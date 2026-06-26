株式会社TSIの「mix.tokyo」台湾サイトを「W2 Commerce」で構築

Ｗ２株式会社

事業形態に合わせたコマースプラットフォームを展開するW２株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：山田大樹、以下W２）が提供するコマースプラットフォーム「W2 Commerce」が、台湾蒂斯愛股份有限公司（TSI FASHION TAIWAN CO.,LTD）（以下、TSI台湾）が運営する「tw.mix.tokyo」台湾サイトのECプラットフォームとして採用されたことをお知らせします。採用したのは、W2 Commerceの海外・越境EC向けソリューション「W2 Commerce Asia」です。

今回のリニューアルは、日本と同等水準の「複数ブランド展開とコンテンツ提供」に加え、オンライン・オフラインの統合を見据えた「統合された世界」を台湾市場でも再現し、若年層を中心とした新規顧客獲得と既存顧客のロイヤルティ向上によるEC売上拡大を目的としています。

TSI台湾のECプラットフォーム開発の背景・目的

台湾でも若年層の購買行動はオンラインへと急速に移っています。TSI台湾は、次の3点を満たすECプラットフォームの構築を重要課題としていました。

- 日本の既存サイト「mix.tokyo」の世界観を参考にしつつ、台湾市場向けに最適化されたデザインとコンテンツを提供すること- 複数ブランドを集約すること- オンラインとオフラインの購買データを統合することで精緻な顧客分析やパーソナライズ施策を実現すること

多言語・多通貨、現地決済や税制に配慮しつつ、日本で磨かれたEC運営ノウハウを海外でも短期間で再現できる点が評価され、「W2 Commerce Asia」の採用に至りました。

今回の刷新で解決した3つの課題

今回のECプラットフォーム刷新では、次の3つの課題解決を図りました。

台湾市場への適応とローカライズ化

既存のシステムとコンテンツが台湾市場の特性（決済方法、言語、文化、商習慣など）に最適化されていなかったため、専用のECモールサイトを新たに立ち上げ、現地向けのドメイン取得、決済システム（EC PAY、LINE PAY）の導入、物流連携（クロネコヤマト）を行い、市場への適合性を高めます。

効率的なコンテンツ管理と商品登録

膨大な商品数に対する商品説明文の翻訳や画像素材の管理、特にモデル画像の二次使用許諾に関する問題が挙げられていました。機械翻訳の活用と、台湾市場に合わせた商品登録・コンテンツ制作プロセスの確立により、運用負荷を抑えながらコンテンツの質向上を目指します。

台湾市場に最適化された集客・顧客育成戦略

従来はLINE公式アカウントを十分に活用できておらず、新規顧客の獲得からリピーター育成までのマーケティング戦略が定まっていませんでした。刷新を通じて、LINE公式アカウントの管理権限を台湾法人に移管し、W2 CommerceをSNSやKOL施策と連携させることで、台湾市場に特化した効果的な集客とCRM戦略を展開します。

TSI台湾からのコメント

EC プラットフォームとして、W2 Commerceを選定した背景には、主に以下3つの理由があります。

1. 強固なグローバルサポート体制

台湾法人として独自の EC サイトを立ち上げるにあたり、現地の商習慣に合わせた手厚い支援体制が整っている点です。特にプロジェクトリーダーが日本語・中国語の双方に対応可能でコミュニケーションエラーが皆無だったこと、そして他社を圧倒する迅速なレスポンス対応のスピード感を高く評価しました。

2. 中長期を見据えたコストパフォーマンス

初期構築だけでなく、中長期的な運用（ランニングコスト）を見据えた費用面での高い優位性です。特に立ち上げ初期のフェーズにおいて、売上規模に応じた手数料設定（従量課金制）が用意されている点は、リスクを抑えてスタートしたい弊社にとって非常に魅力的でした。

3. 業界内における高い信頼と推薦

すでにW２を導入している他社からの推薦です。事前に利用企業へ相談したところ、評価されている強みが、今回のプロジェクトで弊社が重視したい点と一致しており、選定の後押しとなりました。

まずは弊社の 4ブランドを1つのサイトに集約した「tw.mix.tokyo」を同一ドメイン上でスタートいたします。

今後は、展開ブランドのさらなる拡大や、各ブランドの世界観の最適化、そして台湾現地のお客様のニーズに合わせたコミュニケーションの進化が不可欠です。これら変化の激しい市場環境において、W２社には単なるシステム提供を超えたパートナーとして伴走していただき、相互の成長とビジネスの成功を共に実現していきたいと考えております。

TSI台湾について

台湾蒂斯愛股份有限公司（TSI FASHION TAIWAN CO.,LTD）は、日本を代表するアパレル企業・株式会社TSIホールディングスの台湾拠点として、台湾のお客様に多彩なライフスタイルとファッションの楽しさを提供してきました。

「NANO universe」や「HUF」といった感度の高いカジュアルブランドなど多くのブランドポートフォリオを背景に、台湾の多様化するファッションニーズに応えています。主要モールでの直営展開に加え、オンラインを通じた革新的なOMO（オンラインとオフラインの融合）体験を追求し、場所を選ばないきめ細やかなサービスを実現。設立以来、日本品質のサービスとトレンドを大切にしながら、デジタルテクノロジーを駆使した新しい価値提案を通じて、台湾のファッション文化の発展に貢献し続けています。

mix.tokyoについて

株式会社TSIが運営する公式ファッション通販サイト「mix.tokyo（ミックスドットトウキョウ）」は、「エンターテインメント」と「ワンプラットフォーム」を軸に、NANO universe、AVIREX、JILL by JILL STUARTをはじめとする人気ブランドが集まるファッション通販サイトです。よりパーソナライズされたショッピング体験をお届けします。

「W2 Commerce」について

W2 Commerceは、BtoC・BtoB・海外ECなど複数の事業形態に対応したコマースプラットフォームです。AIを組み込んだ1,000以上の機能が標準搭載され、さらに、自由に追加できる拡張プラグイン群により、高度なコマース戦略と運用を実現します。

そのラインナップの一つである「W2 Commerce Asia」は、現地ECのスピード立ち上げから、戦略設計にもとづく段階的な海外展開まで柔軟に伴走する海外進出ソリューションです。事業フェーズや投資判断に応じて最適な進め方を提案し、特に成長余地の大きいアジア市場で成果を出しやすい支援環境を整えます。海外ECの構築、現地のポップアップ出店、OMO/オムニチャネル戦略までを一気通貫で支援し、日本で培った運用ノウハウを現地に合わせて再現します。

W２株式会社について

当社はお客様のEC事業の「成功」にこだわり、メディアコマースを実現するコマースプラットフォームや、メディア化・AI活用など高度な戦略を実現する多彩なプラグイン、顧客要望に合わせた大規模カスタマイズ開発など、お客様の戦略フェーズに合わせた形でサービスを提供しております。

会社概要

会社名 W２株式会社

代表者 代表取締役 山田 大樹

所在地 東京都中央区築地1丁目13-1 銀座松竹スクエア5階

URL https://www.w2solution.co.jp/

本サービスに関するお問い合わせ先

W２株式会社 広報部

TEL：03-5148-9633

MAIL：mrk.mrk@w2solution.co.jp





