【木村屋總本店】オンラインショップ限定「夏のお楽しみセット」を6月26日(金)16:00より予約受付開始

株式会社木村屋總本店

株式会社木村屋總本店（本社所在地：東京都江東区、代表取締役社長：木村 光伯、以下：木村屋）より、オンラインショップにて6月26日(金)16:00から「夏のお楽しみセット」の予約受付開始をお知らせします。

明治2年の創業以来、受け継がれてきた伝統の酒種あんぱん「桜」「小倉」をはじめ、季節限定の「シャインマスカット」「塩レモン」、さらには昨年も好評につき再販決定となった「もものクリームパン」など、全11種類を贅沢に詰め込んだセットです。お子様からご年配の方までご家族皆様で毎日選ぶ楽しさを味わっていただけるバラエティ豊かなラインナップとなっております。ご自宅での夏の贅沢なひとときにはもちろん、親しい方へのシーズンギフトとしても最適な木村屋の“夏の美味しさ”をたっぷり込めてお届けします。

木村屋オンラインショップ :https://kimuraya-net.jp/

送料込み価格でお届け！11種類のパンが楽しめる期間限定セット

夏のお楽しみセット

■商品名：夏のお楽しみセット

■内容：

酒種あんぱん：桜、小倉、シャインマスカット、塩レモン

菓子パン：ケーキあんドーナツ5入、レーズンブレッド3枚、レモンクリームパン、もものクリームパン

ジャンボむしケーキ：夏のチョコ、塩バター、北海道メロン

■税込価格：4,600円

■購入URL：https://kimuraya-net.jp/products/ksl000181

■受注期間：6月26日(金)16:00～7月26日15:59

■お届け期間：2026年7月2日(木)～7月31日(金)

“果実感”を楽しめる！夏にぴったりなクリームパンの詰め合わせ

ももとレモンのクリームパンセット

■商品名：ももとレモンのクリームパンセット

■内容：レモンクリームパン×2、もものクリームパン×3

■税込価格：1,887円

■URL：https://kimuraya-net.jp/products/kss000126

受注期間：6月26日(金)16:00～8月26日(水)15:59予定

お届け期間：7月2日(木)～8月31日(月)予定

＜ラインナップ＞

もものクリームパン

・もものクリームパン

大きめにカットされた果肉入りの桃クリームを包んだ、まるっとした見た目がかわいらしい桃パンです。

詳細はこちら：

https://www.kimuraya-sohonten.co.jp/collections/company_store_items/detail/peach_cream

レモンクリームパン

・レモンクリームパン

ピール入りレモンクリームを包み、レモン風味のクッキー生地をのせて焼き上げました。見た目もレモンらしい、爽やかな味わいを楽しめるレモンパンです。

詳細はこちら：

https://www.kimuraya-sohonten.co.jp/collections/company_store_items/detail/lemon_cream

※販売内容は急遽変更になる場合がございます。予めご了承ください。

木村屋總本店について

木村屋總本店は、明治２年創業から「安心かつ安全でどこよりも思いを込めた製品・サービスをご提供し、お客様の味覚の楽しみと健康に貢献する」という思いを受け継ぎ、時代に合わせて進化を続ける“パンのパイオニア”企業です。歴史を尊重し、深く研鑽努力を重ねていくことでさらなる進歩が生まれると信じ、新しい味覚の楽しみをご提供し、食生活文化の発展とお客様の笑顔に貢献できるように努めてまいります。

【会社概要】

社名：株式会社 木村屋總本店

本社所在地：東京都江東区有明1-6-18

代表取締役：木村光伯

事業内容：各種パン、和菓子、洋菓子の製造および販売

設立：明治2年（1869年）

HP：https://www.kimuraya-sohonten.co.jp

オンラインショップ: https://kimuraya-net.jp

■お客様からのお問い合わせ先

株式会社 木村屋總本店 お客様相談室 TEL：0120 - 01- 4873

9：00 ～ 17：30 （日・祝日を除く）/ https://www.kimuraya-sohonten.co.jp/inquiry