15歳起業家・近藤にこる率いる「Hero Egg」設立パーティー開催！最先端VR体験で未来共創が本格始動

株式会社Meta Heroes

15歳の起業家・近藤にこるが代表取締役を務める株式会社Hero Eggは、2026年6月19日（金）、大阪・なんばパークスにて設立記念パーティーおよび最先端XR・スマートグラス体験会を開催いたしました。

当日は多くの企業や自治体関係者が来場し、Metaの最新VRデバイスをはじめとする先端テクノロジーをリアルに体験。半年後に控える子どもたちの挑戦の集大成「THE HERO SUMMIT」に向けたカウントダウンと、全国900万戸の空きスペースを未来共創拠点へ変えるプロジェクトの大きな一歩を踏み出しました。

■ なんばパークスから未来が動き出す！「Hero Egg」設立パーティー＆最先端XR体験会を盛大に開催

株式会社Meta Heroes（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊、以下「当社」）のグループ会社として、2026年5月28日に新たに産声をあげた「株式会社Hero Egg」（代表取締役：近藤にこる）は、同年6月19日（金）11:00より、DX教育スペース「Hero Egg」（なんばパークス1F）にて設立記念パーティーを開催いたしました。

本イベントは、新生Hero Eggのお披露目であると同時に、同社が目標に掲げる子どもたちの挑戦の集大成の舞台「THE HERO SUMMIT（通称：ヒロサミ）」の【半年目前キックオフ】という重要な位置づけとなります。会場には共創を希望する企業担当者様、地方創生DXを目指す自治体関係者様、メディア関係者様が多数集まり、未来を実装するための熱いディスカッションが行われました。

■ 全国900万戸の空き家を未来の拠点へ ── いま、子どもたちが“未来をつくる側”になる社会が必要な理由

現在、日本国内で深刻化する全国900万戸の空き家・空きスペース問題。株式会社Hero Eggはこの課題に着目し、地域に眠る資産を子どもたちが最先端テクノロジーを学び、挑戦し、社会実装できる「未来共創拠点」へと再生する社会的ミッションを掲げています。

「Society 5.0 × SDGs × HERO」のDNAを受け継ぎ、単なる教育スクールに留まらず、子どもと大人が共に学び、アップデートされた知識や経験が次世代へ還元されていく持続可能な教育エコシステムを構築すべく、私たちは今、強力なパートナーシップを求めて動いています。

■ 最新VRの衝撃と熱気にあふれた会場 ── 未来の主人公たちが仕掛ける社会への挑戦

当日の会場で最も注目を集めたのは、Metaの最新VRデバイスやスマートグラスを用いた「最先端XR体験ブース」です。来場した企業・自治体関係者様は、没入型のデジタル空間をリアルに体感し、子どもたちがこれからどのような技術を使って社会へ挑戦していくのか、その可能性を肌で感じていました。

また、新事業の柱である「共創スクール」での企業連携、大人側も未来へアップデートする「AIリスキリング」の導入、子どもたちの挑戦を広げる「HERO MEDIA」とのコラボレーションなど、半年間のロードマップを含めた具体的な共創プロジェクトのディスカッションや交流が活発に行われ、会場は終始熱気に包まれていました。

■ 成果・実績データ

開催日時：2026年6月19日（金）11:00～15:00

会場：DX教育スペース「Hero Egg」（大阪府大阪市浪速区 なんばパークス1F）

■ 「一人では実現できない未来を、共につくる」── 代表取締役・近藤にこるの決意

株式会社Hero Egg 代表取締役 近藤にこるは、来場者へ向けて次のように強い決意を語りました。

「私は2025年8月からプロデューサーとして活動し、多くの子どもたちへ原体験を届けてきました。これからは仕組み化しながら、より質の高い教育と挑戦の環境を社会へ広げていきます。ただ、これは私一人では実現できません。ぜひ企業、自治体、メディアの皆さまのお力を貸してください。未来を待つのではなく、共につくる側へ共に行きましょう！」

■ 大反響につき東京・大阪での追加開催が決定！半年後のサミットへ向けパートナー企業・自治体を募集

今回の設立記念パーティーの大きな反響を受け、株式会社Hero Eggは、さらに多くの企業・自治体様と繋がるため、東京と大阪の2拠点にて追加イベントを開催することを決定いたしました。ゲーム配信やアプリ制作のピッチ、空間コンピューティングを活用した対談など、さらに進化したコンテンツをお届けします。

【追加開催スケジュール】

大阪開催：2026年7月23日（木）13:00～15:00

12:30~13:00 受付

13:00~13:30 15歳起業家近藤にこるによるHeroEggセミナー

13:30~13:40 質疑応答

13:40~14:00 事業3分ピッチ（登壇者は後日公開予定）

14:00~14:10 写真撮影

14:10~15:00 自由交流タイム（XR体験可能）

東京開催：2026年8月4日（火）18:30～20:30

18:35～ オープニング、代表挨拶・設立背景

18:40～ コンテンツ＆XRコンテンツ紹介

18:55～ EGG JAMピッチ（ゲーム配信／EGG JAMフェス／アプリ制作 各3分）

19:15～ 「THE HERO SUMMIT」について、店舗展開・スポンサー紹介

19:20～ 特別対談

20:00～ 交流会（20:30終了）

半年後に開催される「THE HERO SUMMIT」で、子どもたちと共に成果を発表し、未来の社会を共創するパートナー企業・自治体様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

参加申込をする :https://40r40p.share-na2.hsforms.com/2x5_mDP2DS1uSurUJy0dtYw

※一部変更する可能性がございます。

【Hero Egg】について

Hero Egg（ヒーローエッグ）は、2024年8月に開設された、メタバース（XR）やAIを学べるDX教育施設です。大阪・なんばの商業施設「なんばパークス」1F「eスタジアムなんば本店」内に位置し、子どもも大人も“共に学ぶ”をコンセプトに、ゲームやAIの体験型プログラム、セミナー、実践型ワークショップなどを展開しています。 未来を担う子どもたちに無償で教育機会を提供しており、誰もが経済的な制約にとらわれず、最先端技術に触れ、学び、挑戦できる場を目指しています。楽しみながら未来の技術に触れ、"創る力"を育むHero Eggは、誰もが次の時代を切り拓く「ヒーロー」になれる場所です。

公式サイト： https://heroegg.com/

住所： 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

Hero Eggに関するお問合せ先： info@heroegg.com

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15,000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「メタバース・XR・AIアワード」および「防災万博」を主催し、成功を収めました。

設立： 2021年12月03日

代表取締役： 松石和俊

大阪本社： 大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

DX教育スペース「Hero Egg」： 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

コミュニティスペース： 大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

オフィシャルサイト： [https://meta-heroes.co.jp]

X（旧Twitter）アカウント： [https://x.com/metaheroes_100]

公式LINEアカウント： [https://lin.ee/K9vdyLx]