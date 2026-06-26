【猛暑本番】LAKOLEが提案するCOOLシリーズの展開が6月26日（金）よりスタート！100種以上のひんやりグッズに待望の“新作”も続々登場

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）のライフスタイルブランド「LAKOLE（ラコレ）」は、暑い夏の暮らしを快適に彩る、ひんやりグッズとプール&ビーチシリーズを2026年6月26日（金）より全国の店舗および公式WEBストア and ST（アンドエスティ）にて展開いたします。2026年4月の先行公開時にも大きな反響をいただいた「ひんやりグッズ」に、今年ならではのデザインや新機能を搭載した新アイテムが続々と仲間入りいたします。売場には総勢100種以上のアイテムが大集結。さらに同日より、皆さまの夏を応援する公式SNSプレゼントキャンペーンも実施します。

「LAKOLE」は、「あたりまえを、素敵に。」をコンセプトに、生活雑貨、ウィメンズアパレル、メンズアパレル、グロサリーを展開するライフスタイルブランドです。日々変化するお客さまの暮らしに寄り添えるブランドでありたいという想いから、日常生活を楽しくする生活雑貨を中心にさまざまなカテゴリーを展開しています。

■販売概要

取扱い店舗：「LAKOLE」全店舗、公式WEBストア and ST（アンドエスティ）

特設サイト：https://www.dot-st.com/lakole/cp/2026ss_jul_g

＜2026年4月10日に配信した「ひんやりグッズ」プレスリリースはこちらから＞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003063.000001304.html

■展開アイテム ※一部抜粋

1. ベストセラーの「ボトル型氷のう」に新サイズが仲間入り！

大人気の「ボトル型氷のう」には、荷物を減らしたい時にぴったりなSサイズや、レジャーに頼もしい大容量Lサイズが新たに仲間入り！

商品名：ボトル型氷のう

価格：Lサイズ 1,980円（税込）、Mサイズ 1,650円（税込）、Sサイズ 1,650円（税込）

サイズ＆カラー展開：

１. 上段右：【新登場】 Lサイズ ＜ライトブルー、グレー＞

スポーツや長時間のアウトドアに。広範囲を冷やし、冷たさがより長持ちします。

２. 中段左：Mサイズ ＜ホワイト、グレー、オレンジ、ターコイズ＞

昨年即完売を記録した、使い勝手抜群のベストセラーサイズ。通勤や通学から、日常の買い物、レジャーまであらゆるシーンにフィットするLAKOLEの猛暑対策アイテムです。

３. 下段：【新登場】 Sサイズ ＜ピンク、イエロー、ライトブルー、パープル＞

小さなお子様や、短時間の外出に最適な軽量コンパクトモデル。

2. 人気の「アイスネックリング」が驚きの600円に！今年は選べる3サイズ展開

商品名：アイスネックリング

価格：660円（税込）

サイズ展開：M、L、XL

カラー展開：シルバー、ブラック、ネイビー、ライトブルー

昨年大ヒットした28℃以下で自然凍結する「アイスネックリング」が、今年はさらにお買い求めやすく税込み600円へ価格改定いたしました。さらに、M・L・XLの展開は、お子様から大人までジャストサイズをお選びいただけます。

3. 日常のあらゆるシーンを冷やす「新作ひんやりグッズ」が続々登場！

PCM素材を使用した「リュック用冷感シート」や「ヘッド用保冷剤」など、夏の移動や通勤・通学を支える新感覚アイテムが新登場。

商品名：PCMリュックパッド

価格：770円（税込）

カラー展開：グレー

28℃以下で自然に固まり、くり返し使えて、汗や汚れをサッと拭けるのでお手入れが簡単です。

商品名：PCMヘッドクーラー

価格：440円（税込）

カラー展開：グレー、ライトブルー

帽子の中に忍ばせる「頭の休息」。直射日光下の熱を効率的にクールダウンでき、28℃以下で自然に固まるので、くり返しお使いいただけます。

4. レジャーから日常使いまで！「プール＆ビーチ」シリーズも展開

プールや海などのアウトドアシーンはもちろん、普段のお風呂上がりにも最適な吸水速乾素材の「タオルポンチョ」や「巻きタオル」を展開。スタイリッシュな「PVCバッグシリーズ」は、ショルダーバッグにアイスネックリングを入れておくのにもちょうど良い絶妙なサイズ感に仕上がっています。

5. 進化した「ファンシリーズ」が今すぐ欲しい夏の主役に！

直接肌を冷やせるペルチェ（冷却プレート）付ファンや、最大風速11m/sを誇る100段階調整の超小型ファンなど、お出かけ時やデスクワークに欠かせないLAKOLEで大人気のポータブルファンが大集結します。

■夏の快適ライフを応援する「ひんやりグッズ プレゼントキャンペーン」

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/3160_1_496dfee9377981841871263c159677b1.jpg?v=202606261051 ]

■「LAKOLE」ついて

LAKOLEは、「あたりまえを、素敵に。」をコンセプトに、アパレル、グロサリー、生活雑貨を展開するライフスタイルブランドです。あたりまえとなっている日用品だからこそ、もっと手軽に、もっと素敵にしていきたいと考えています。

全国102店舗展開（2026年5月末時点WEBストアを含む）

<公式WEBストア and ST（アンドエスティ）> https://www.dot-st.com/lakole/

https://instagram.com/lakole_official/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official