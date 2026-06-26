辻・本郷ITコンサルティングとSoLabo、税理士業界のDX人材育成に向けた出向型連携を開始

株式会社SoLabo

株式会社SoLabo（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田原 広一）は、辻・本郷ITコンサルティング株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：黒仁田 健）と連携し、税理士業界におけるDX人材育成および顧問先支援の高度化を目的とした出向型連携を開始いたします。

本取り組みの第一歩として、2026年5月1日よりSoLabo社員1名が辻・本郷ITコンサルティングへ出向します。両社は本取り組みを通じて、税理士事務所のDX内製化、顧問先へのDX支援、地方税理士事務所における次世代人材の育成を推進し、税理士業界全体の課題解決に貢献してまいります。

■ 取り組み概要

■ 取り組み開始の背景

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/44897/table/435_1_b44bb6e8e290f876eb875a89df3fee9e.jpg?v=202606261052 ]

税理士業界では、税務・会計業務の効率化にとどまらず、顧問先企業の経理・バックオフィス・業務改善・クラウド活用など、より広い領域での支援が求められています。特に地方の税理士事務所では、以下のような課題が顕在化しています。

- 二代目・三代目への事業承継が円滑に進まない- クラウドツールやDXに関する実践的な知見が事務所内に蓄積されにくい- 新しい情報や成功事例に触れる機会が都市部と比べて限られている- 若手後継者が外部で実務経験を積み、視野を広げる機会が少ない- 顧問先からDX相談を受けても、事務所単独では対応しきれない

SoLaboは、TAX GROUPおよびTaxSysを通じて、全国の税理士事務所に対し、業務効率化・データ活用・Google Workspace活用を中心とした支援を行ってきました。辻・本郷ITコンサルティングは、辻・本郷グループのネットワークを背景に、中堅・中小企業向けのDXコンサルティング、ITシステム導入、BPOサービスなどを一気通貫で提供しています。今回の連携では、両社の強みを組み合わせ、税理士事務所にDX人材と実践知を還元する新たなモデルづくりに取り組みます。

■ 目指す人材育成モデル

本取り組みが目指すのは、単なる人材交流ではなく、税理士事務所の若手・後継者が外部のDX支援現場で実践経験を積み、帰任後に事務所内の業務改善や顧問先支援を推進できる人材へと成長する、循環の仕組みを構築します。

- 税理士事務所から人材が出向- 辻・本郷ITコンサルティングでDX支援の実務を経験（提案力・業務改善力・クラウド活用力を習得）- 所属事務所へ帰任し、事務所内のDX推進を担当- 顧問先企業へのDX支援を展開し、地域の中小企業支援力が向上

この仕組みにより、地方税理士事務所が都市部の先進的なDX支援ノウハウに触れ、自事務所の強みへと転換することが可能になります。

■ 両社が解決を目指す課題

1. 地方税理士事務所の承継課題

地方の税理士事務所では、先代から事務所を引き継ぐだけでなく、新しい時代に合わせた事務所づくりが求められています。しかし、所内だけで新しい視点やノウハウを得ることには限界があります。外部で一定期間DX支援の実務を経験することで、後継者が所内では得られない知見を持ち帰り、新たな承継の形を実現できます。

2. DX人材不足

クラウド会計・Google Workspace・AI・業務改善・データ活用を実務レベルで推進できる人材は、税理士事務所にまだ多くありません。本取り組みにより、外部任せではなく自走できるDX推進人材を事務所内に育成します。

3. 顧問先支援の高度化

中小企業の多くは、経理・労務・販売管理・請求・情報共有など日常業務の各所でDX課題を抱えています。税理士事務所がその課題を把握し、適切な支援を提供できるようになることで、顧問先への提供価値は大きく広がります。

■ TaxSys（タクシス）・TAX GROUPとの連携

SoLaboは、税理士事務所向けにTAX GROUPおよびTaxSysを展開しています。TaxSysは、業務効率化・証憑データ化・顧問先情報の蓄積・活用を支援するサービスです。

本取り組みでは、出向を通じてDX支援の実践知を得るだけでなく、帰任後にTaxSysを活用して業務効率化やデータ活用を進められるよう、SoLaboとして導入・定着支援も行います。出向で学び、TaxSysで定着し、顧問先支援へ広げる--この流れをつくることで、税理士事務所が単なる会計処理の専門家にとどまらず、顧問先企業の経営・DXを支える伴走者へと進化することを支援します。

■ 今後の展望

今回の第一弾では、SoLabo社員1名の出向を通じて、出向型DX人材育成モデルの実証を開始します。今後は、本取り組みで得られた知見をもとに、税理士事務所の若手人材・後継者・DX推進担当者を対象とした出向受入モデルの展開を検討してまいります。

将来的には、地方税理士事務所がDX人材を育成し、顧問先企業のDX支援まで担えるようになることで、税理士業界全体の提供価値向上と地域中小企業の生産性向上に貢献することを目指します。SoLaboは、辻・本郷ITコンサルティングとともに、税理士業界を起点としたDX支援モデルを全国へ広げてまいります。

■ 代表コメント

株式会社SoLabo 代表取締役 田原 広一

税理士事務所は、顧問先企業の数字を最も近くで見ている存在です。AIやDXの時代において、税理士事務所が果たせる役割は、これまで以上に大きくなっていくはずです。

一方で、特に地方の税理士事務所では、承継課題やDX人材の育成、新しい情報へのアクセスに課題を抱えるケースも少なくありません。

今回、辻・本郷ITコンサルティング様と連携し、SoLabo社員が出向することで、まずは私たち自身が現場で学び、実績をつくります。その先には、地方の税理士事務所の後継者や若手人材が外の世界でDX支援の実務を学び、自事務所に戻って新しい承継を実現する--そのようなモデルを、辻・本郷ITコンサルティング様とともに着実に構築してまいります。

辻・本郷ITコンサルティング株式会社 代表取締役社長 黒仁田 健

辻・本郷ITコンサルティングは、これまで中堅・中小企業を中心に、DXコンサルティング、システム導入、BPO、業務改善支援を行ってまいりました。

近年、会計事務所・税理士事務所に求められる役割は大きく変化しており、税務・会計に加え、顧問先企業の業務改善やDX推進を支援することの重要性が高まっています。

今回、SoLabo様との連携により、税理士業界におけるDX人材育成の新たなモデルづくりに取り組めることを、大変光栄に思います。出向受入を通じて実践的なDX支援ノウハウを共有し、税理士事務所が顧問先企業の課題解決により深く関われる体制づくりを支援してまいります。

■ 会社概要

株式会社SoLaboについて

株式会社SoLaboは、「日本をハッピーにする」をビジョンに掲げ、起業家・中小企業・税理士事務所向けに、融資支援、補助金支援、マーケティング支援、BPaaS、TAX GROUP / TaxSysなどを展開しています。TAX GROUPでは、税理士事務所の生産性向上、AI・Google Workspace活用、データ蓄積・活用を支援し、税理士業界のアップデートに取り組んでいます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/44897/table/435_2_121700767011d41a25f4e5efc7efa384.jpg?v=202606261052 ]

辻・本郷ITコンサルティング株式会社について

辻・本郷ITコンサルティング株式会社は、DXコンサルティング、ITシステム導入、BPO、バックオフィス業務改善などを支援しています。課題抽出から打ち手の提案、最適なDXソリューションの導入、業務代行によるオペレーション支援まで、一気通貫で対応しています。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/44897/table/435_3_b9f4d59db48316d0771f5bb5275ed693.jpg?v=202606261052 ]

本件に関するお問い合わせ

株式会社SoLabo 広報室

メールアドレス：press@so-labo.co.jp