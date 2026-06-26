採用ROIの盲点「活躍コスト」とは。経営者・採用責任者向けカンファレンスに株式会社ウィルネクストが登壇

株式会社ウィルネクストセミナー詳細はこちら！ :https://attendee.bizibl.tv/sessions/sedIXFGGsIdN/ef2f2dd8-2951-40e9-b2b6-4aa6513e495c?utm_source=willnext&utm_medium=LP&utm_campaign=willnext■イベント概要

採用活動への投資が年間数千万円規模に達した企業において、

「どの施策にいくら配分するか」

という予算の使い方そのものが、採用成果を左右する重要な経営判断となっています。

しかしながら、媒体・人材紹介・採用代行・システムといった各施策への予算配分を、明確な根拠を持って設計できている企業は決して多くありません。

本カンファレンスでは採用の課題に向き合う経営者・採用責任者の方々に向けて、各領域の最前線における知見と事例を元に

自社の採用投資を振り返り、次の施策判断に活かせる具体的な視点を得られる1日をお届けします。

■ こんな方におすすめ

・年間採用予算が1,000万円以上の経営者・採用責任者

・採用費を増やしても定着・活躍が変わらないと感じている方

・採用ROIの改善を次の経営課題として持っている方

■ カンファレンス概要

経営者・採用責任者SUMMIT 2026 ～予算数千万の企業に送る最前線の採用予算アロケーション施策～

日時：2026/7/15（水）～ 7/17（金）10：00～17：15

※15日はリアルタイム配信、16日、17日はアーカイブ配信となります。

ご都合の良い日程にてご視聴ください。

弊社登壇概要

セッションタイトル：採用費をかけるほど、損をしている会社がある。"活躍コスト"という新しい採用ROIの考え方

登壇者：中山 和俊（株式会社ウィルネクスト 事業推進部 部長）

登壇時間：10:35～11:00

内容：早期離職1名で700万円超の損失が発生する構造の解説、採用コストと活躍コストの違い、活躍コストを下げる3段階の打ち手と実装事例

お申し込みはこちら！ :https://attendee.bizibl.tv/sessions/sedIXFGGsIdN/ef2f2dd8-2951-40e9-b2b6-4aa6513e495c?utm_source=willnext&utm_medium=LP&utm_campaign=willnext■登壇者紹介中山 和俊株式会社ウィルネクスト 事業推進部 部長

新卒で採用RPO企業に入社し、人材採用や組織課題の解決を支援するコンサルティング営業を担当。中小企業から大手企業まで幅広いクライアントに対し、採用戦略の立案から運用支援まで一貫してサポート。

その後、不動産業界向けのITソリューションを提供する企業で、営業職として活躍。顧客のニーズに寄り添いながら、新たなサービス導入を推進し、業界に新しい価値を提供。

現在は株式会社ウィルネクストにて人事職支援事業に携わる。

お申し込みはこちら！ :https://attendee.bizibl.tv/sessions/sedIXFGGsIdN/ef2f2dd8-2951-40e9-b2b6-4aa6513e495c?utm_source=willnext&utm_medium=LP&utm_campaign=willnext■株式会社ウィルネクストについて

株式会社ウィルネクストは、個人と組織の意思決定を支援する人材・組織コンサルティング会社です。Willnext Design・Willnext Job・Willnext Consulting34サービスを通じて、採用から定着・活躍まで一気通貫で支援しています。

■ Willnext Design(https://willnext.jp/design)（意思形成）

AIと対話を融合したキャリアデザインプログラム。価値観や動機を言語化し、「なぜ働くのか」からキャリアを再設計します。

■ Willnext Job(https://willnext.jp/job/candidates)（キャリア循環）

転職・副業・プロジェクト参画など、多様なキャリア機会を一気通貫で支援。

■ Willnext Consulting(https://willnext.jp/consulting)（組織変革）

採用・育成・組織開発・人事戦略を包括的に支援し、個人の変化を組織成長へ接続します。

■会社概要

会社名： 株式会社ウィルネクスト

所在地：神奈川県相模原市緑区小渕1878-1

代表取締役：中村 真広

取締役：堀尾 司

会社HP：https://willnext.jp/

株式会社ウィルネクスト

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ウィルネクスト 広報担当

E-mail：info@willnext.jp