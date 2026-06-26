修繕費の″談合阻止″へ。相場を住民が共有する無料ツール「バレバレーダー（正式名称・相場レーダー）」提供開始

なぜ管理組合は"ぼったくられる"のか

配管保全センター株式会社

マンションの修繕工事では、発注する管理組合の側に相場の情報がほとんどありません。管理組合が大規模な工事を行うのは十数年に一度であり、相場を知る機会そのものがないためです。専門知識を持たない住民は、業者から「これくらいの金額はします」と言われても、その妥当性を測る尺度がなく、「そういうものか」と言い値を受け入れざるを得ませんでした。

「それなら相見積もりを取ればよい」と思われるかもしれません。しかし、複数の業者から見積もりを取っても、その金額自体が高い水準で揃えられていれば、管理組合は「高い選択肢の中から、いちばん安いもの」を選んでいるだけ--比較の土台そのものが歪んでいるため、結局は割高な費用を負担することになりかねません。この「相場が見えない」という情報の非対称性こそが、不当な高値や談合が生まれやすい温床になってきました。

「バレバレーダー」が、その構造を崩す

「バレバレーダー」（正式名称：相場レーダー）は、この情報の非対称性を解消するためのツールです。

提供開始時点では、まず「共用部の排水管（立て管）の更新工事」の相場を公開します。理事長が、自分のマンションについて分かる範囲の条件（立て管の本数や、各戸の横枝管もあわせて取り替えるかどうかなど）を入力すると、首都圏の実際の工事実績データに基づく「戸あたりの費用の目安」が分かります。難しい専門知識がなくても、分かる範囲で入力すれば使えるように設計されています。

ここで重要なのは、このツールが提供するのは「正確な見積もり」ではなく、あくまで「ぼったくられないための目安」だという点です。正確な金額は資材価格やマンションごとの特殊事情によって変わりますが、相場の目安を知っているだけで、提示された見積もりが妥当な範囲なのかを判断できます。相場が"バレバレ"になれば、不当な高値も談合も成立しにくくなります。一円でも高ければぼったくり、というものではありません。管理組合が自分で賢く判断するための「材料」として使えます。

提供開始時点では共用部の排水管（立て管）の更新工事が対象ですが、今後は、外壁などの大規模修繕、屋上防水、エレベーター更新など、対象とする工事の領域を順次広げていく予定です。これを第一弾として、管理組合が"相場"を武器にできる領域を着実に拡大していきます。

「数」ではなく「出所」で勝負するデータ

修繕費の相場情報には、そもそも信頼できるデータが少ないという問題があります。業者が自由に書き込めるような仕組みでは、ぼったくり価格が紛れ込み、相場そのものが歪んでしまうからです。

バレバレーダーは、データの「量」ではなく「出所の確かさ」を重視しています。業者が勝手に登録することはできず、運営が吟味した実績だけを登録する仕組みです。怪しいデータは、件数が多くても載せません。また、異常な高額事例に引っ張られないよう、平均値ではなく中央値を採用しています。「本物の実績だけを見せる」--これが、バレバレーダーが目指す相場情報のあり方です。

「井戸端ひろば」とは

「バレバレーダー」は、本日公開した会員制プラットフォーム「井戸端ひろば」の中核機能です。「井戸端ひろば」は、分譲マンションの管理組合役員が、立場を超えて情報を交換し、悩みや工夫を分かち合う場として設計されています。一つのマンションだけで孤立して悩むのではなく、多くのマンションの知恵を持ち寄る「顔の見える場」を目指します。主な機能は以下の通りです。

・バレバレーダー（正式名称：相場レーダー）：修繕見積もりの相場の目安が分かる（理事長限定）

・井戸端かいぎ：会員どうしが経験や工夫を分かち合う投稿の場

・住民ファーストのパートナー企業：住民目線で頼りになる企業の紹介。談合のように囲い込まれた業者ではなく、囲い込みが起きない仕組みのもとで紹介します

・長期修繕計画作成（AI修繕ドクター）：配管保全センターが独自に提供するサービス。大規模修繕の周期の長期化や、「大規模修繕」から「小規模修繕」への転換を、AIを活用して支援します

・このほか、マンション管理士相談・弁護士相談・オンライン座談会などを順次提供予定

まずは「井戸端ひろば」へのご加入申請を

「井戸端ひろば」は、分譲マンションの管理組合役員であれば、どなたでも無料でご利用いただけます。ご参加には、まず会員登録（加入申請）が必要です。メールアドレスを入力し、届いたログインリンクを開くだけで、パスワードは不要です。

なお、中核機能である「バレバレーダー」（正式名称・相場レーダー）のご利用は、管理組合の理事長に限定しており、井戸端ひろばとは別に専用の登録・承認が必要です。まずは井戸端ひろばにご加入のうえ、理事長の方はバレバレーダーの登録にお進みください。

一つのマンションで孤立して悩む時代を終わりにし、みんなで知恵を持ち寄る「顔の見える場」に、ぜひご参加ください。

▼加入申請はこちら

https://haikan-hozen.co.jp/idobata

（本リリースに掲載のQRコードからもアクセスいただけます）

共同で取り組む意義

いたかんネットは、2003年から続く住民ボランティア団体として、「居住者同士の情報交換による根本的な問題解決」を理念に掲げてきました。本プラットフォームは、この20年以上にわたる活動と信頼があって初めて成り立つ取り組みです。配管保全センターは、管理組合の立場に立った中立的なコンサルティングを行い、毎月およそ100件の相談に応じています。両者は、住民が「業者の言いなり」から「賢い発注者」へと変わっていくための環境づくりという理念を共有し、本プラットフォームを共同で運営します。

背景：広がる「マンションの高経年化」

国内では、修繕積立金が不足している管理組合が一定の割合にのぼり、工事費用もこの十数年で大きく上昇しています。築30年を超えるマンションが今後さらに増えるなか、修繕費の負担をめぐる管理組合の判断は、これまで以上に重要になっています。「井戸端ひろば」と「バレバレーダー」は、管理組合が適切な意思決定を行い、大切な修繕積立金を守るための一助となることを目指します。

サービス概要

・名称：井戸端ひろば（中核機能：バレバレーダー／正式名称・相場レーダー）

・提供開始日：2026年6月26日

・対象：分譲マンションの管理組合役員（会員制）

・バレバレーダーの利用：管理組合の理事長に限定（井戸端ひろばとは別に、専用の登録・承認が必要）

・対象工事：共用部の排水管（立て管）更新工事（提供開始時点。今後、外壁・屋上防水・エレベーター更新など順次拡大予定）

・対象エリア：首都圏の実績データに基づく

・利用料：無料

・加入申請（会員登録）：https://haikan-hozen.co.jp/idobata

・登録方法：上記より、メールアドレスを入力し、届いたログインリンクを開くだけ（パスワード不要）

団体・会社概要

板橋マンション管理組合ネットワーク（いたかんネット）

発足：2003年6月／会長：篠山愛一郎／活動：マンション管理組合の交流会開催、行政主催の交流会・相談会への協力 ほか

配管保全センター株式会社

所在地：東京都千代田区大手町／設立：2009年3月／代表取締役：藤田崇大／電話：03-4405-8606／事業：分譲マンションの配管保全に関するコンサルティング。YouTube「配管保全チャンネル」（登録者5,276人、313本／2026年6月23日時点）を運営。

本件に関するお問い合わせ

配管保全センター株式会社

メール：contact@haikan-hozen.co.jp

電話：03-4405-8606

ウェブサイト：https://haikan-hozen.co.jp