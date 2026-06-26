FUNDROP 37号ファンドの運用期間が終了、償還および当初想定利回り8%の分配を完了

ONE DROP INVESTMENT 株式会社FUNDROP 37号ファンド

FUNDROP 37号ファンドは、利回り（年利）8％、賃料保証付きにて運用

本ファンドは、東京都八王子市に所在する、借地権付１棟レジデンスマンション（以下「本物件」といいます。）の運用を行いました。

本ファンドは予めマスターリース契約（一棟借り上げ契約）を締結し、その賃料収入を分配金の資源とする「インカム重視」のファンドとして運用を行いました。

本ファンドは、当初の予定通り2025年12月26日～2026年6月25日までの6ヶ月間の運用を完了しています。物件、ファンドの詳細は以下の通りです。

FUNDROP 37号ファンド対象物件物件概要

所在地：東京都八王子市

権利：借地権

面積：449.58平方メートル （登記記録）

建物構造：鉄筋コンクリート造陸屋根 5階建

築年数：1990年1月新築

床面積：807.73平方メートル （登記記録）

戸数：21戸、屋上アンテナ

間取：ワンルーム、1DK

ファンドの詳細は、こちら(https://fundrop.jp/investment/lottery_application_entry.html?fund_id=42)からご確認ください。

FUNDROP 37号ファンド概要ファンド概要

対象物件：レジデンスマンション

出資総額：123,000,000円

優先出資金額：86,100,000円（70％）

劣後出資金額：36,900,000円（30％）

成立金額：50,000,000円

想定利回り：8％

募集期間：2025年12月3日 12:00開始

2025年12月15日 23:59終了

運用期間：2025年12月26日開始

2026年6月25日終了（6ヶ月）

募集方式：抽選式

出資単位：1口あたり 10,000円

一人当たり最低投資口数：1口

一人当たり投資可能上限口数：1000口

分配日：2026年6月26日

不動産クラウドファンディング「FUNDROP」不動産クラウドファンディング「FUNDROP」

ONE DROP INVESTMENT株式会社が運営する不動産クラウドファンディングサービス「FUNDROP」は、投資家からお預かりした資金と当社の出資をもとに当社が現物不動産を運用し、得られた利益の一部を投資家に分配する、新しいスタイルの不動産投資「不動産クラウドファンディング」です。

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