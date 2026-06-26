電撃コミックス『とある魔術の禁書目録外伝 とある科学の超電磁砲㉑』特装版＆特装版有償特典:名シーンジオラマセットvol.2（初春飾利・佐天涙子・御坂美琴 & 白井黒子）付きが本日より予約開始！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛）は、2026年6月26日より電撃コミックス『とある魔術の禁書目録外伝 とある科学の超電磁砲』第㉑巻 特装版の予約受付を開始いたします。

さらに、特装版の有償特典も発売決定！

名シーンジオラマセットvol.2（初春飾利・佐天涙子・御坂美琴＆白井黒子）付きを、「カドスト」内「Newtype Anime Market(https://store.kadokawa.co.jp/shop/brand/newtype/)」並びにアニメイト、ゲーマーズ、とらのあな、メロンブックス等にて予約受付を開始いたします。

■商品情報

『とある魔術の禁書目録外伝 とある科学の超電磁砲㉑』

原作： 鎌池 和馬 作画： 冬川 基 キャラクターデザイン： はいむら きよたか

発売日：2026年10月2７日

レーベル：電撃コミックス

商品形態：コミックス

サイズ：Ｂ６判

●通常版

定価：968円（税込）

ISBN：9784049524314

●特装版

定価：6,380円（税込）

ISBN：9784049524321

特装版特典内容：特製小冊子・録り下ろしドラマCD・特製三方背ケース

予約開始日：2026年6月26日（金）

予約締切日：2026年8月12日（水）

- 特装版 有償特典付き名シーンジオラマセットvol.2（初春飾利・佐天涙子・御坂美琴&白井黒子）

コミック最終㉑巻の特装版と名シーンコマジオラマ３個が１セットに！

定価：12,320 円（税込） / 特装版セット価格：18,700円（税込）

JAN：4550687201796

発売日：2026年10月27日

組み立て時サイズ：高さ約13.5cm

仕様：アクリル製

発売・販売元：株式会社KADOKAWA

※販売予定数に達した時点で受付を終了させていただく場合がございます。

※商品仕様や発売日は予告なく変更になる場合がございます。

※商品画像はイメージとなります。実際の商品と異なる場合があります。

※3個セットでの販売となります。1個ごとの分売は行っておりません。

※コミックス特装版のみに付属可能な有償特典となります。

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