場において、各社の採用課題に合わせた最適なソリューションを提供しています。

また、姉妹サービスである選抜コミュニティ「NEXVEL」は、ES・Webテスト・グループディスカッションを通して選抜された超優秀層・ハイクラス新卒人材約1,500名が会員となっており、ターゲット採用・タレントプール型の効率的な新卒採用を実現します。

【運営会社について】

会社名：株式会社リーディングマーク

代表者：代表取締役社長 飯田 悠司

設立：2008年1月

所在地：〒105-0001 東京都港区⻁ノ門3-8-21 ⻁ノ門33番ビル 10階

コーポレートサイト：https://www.leadingmark.jp/

採用サイト：https://recruit.leadingmark.jp/

事業内容：「Personality Tech」を通じたHR事業

-自社で活躍できる社員を10分間でミキワメる「ミキワメAI 適性検査(https://mikiwame.com/aptitude-test.html)」

-社員のメンタル状態を可視化し、性格をもとにアドバイスをすることでウェルビーイングを実現「ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ(https://mikiwame.com/well-being.html)」

-1on1を起点に社員のパフォーマンスを最大化する「ミキワメAI マネジメント(https://mikiwame.com/management.html)」

-日本最大級の優秀層就活支援サービス「ミキワメ就活(https://www.recme.jp/)」

-会員制の就職活動支援プログラム「NEXVEL（ネクスベル）(https://nexvel.co.jp/)」

-適性検査、人事、採用などに関する情報発信ブログ「ミキワメラボ(https://mikiwame.com/lab/)」