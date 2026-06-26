ポルシェやベンツなど人気ブランドが集結。正規輸入車ディーラーによる展示・ 商談イベント「認定中古車フェス」、7月11・12日に東京・昭島で開催

株式会社エイビーリール

【イベント概要】

開催日時：7/11(土）7/12(日）

開催場所：モリパークアウトドアヴィレッジ 屋内展示場

※入場無料

※イベント内容は予告なく変更がございます。予めご了承ください。

１日１回各ポルシェやベンツなどブランドグッズがあたるじゃんけん大会。当日はアウトドアヴィレッジA&Fカントリーの夏休みオススメアイテム並びます。

会場のモリパークアウトドアヴィレッジ屋内展示場認定中古車はアフターサービスもバッチリ！

株式会社エイビーリール（東京都）は、2026年7月11日（土）・12日（日）の2日間、モリパーク アウトドアヴィレッジ（東京都昭島市）にて、正規輸入車ディーラーによる認定中古車を中心とした展示・商談イベント「輸入車認定中古車フェス」を開催いたします。

本イベントでは、Mercedes-Benz、Volkswagen、Porsche、Land Rover、Peugeot、Citroenなど、人気輸入車ブランドの認定中古車が一堂に集結。複数ブランドを一度に比較しながら、購入相談やお乗り換え相談ができる貴重な機会となります。

また、会場ではアウトドア用品の展示や、各ディーラー提供によるオリジナルグッズが当たるじゃんけん大会を実施。さらには海外のお菓子も用意してご家族でお楽しみいただける内容をご用意しております。輸入車をご検討中の方はもちろん、認定中古車の魅力を知りたい方、最新の輸入車事情に触れたい方にもおすすめのイベントです。ぜひこの機会に、理想の一台との出会いをお楽しみください。

”Carbbystyleとは”

当日配布のステッカー（なくなり次第終了します。）

Carbbystyleとは来場者に自分のスタイルあったクルマ選びを見つける場を提供します。

見て、触れて、乗車してクルマの魅力を伝える空間です。来場者が楽しめるコンテンツを作り

イベントを盛り上げます。

2025年スタートcarbbystyle(カービースタイル)過去の様子

会社概要

carbbystyleオリジナルステッカー配布所当日は4000人の来場がありました。中野四季の森公園の様子BYD最新モデル最新のメルセデスベンツの車両展示八王子からアウトドアに合うカングーを展示輸入車にあうボサノヴァライブ親子で楽しめるワークショップ開催近隣のファミリーが多く来場いただきました。最新のMINIを展示コンバ―チブルは大人気クルマを見にきたついでにマジックを楽しんだご家族マジックコンテンツにはたくさんの来場者がきてくれました

株式会社エイビーリール

設立：2014年11月

事業内容 企画制作会社 輸入車プランニング、展示会イベント制作、番組制作

問い合わせ先

下にあるエイビーリール問い合わせホームからお願いいたします。

https://www.aebereel.jp/