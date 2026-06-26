【JAM福井勝山東急ホテル＆リゾーツ】親子で空を見上げ、森を歩き、恐竜に出会う。福井・勝山で楽しむ夏休み旅育ステイを提案

勝山高原開発株式会社

四季の自然と多彩な滞在を楽しむ「JAM福井勝山東急ホテル＆リゾーツ」は、この夏、新コンセプト「Journey to the Amazing Moment～心が動く、瞬間へ～」のもと、親子で学びと発見を楽しむ“夏休み旅育ステイ”を提案します。近年、旅行を単なるレジャーではなく、体験を通じて子どもの好奇心や主体性を育む機会として捉える「旅育」への関心が高まっています。

当ホテルでは、標高約1,000mの展望エリア「JAMテラス」、焚火と星空を楽しむ夜の時間、裸足で森を歩く「森のはだし道」など、自然にふれながら親子で心が動く瞬間を重ねる体験プログラムを、宿泊者向けインクルーシブサービスとしてご用意しました。さらに、滞在中も恐竜の世界観を楽しめる「恐竜ラボルーム」や、福井県立恐竜博物館の特別展観覧券付き宿泊プランを通じて、福井・勝山ならではの探究体験もお届けします。

空を見上げ、森にふれ、星を眺め、恐竜の時代に思いを馳せる。福井・勝山ならではの自然や学びに出会いながら、子どもたちの「なぜ？」を引き出し、親子で心が動く瞬間を重ねる夏休み滞在を提案します。

◆親子の好奇心をひらく4つの体験

【視界と感性がひらく山頂体験「JAMテラス」】

リフトで標高約1,000mまで上ると、目の前に広がるのは、どこまでも続く空と連なる山々、九頭竜川や市街地まで見渡す雄大な景色です。夕暮れには空も山も街も赤く染まり、川面に反射する光がきらめく風景が広がります。日常ではなかなか出会うことのできない自然のスケールや美しさにふれる時間は、子どもたちの感性を刺激し、「もっと知りたい」「もっと見てみたい」という好奇心の芽生えにもつながります。

宿泊者は、JAMテラスまでのリフト往復乗車をインクルーシブサービスとしてご利用いただけます。昼の開放的な景色から夕暮れの美しい風景まで、時間帯ごとに異なる表情を、滞在中何度でもお楽しみいただけます。

＜JAMテラス営業概要＞

営業期間：2026年7月11日（土）～10月12日（月・祝）

営業時間：日没時間に合わせて変動します。詳細は公式サイトをご確認ください。

料金：

・宿泊者 無料

・日帰り 大人（13歳以上）2,000円（税込）／子供（4～12歳）1,000円（税込）

【親子で過ごす山の夜。Bonfire（焚火）と天体観測】

日が沈むと、山のリゾートには昼間とは異なる穏やかな時間が流れます。焚火エリアでは、揺らめく炎を囲みながらマシュマロを焼いたり、その日見た景色や体験について親子で語り合ったりと、ゆったりとした夜のひとときをお楽しみいただけます。

焚火を囲んだ後は、正面ゲレンデを徒歩で約5分上った場所にある、今年新たに誕生した「コ・テラス」へ。大人が数人寝転ぶことができるウッドデッキが設けられており、親子でごろんと横になって夜空を見上げることができます。街明かりの少ない環境ならではの夜空が広がり、ホテルフロントで貸し出す天体望遠鏡を使った星空観察もお楽しみいただけます。

炎の灯りに包まれた時間から、静かな暗闇の中で空を見上げる時間へ。日常ではなかなか味わえない山の夜は、親子で自然の大きさや宇宙の広がりにふれる特別な体験です。はるか昔、この地で生きていた恐竜たちも見上げていたかもしれない星空に思いを馳せながら、心に残る夜のひとときをお過ごしください。

【大地とつながる特別な朝。「森のはだし道」体験】

朝のプログラムとして、裸足で森の中を歩く「森のはだし道」をご用意しています。土や芝生、木道など、足裏に伝わるさまざまな感触を楽しみながら、自然の中をゆっくりと歩くプログラムです。

近年は、裸足で過ごすことで足裏の感覚を育む「足育」への関心も高まっています。普段は靴を履いて舗装された道を歩くことが多い子どもたちにとって、自然の地面に直接ふれる体験は、「ふかふかしている」「ひんやりして気持ちいい」「この感触は何だろう？」といった新たな発見の連続です。朝の澄んだ空気の中、森の香りや鳥の声、木漏れ日を感じながら過ごす時間は、五感を刺激し、自然への興味や好奇心を育みます。親子で自然と向き合いながら、心も体もリフレッシュできる特別な朝をお楽しみいただけます。

スケジュール：2026年7月18日～8月29日間の毎週土曜日（雨天中止）

時間：午前7時～（約45分）

定員：15名（最低催行人数1名～）

料金：宿泊者無料

お申込：WEB ご予約はこちら(https://inquiry.talkappi.com/inquiry/input?id=3257119a667178ec&facility_cd=resorthotels109-skijam-hp&lang_cd=ja&channel=wb&line_id=&refer=&member_id=b1f4494e-8406-79dc-3f04-e65fd232835a)

【恐竜の世界へ。親子で楽しむ探究体験】

福井・勝山を訪れたら外せないのが、恐竜との出会いです。当ホテルでは、滞在中も恐竜の世界観を楽しめる「恐竜ラボルーム」と、福井県立恐竜博物館の特別展観覧券付き宿泊プランをご用意しました。ホテルで恐竜への興味をふくらませ、翌日は博物館でその世界をさらに深く知る――親子の探究心を自然に広げる滞在を提案します。

■ 恐竜博士になって過ごす「恐竜ラボルーム」

滞在中も恐竜の世界を楽しめるのが、恐竜の研究室をテーマにした「恐竜ラボルーム」です。地層をイメージした壁面には、福井県で発掘された恐竜たちのシルエットをほぼ実物大でデザイン。お部屋に用意された白衣に袖を通せば、気分はまるで恐竜研究者です。「どんな姿で暮らしていたのだろう」「どんな時代を生きていたのだろう」――そんな想像をふくらませながら、親子で恐竜の世界に浸る特別な時間をお過ごしいただけます。

■ 福井県立恐竜博物館 特別展観覧券付き宿泊プラン

当ホテルから車で約10分の福井県立恐竜博物館では、この夏、特別展「竜脚類～大地を揺るがした地上最大の生き物～」を開催します。巨大な恐竜たちの謎や進化の歴史にふれながら、太古の地球や生命の営みに思いを巡らせることができる、福井・勝山ならではの体験です。

ホテルでは、この特別展をより便利に楽しめる観覧券付き宿泊プランをご用意しました。前日のホテル滞在で高まった恐竜への興味を、翌日の博物館体験へとつなげることで、親子の探究心をさらに深める旅をお楽しみいただけます。

《プラン概要》

福井県立恐竜博物館 特別展観覧券付き宿泊プラン

宿泊対象期間：2026年7月10日（金）～11月2日（月）

【プラン内容】

・福井県立恐竜博物館「竜脚類」特別展 観覧券（1名につき1枚） ※常設展も観覧可能

・夕食・朝食バイキング付きプラン、または朝食バイキング付きプランより選択

※恐竜ラボルームを希望の場合は、別途ホテルへお問い合わせください。

・予約方法：ホテル公式ホームページより

◆学びも遊びも。家族それぞれが楽しめる高原リゾート

グリーンパーク

BBQ

屋内プール

ディノランドサマー

親子の好奇心をひらく体験に加え、思いきり体を動かして遊べるアクティビティも充実しています。

グリーンシーズンのゲレンデを活用した「グリーンジャム」では、大型遊具やアスレチック、芝生エリアなど、高原ならではの開放的な空間でのびのびと遊ぶことができます。

また、屋内プールやプールサイドテラス、BBQガーデンも備え、自然を感じながら思い思いの時間をお過ごしいただけます。家族それぞれが自分らしい楽しみ方を見つけられるのも、JAM福井勝山東急ホテル＆リゾーツならではの魅力です。

【モデルスケジュール】※印は宿泊料金にインクルードされています

《DAY1》

10:10 北陸新幹線にて福井駅着

10:40 福井駅発～無料送迎バスでホテルへ～

11:40 JAM福井勝山東急ホテル＆リゾーツ着

12:00 ホテルで荷物を預け、ランチBBQを満喫

13:00 ※リフトに乗って「JAMテラス」へ

14:00 ※「ディノランドサマー」で水遊びやアクティビティを満喫

15:30 チェックイン（恐竜ラボルーム）

16:00 ※屋内プール・プールテラスでリゾートタイム

18:00 夕食（ビュッフェ）

19:30 ※Bonfireでマシュマロ焼き

20:00 コ・テラスで星空観測

21:00 温泉大浴場「ささゆり」

22:00 夢に恐竜が出てくるのを期待しておやすみなさい

《DAY2》

7:00 ※朝のプールでリフレッシュ

8:00 朝食ビュッフェ

9:30 無料送迎バスで福井県立恐竜博物館へ

10:00 福井県立恐竜博物館 特別展・常設展を見学

13:00 ホテルに戻り、ランチビュッフェ

15:00 客室や館内でひと休み／※プールで自由時間

17:00 ※「JAMテラス」で夕景鑑賞

19:00 夕食（コース料理）

20:30 ※ラウンジでおやつやドリンクを楽しみながら、ボードゲームでくつろぐ

22:00 明日も晴れることを願いながらおやすみなさい

《DAY3》

7:00 ※宿泊者限定「森のはだし道」体験

8:00 朝食ビュッフェ

10:00 チェックアウト

10:30 ※「ディノランドサマー」や芝生エリアで自由時間

12:30 ピクニックボックスを片手に、「コ・テラス」やタープエリアで高原ランチ

15:00 ホテル発～無料送迎バスで福井駅へ～

16:00 福井駅着

◆JAM福井勝山マウンテンリゾートについて

福井県勝山市に位置する「JAM福井勝山マウンテンリゾート」（旧：スキージャム勝山）は、2026年4月1日にリブランドしました。新名称に冠した「JAM」には、「Journey to the Amazing Moment（心が動く、瞬間へ）」という想いを込め、滞在の中で出会う感動の瞬間を「9つのAmazing Moments」として提案します。

四季折々の自然に囲まれた当施設では、冬の白銀の世界はもちろん、グリーンシーズンには鮮やかな絶景や多彩なアクティビティを通じて、心が動く瞬間を提供します。

併設のオフィシャルホテル「JAM福井勝山東急ホテル＆リゾーツ」は、全100室の客室に加え、屋内プールや温泉大浴場を備えたリゾートホテルです。宿泊料金にアクティビティ利用などを含むインクルーシブサービスを導入し、福井県立恐竜博物館から車で約10分という立地を活かして、奥越エリア観光の拠点として利用できます。

【所 在 地】〒911-0000 福井県勝山市170‐70

【交通｜車】中部縦貫自動車道勝山インターから約 20 分（約 13 km）

【交通｜鉄道】北陸新幹線「福井駅」下車。シャトルバスで約１時間（１日２便）

えちぜん鉄道「勝山駅」下車。シャトルバスで約30分（１日７便）

※シャトルバスは要予約/無料

【公式HP】https://jamresort.jp

【Instagram】JAM福井勝山マウンテンリゾート Instagram(https://www.instagram.com/jamresort_official/?hl=ja)

【Instagram】JAM福井勝山東急ホテル＆リゾーツ Instagram(https://www.instagram.com/jamhotel_official/?hl=ja)

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