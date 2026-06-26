「移動」を捨て、「時間」を極める。

株式会社ロイズアセット

ハワイの非日常的な暮らしを日本の住環境に落とし込むリノベーションブランド「ALOHA LIVING 」を運営する株式会社ロイズアセット（本社：東京都目黒区、代表取締役：青柳育宏）は、2026年4月に創業20周年を迎えたことを機に、多忙な富裕層に向けた新レジデンスコンセプト『STAYCATION（ステイケーション）』を発表いたします。

また、本コンセプトを五感で体感できる目黒の旗艦ショールームを、2026年7月3日（金）にグランドオープンいたします。

ハワイの高級リゾートのような極上空間を再現したリビングルーム（リノベーション施工例）

「忙しすぎて旅に出られない」第一線で活躍し続けるトップリーダーや成功者に向けて、長時間のフライトや移動のストレスから完全に解放され、一瞬で最高級のリゾートへアクセスできる「自宅リノベーション」という新たな自己再生戦略をご提案します。

今日まで、当社は「日本でハワイの暮らし」をコンセプトに、ディテールを突き詰めたリノベーションを提供してまいりました。

その中で、特に医師や弁護士といった多忙を極めるお客様から「仕事から離れられず海外旅行など行く時間がない」「貴重な休日に移動で疲弊したくない」という切実な声を数多くいただいてきました。

第一線で活躍し、多忙を極める女性トップリーダーの医師の日常（イメージ）

そこで当社は、培ってきた空間デザインへの深いこだわりと、海外のクラシカルな意匠を再現する卓越した技術を結集し、単なる「ハワイ風」を超え、自宅を誰にも侵されない聖域へと変える新コンセプト『STAYCATION』を立ち上げました。

海外のクラシカルな意匠を再現した上質なリビング（リノベーション施工例）

時間とコスト、そしてハワイの空気感を知り尽くした当社だからこそ提供できる空間です。新築の分譲住宅や分譲マンションでは決して実現できない、富裕層に特化したプレミアムな居住空間をお届けします。

■ 『STAYCATION』がもたらす、新しい空間哲学

日常の疲れを完全に癒やす、インポート仕様のプライベートバス（ショールーム内観）

・「移動」を捨てる：長時間のフライトやチェックインの手続きは、希少なリセット時間を奪います。自宅やセカンドハウスを最高の投資先とすることで、ドアを開けた瞬間からリゾート（休息）が始まります。

・「自己再生戦略」としての住まい：誰にも邪魔されない空間で、即座に心身をリセットする。これは現代の成功者にとって、明日へのパフォーマンスを高めるための最も贅沢な投資です。

多忙な日常から解放され、自宅に居ながら極上のリセット時間を過ごす（イメージ）日常のすぐ隣にある、上質な「STAYCATION」のひととき（イメージ）

■ 空間のこだわり：世界のラグジュアリーホテルを彷彿とさせる、本物のディテール

7月3日にグランドオープンする目黒のショールームでは、ワイキキの「モアナサーフライダー」やロサンゼルスの「ビバリーヒルズホテル」をイメージした、日本にいながらにして海外のプレミアム住居そのものの仕様をご体感いただけます。

1. 伝統的な欧米建築の再現：100年以上変わらない格式ある欧米住宅をベースに、美しいモールディング装飾、天井から煌めくシャンデリア、土足文化を象徴する傷がつきにくい高光沢コーティングフローリングを採用。

2. 非日常を演出するインポート仕様：ヤシの葉のシーリングファン、窓のインテリアと称されるウッドシャッター。框扉のフォーマルな高級キッチン。建具にはリゾート感満載の木製のルーバードアを採用。ドアハンドルやスイッチパネルに至るまで、輸入住宅仕様のパーツ採用を徹底。

3. 都会の億ションを超える開放感と遊び心：天井の間接照明、リビングや浴室にはガラスのテンパードア（強化ガラスドア）を贅沢に使用し、プレミアムな開放感を演出。さらに、海外らしい遊び心あふれる大胆でビビッドな輸入壁紙を用い、誰もが心躍るような空間に仕上げています。

大胆な輸入壁紙やシーリングファンが非日常を演出する、広々としたリビング・ダイニング全景（リノベーション施工例）日常のすぐ隣に佇む、私だけのバカンス。心ゆくまでお姫様気分に浸る特別な空間（リノベーション施工例）

■ 朝の身支度から、夜の深い癒やしまで。日常を極上のリゾートタイムへ変えるプライベート空間【アジア唯一の特別感】日本初上陸のハワイアンファブリック

ベッドリネンには、ハワイ・カイルア発のライフスタイルショップ「Island Bungalow Hawaii（アイランドバンガローハワイ）」のファブリックを贅沢にセレクト。

同ブランドの正規取り扱いは、日本国内はおろかアジア圏全域でも当社のみとなっており、他では決して手に入らない極めて希少なリゾートインテリアです。南国の植物を描いた鮮やかなボタニカル柄が、日常を忘れる特別な寝室空間を演出します。

洗面室からひと続きに広がるのは、ハワイの風を感じるようなボタニカルテイストの主寝室。上質なリノベーションが、毎日の眠りと目覚めを贅沢なホテルライクの体験へと昇華させます。（ショールーム内観）

■ 新ショールームオープンへの想い

弊社は今年、創立20周年の節目を迎えました。

この記念すべき年に、私たちが目指す理想のラグジュアリーなライフスタイルを具現化した「ALOHA LIVING 目黒ショールーム」をグランドオープンいたします。

ここは、私たちのこだわりが詰まった空間を通じて、「ALOHA LIVING」の唯一無二の世界観をより深く、ご体感いただきたいという想いから生まれた拠点です。20周年を迎えた今、この新たな発信地から、日本の富裕層のライフスタイルを変革する挑戦をスタートいたします。是非ともご覧頂きたいと存じます。

【ショールーム概要】

・グランドオープン日：2026年7月3日（金）

・名称：ALOHA LIVING 目黒ショールーム

・住所：東京都目黒区下目黒5-18-20（目黒通り面）

・アクセス：JR線「目黒」駅徒歩17分。又はバス「元競馬場前」バス停 徒歩3分

・お客様駐車場完備（予約制）

・営業時間：10：00～19：00（火曜日のみ予約制）

・定休日：毎週水曜日

【会社概要】

・会社名：株式会社ロイズアセット（ブランド名：ALOHA LIVING Inc.）

・HP：https://alohaliving-inc.com/

・Instagram： aloha_living_inc

・代表者：代表取締役 青柳 育宏

・所在地：東京都目黒区下目黒5-18-20