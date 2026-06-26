せっかちな大阪人も大満足！「創業が古いサンドイッチランキング」ほか、グルメから鉄道までたっぷり2時間スペシャル

テレビ大阪株式会社

今まで誰も調べたことのないテーマで大阪府43市町村を徹底リサーチし番組オリジナルのランキングを作成！住んでいる人も気づかないような、大阪の魅力を再発見できるバラエティ。

(C)テレビ大阪

【出演】

MC 中川家（守口市出身）

ゲスト 矢野・兵動 兵動大樹（大阪市出身）、斉藤雪乃（吹田市出身）

番組HP https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/daremo-shi-ranking/

TVer https://tver.jp/series/srpx8qxzc2

挟んだ数だけドラマあり！「創業が古いサンドイッチランキング」

ワンハンドで手軽に食べられ、せっかちな関西人にも愛されるサンドイッチ。ハムや卵、カツなど種類が豊富なのも魅力です。そこで、サンドイッチを提供するお店を創業の古い順にランキング形式で紹介します。

■八尾市｜手間ひまかけた「ヤキサンド」

近鉄久宝寺口駅近くの住宅街にある「珈琲フチ」は、姉弟で営む喫茶店です。自家焙煎コーヒーとともに楽しめる14種類のサンドイッチが人気を集めており、カツサンドやアボカドサンド、フルーツサンドなどがそろいます。

(C)テレビ大阪

なかでも常連客から支持される人気メニューが「ヤキサンド」。ハム、キュウリ、薄焼き卵を3枚の食パンで挟み、そのままトースターでこんがりと焼き上げます。外側はカリッと、中のパンはふっくら。焼き加減を見ながら何度も向きを調整する、手間ひまかけた一品です。

■寝屋川市｜超個性派！「のり巻きサンド」

京阪香里園駅近くにある「喫茶モン」は、オムライスやカレーなど昔ながらの喫茶メニューが人気で、地元で長く親しまれています。

(C)テレビ大阪

そんな店で、知る人ぞ知るサンドイッチが「のり巻きサンド」。約30年前にマスターが考案した一品で、卵やハム、カニカマをパンと味付け海苔で巻いています。サンドイッチと海苔という意外な組み合わせですが、この個性的なサンドイッチが誕生した理由にはマスターの前職が関係しているといいます。

■池田市｜約15種類のサンドイッチは売り切れ御免！(C)テレビ大阪

阪急石橋阪大前駅前の石橋商店街にある「タローパン」。創業当時からの名物、あんパンをはじめ、一番人気のシナモンアップルなど約80種類のパンを販売しています。大人気のサンドイッチは食パンのほか、バゲットやピタサンドなどが約15種類と、豊富なラインナップが魅力です。イートインも人気で、夕方には売り切れることも多いといいます。店は大阪大学の近くにあり、ご主人は約20年にわたり、閉店後に余ったパンやサンドイッチを学生たちに無料で提供。学生との交流も深く、過去には商店街の協力を得て、店で予算2万円で卒業生の結婚式を開き、店のご主人が神父役を務めたそう。

■東大阪市｜「金太郎パン」のセンス系サンドイッチ(C)テレビ大阪

近鉄布施駅前の商店街にある「金太郎パン」は、創業当時から販売するブリオッシュをはじめ、バゲットや総菜パン、菓子パンなど約120種類を展開。サンドイッチも約30種類あり、野菜をたっぷり使った食パンのサンドや、さまざまなパンと具材を組み合わせた商品が並びます。店を支えるのは三代目のご主人を中心に、奥さん、四代目となる息子さん、娘さん。そして3年前から、息子の妻もパン職人として加わり、オシャレかつ新しいサンドイッチも誕生しています。

このほかのランキングは…

人と幸せ運んでいます！「なにわのローカル鉄道ランキング」

(C)テレビ大阪

鉄道王国・大阪を走る4大ローカル鉄道といえば、「阪堺電車」「北大阪急行」「大阪モノレール」「水間鉄道」。この4つのローカル鉄道には、メジャー鉄道にはない個性と魅力があります。そこで、基本データだけでなく、沿線の人気スポットや現役職員イチ推しのグルメ、各社が誇る“俺たちの1番”を懸けた自慢合戦まで、さまざまなジャンルで真っ向勝負！さらに、鉄道マニアによるミステリー対決も！ はたしてNo.1に輝くのはどのローカル鉄道なのでしょうか？

強い子・登る子・元気な子！「標高が高い秘境小学校ランキング」

(C)テレビ大阪(C)テレビ大阪

大阪の小学校の中には、山の上など標高の高い場所に建つ学校もあります。そこで今回は、大阪府内の小学校を標高の高さで調査し、高い順にランキング化。スリル満点の遊具がそろう千早赤阪村の小学校や、秘境ならではの特別な授業が行われる茨木市の小学校、通学に1時間以上かかることもある高槻市の小学校も登場！ 標高の高い学校ならではの魅力に迫ります。