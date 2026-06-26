英国菓子が集う「LONDON BAKE GALLERY」から、夏限定「スコーンサンド レモン」が新発売！

株式会社ガトーミシェル

英国菓子ブランド「LONDON BAKE GALLERY(ロンドン ベイク ギャラリー) 」は、2026年7月1日（水）に「スコーンサンド レモン」を発売いたします。

しっとりしたスコーン生地に、ふわふわのクリーム。そして、たっぷりのレモンジャムをサンドしました。暑さが厳しくなるこれからの季節に、甘酸っぱく爽やかな味わいをお楽しみください。

暑い季節にぴったりの、冷たいサンドスコーン レモン

ひんやり冷たいクリームと、レモンジャムをたっぷりサンド冷やして楽しむ、夏のスコーンサンド

こちらのスコーンサンド レモンは、フレッシュな美味しさをお届けするため冷蔵でご用意しております。 消費期限は当日中、開店から数量限定で販売しておりますので、お早めにお求めください。

一口食べると、ひんやり冷たいクリームのまろやかさと、レモンのきゅっと甘酸っぱく瑞々しい香りがお口いっぱいに広がります。



夏だけのひんやり爽やかな「小さなご褒美」をお楽しみください。

◆販売情報

スコーンサンド レモン 2個入（冷蔵）

販売開始日：2026年7月1日（水）～

販売価格：本体1,018円 税込1,099円

※本商品は2個入での販売となります。

■ LONDON BAKE GALLERY(ロンドン ベイク ギャラリー）とは？

永遠の憧れ。英国菓子の世界をひらく。

英国で長年愛され続ける焼菓子たち。

中でもこだわりのラインアップを取り揃えたのが、ロンドン ベイク ギャラリーです。

一歩足を踏み入れると、そこは憧れの英国世界。

クラシックなお菓子から、趣向を凝らした一品まで、ここにしかない、伝統と新しさの融合を味わえます。英国菓子のある、優美なひと時をお楽しみください。

公式インスタグラム：@london_bake_gallery_official(https://www.instagram.com/london_bake_gallery_official/?hl=ja)

公式Webサイト：https://www.londonbakegallery.com/

◆店舗情報



池袋店

店舗名： LONDON BAKE GALLERY 東武百貨店 池袋店

グランドOPEN ：2026年3月11日（水）

住所： 〒171-8512 東京都豊島区西池袋1-1-25 地下1階 ５番地

営業時間： 10:00~20:00 ※営業時間は変更の場合がございます



大阪店

店舗名： LONDON BAKE GALLERY 大阪高島屋店

グランドOPEN ：2026年4月29日（水・祝）

住所： 〒542-8510 大阪府大阪市中央区難波5-1-5

営業時間： 10:00～20:00（なんばダイニングメゾンは11:00～23:00、その他フロアにより一部異なります）

■ LONDON BAKE GALLERYのこだわり

新発売のレモンスコーンサンド以外にも、ショートブレッドを中心に、ヴィクトリアケーキやスコーンなど英国で愛されるお菓子を取り揃えています。伝統的な風味を大切にしながらも、味わいに工夫を凝らした新しい英国菓子との出会いが、お客様をお待ちしています。



バターの風味豊かなショートブレッドや

ほろほろと崩れるような食感のヴィクトリアケーキ。

クリームをサンドしたリッチなビスケットや

フレッシュな味わいのスコーンサンドなど、

食感も味わいも多彩なラインナップ。



LONDON BAKE GALLERYのスイーツがあれば、

いつものおやつの時間が、英国風ティータイムに生まれ変わります。

英国菓子の世界が広がるLONDON BAKE GALLERYへ、ぜひお越しください。

皆様のご来店を心よりお待ちしております。