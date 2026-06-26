Heartkids′ LIFELINK、株式会社北洋銀行の社会貢献支援に採択

一般社団法人Heartkids'LIFELINK

こどもの救命医療の次世代育成と社会啓発に取り組む一般社団法人Heartkids' LIFELINK（本部：札幌市／代表理事：香西杏子）は、株式会社北洋銀行（本店：札幌市）が実施する「社会貢献活動に取り組む団体への支援」（2026年度）の対象団体に採択されました。本支援を受け、当法人は北海道全域を対象とした社会啓発イベント「こころの友フェスティバル」および命と病気の体験型学習「ハートキッズセミナー」の運営を進めてまいります。

背景：少子化で進む、こどもの救命医療の崩壊

こどもの命をつなぐ重症領域では現在、救命率に影響が出るほどの医師不足が課題です。救命率格差は先天性心疾患領域の手術で見ると成人の数%に対し最大7.9倍にのぼります。

代表的な専門領域の一つ、小児集中治療（PICU）では全国で熟練医が約80%不足（必要数約500人に対し100人強）とも言われます。一方、かつてない少子化の中で重症児は約6割強の減少と言われ、臨床経験が必要な医師教育において次世代育成が困難になりつつあります。

北海道はとりわけこうした医師不足が深刻な地域の一つです。現場の負荷を軽減し、未来の医療者を育成するため、さまざまな専門職種が連携し力を尽くしてきました。

北海道のこどもの命を今日も未来もつなぐ、当法人の活動

当法人は北海道の医療者が、この課題を解消するため2025年札幌市で設立されました。昨日より一つでも赤ちゃん・こどものつながる命が増える世界、つながった命と豊かに生きる世界を目指し、医療者育成・社会啓発・病気や障害のあるご本人の支援を行っています。

支援の意義

北洋銀行は「北海道の魅力度・幸福度をともに日本一へ」を長期ビジョンに掲げています。今回、当法人の活動が「教育文化」「社会福祉」「地域課題の解決」に資する取り組みとして評価され、地域に根ざした金融機関からのご支援につながりました。地域からのこうしたご評価は当法人の大きな励みとなります。

支援を活用する主な活動

こころの友フェスティバル

北海道立子ども総合医療・養育センターを舞台に、北海道全域の誰もが参加できるインクルーシブな社会啓発イベント。第1回（2025年）は200名以上が参加し、満足度4.8を記録。第2回は2026年10月24日に開催予定です。

ハートキッズセミナー

いのちと病気を、こども自身が体験を通じて学ぶ教育プログラム。

代表コメント（代表理事 香西杏子）

「20年医療編集者としてこどもの命をつなぐ医療の現状を見てきました。私たちの世代で頑張ろうと、そういう思いで北海道に移住しこの活動を続けています。

こどもの医療を社会に啓き、医療の未来を拓く。その入り口であり一歩目が、こころの友フェスティバルであり、ハートキッズセミナーです。地域に根ざした北洋銀行さまに私たちの活動を受け止めていただけたことは、大きな励みです。いただいたご支援を、北海道のこどもとご家族に丁寧につないでまいります。」

一般社団法人 Heartkids' LIFELINK 概要

代表理事 ：香西杏子

本部 ：札幌市

設立 ：2025年4月（2024年10月活動開始）

事業内容 ：小児救命医療の社会啓発・データ収集・次世代育成支援

ウェブ ：http://tron2040.com/lp/heartkidsliifelink/

SNS

Instagram ： https://www.instagram.com/heartkidslifelink/

facebook ： https://www.facebook.com/p/Heartkids-Lifelink-61570826784122/

X. ： https://x.com/unmotored

note ： https://note.com/thinkcube/m/mbc0731648b27

公式ライン ： https://lin.ee/P2Cy7fe

「『ひとつの命も、諦めない。』を支え続けられる社会を創る。それが私たちのミッションです。」

本件に関するお問い合わせ

一般社団法人 Heartkids' LIFELINK 広報担当（香西）

Email：editor@tron2040.com