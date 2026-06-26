【管理職の健康課題に対応】フラクタルワークアウト、企業向けコンディショニング施策の設計支援を開始

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高瀬雅弘）は、企業人事、健康経営担当者、産業保健担当者、保健師向けに、管理職・ミドル層の健康課題に応じたコンディショニング施策の設計支援を開始しました。

本支援では、健康診断結果、従業員アンケート、産業保健面談、職場ごとの課題感を踏まえ、管理職・ミドル層が参加しやすい運動施策、オンライン・対

面での健康支援プログラム、実施後の振り返りまでを支援します。

1. 提供開始の背景

企業における管理職・ミドル層は、組織運営、部下育成、業績管理、社内調整など、多くの役割を担う立場です。

一方で、長時間のデスクワーク、会議の増加、運動時間の不足、睡眠や食生活の乱れ、肩こり、腰の違和感、疲労感など、日常的なコンディション課題を抱えやすい層でもあります。

企業人事や健康経営担当者にとって、管理職・ミドル層の健康課題は、本人の健康だけでなく、組織マネジメント、チーム運営、生産性、部下への影響にも関わる重要なテーマです。

しかし、実務上は「管理職向けの健康施策が後回しになっている」「健康診断後のフォローが一般的な情報提供にとどまっている」「忙しい管理職が参加しやすい運動施策を設計できていない」といった課題が生じやすい状況があります。

また、管理職・ミドル層は、全社一律の健康セミナーでは参加率が伸びにくく、時間効率、参加しやすさ、実務との接続性を意識した施策設計が必要になります。

フラクタルワークアウトでは、法人向け健康支援、健康経営支援、メディカルフィットネスの運営を通じて、健康課題の把握後の施策設計、運動支援、実施後の振り返りまでを一気通貫で支援しています。

今回、企業人事・健康経営担当者・産業保健担当者からの相談ニーズを踏まえ、管理職・ミドル層の健康課題に応じたコンディショニング施策の設計支援

を開始します。

2. 支援内容

本支援では、管理職・ミドル層の働き方や健康課題を踏まえ、企業ごとの実施体制に応じた運動施策・健康支援施策を設計します。

主な支援内容は以下の通りです。

・管理職・ミドル層の健康課題整理

・健康診断結果や従業員アンケート後の施策設計

・産業医、保健師、企業人事との役割整理

・肩こり、腰の違和感、疲労感、運動不足などをテーマとした運動施策の企画

・管理職が参加しやすいオンライン運動プログラムの提供

・健康増進施設を活用した対面での運動指導

・案内文面、参加導線、実施日程の整理

・実施後アンケート、参加状況、反応の整理

・次年度の健康経営施策・産業保健施策に向けた振り返り支援

本支援は、疾病の診断、治療、改善を目的とするものではありません。

管理職・ミドル層が抱えやすいコンディション課題に対し、企業が実施する健康保持・増進、運動習慣づくり、健康経営施策としての実行支援を行うものです。

また、法人向け健康支援サービス「BODY PALETTE」等を活用し、必要に応じて組織単位の健康傾向把握や施策設計にも対応します。

サービス名を前面に出すのではなく、企業人事・健康経営担当者が抱える実行課題の解決を中心に支援します。

3. 想定される活用シーン

本支援は、以下のような課題を持つ企業での活用を想定しています。

・管理職・ミドル層向けの健康施策を設計したい

・健康診断後のフォロー施策を具体化したい

・会議やデスクワークが多い層に向けた運動機会を提供したい

・肩こり、腰の違和感、疲労感、運動不足をテーマにした施策を実施したい

・産業保健面談後に案内できる支援策を用意したい

・管理職が参加しやすい短時間・オンライン型の施策を検討したい

・単発セミナーではなく、実施後の振り返りまで行いたい

・専門家選定、企画、実施、振り返りまで外部に相談したい

企業人事単独での相談だけでなく、産業医、保健師、健康保険組合、健康経営担当者と連携した施策設計にも対応します。

4. フラクタルワークアウトが支援できること

フラクタルワークアウトは、法人向け健康支援、健康経営支援、メディカルフィットネスの運営を通じて、企業の健康施策を実行面から支援しています。

管理職・ミドル層向けの健康施策では、単に健康情報を提供するだけでなく、本人が参加しやすい時間帯、業務との両立、実施頻度、職場内での案内方法、対象者の負担感を踏まえた設計が重要です。

フラクタルワークアウトでは、企業側の課題感を踏まえながら、企画整理、対象者や実施目的の設定、専門家選定、オンライン・対面での運動プログラム提供、実施後の振り返りまでを支援します。

また、健康増進施設および指定運動療法施設としての施設機能を活かし、法人向けの健康支援と、医師の指示に基づく運動療法の考え方を分けながらも、運動支援に関する専門的な相談が可能な体制を整えています。

これにより、企業人事・健康経営担当者・産業保健担当者は、個別に専門家を探したり、施策案を一から作成したり、実施後の振り返りを別途設計したりする負担を抑えながら、管理職・ミドル層向けの健康施策を進めやすくなります。

5. 期待できる運用上のメリット

管理職・ミドル層向けのコンディショニング施策を外部支援として活用することで、企業にとって以下のような運用上のメリットが期待されます。

・管理職向けの健康施策を具体化しやすくなる

・忙しい層でも参加しやすい運動機会を設計しやすくなる

・健康診断後や産業保健面談後の支援策を用意しやすくなる

・専門家選定、企画、運用、振り返りを一括管理できる

・健康経営施策と産業保健施策を接続しやすくなる

・単発施策ではなく、次年度施策につながる振り返り材料を残せる

・月額換算で継続的な健康支援施策を検討しやすくなる

管理職・ミドル層の健康課題を本人任せにせず、企業として実施可能な健康支援施策に落とし込むことで、健康経営と産業保健の実行力向上を支援します。

6. 導入について

導入にあたっては、企業の既存施策、産業保健体制、対象者、予算、実施時期に応じて、必要な支援範囲を整理します。

主な流れは以下の通りです。

・初回相談

・健康課題と対象者の整理

・実施内容、期間、方法の設計

・社内案内や参加導線の準備

・オンラインまたは対面での実施

・実施後の振り返り

既存施策の一部補完、管理職研修との組み合わせ、産業医・保健師との共同設計、オンライン施策、対面指導、次年度に向けた継続施策設計など、状況に応じた相談が可能です。

ご相談について

フラクタルワークアウトでは、管理職・ミドル層の健康課題に応じたコンディショニング施策をはじめ、企業の健康経営施策や産業保健施策における運動施策の設計・実行・振り返りを支援しています。

「管理職向けの健康施策を設計したい」

「忙しい従業員層でも参加しやすい運動施策を用意したい」

「健康診断後や産業保健面談後の支援策を具体化したい」

「従業員向けの運動施策を外部委託したい」

「専門家選定、企画、実施、振り返りまで一括で相談したい」

このような課題をお持ちの企業人事、健康経営担当者、産業保健担当者、保健師の方は、お気軽にご相談ください。

会社概要

会社名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地：東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表者：代表取締役 高瀬雅弘

設立：2020年4月1日

資本金：5,000万円

事業内容：

法人向け健康支援・健康経営支援／BODY PALETTE（ボディパレット）の提供

メディカルフィットネス／パーソナルトレーニングジム／パーソナルピラティスの運営

URL：

フラクタルワークアウト公式サイト：https://fractal-workout.com/

BODY PALETTE公式サイト：https://body-palette.com/

加盟・参画・認定等：

PHRサービス事業協会

健康経営アライアンス

がん対策推進企業アクション

スマート・ライフ・プロジェクト

Sport in Life

東京都スポーツ推進企業

健康優良企業“銀の認定”

問い合わせ先

フラクタルワークアウト株式会社

担当：広報／事業開発 水島

Email：contact-bp@fractal-workout.jp