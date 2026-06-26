発売1カ月で50万食突破！

期間限定で、大人気タコス3種が一律“500円”に

『タコス祭 第2弾』

6月27日(土)より全国で5日間開催

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社（本社：東京都大田区）が展開するサンドイッチチェーン「サブウェイ」は、期間限定タコスサンドのご好評にお応えし、３種のタコスサンドが1点500円（税込）で楽しめる『タコス祭 第2弾』を、2026年6月27日（土）から7月1日（水）の5日間、全国のサブウェイにて開催いたします。

2026年5月に販売を開始した期間限定のタコスシリーズは、発売からわずか1カ月で累計50万食を突破するなど、想定を大きく上回る反響を呼んでいます。このたび、驚異的なペースでの50万食突破を記念し、また日頃からご愛顧いただいているお客様への感謝を込めて、通常価格590～650円のタコス3種を、いずれも一律500円(税込)と最大150円お得にお楽しみいただける『タコス祭 第2弾』の開催を決定しました。

■大人気のタコスをお得に楽しめるキャンペーン第2弾開催

キャンペーン期間中は、『ざく切りサルサタコス』『濃厚チーズタコス』『メキシカンミートタコス』を、それぞれ特別価格の1点500円（税込）でご提供します。

後を引く辛さはそのままに、３種の果物（パイン・マンゴー・りんご）をソースに加えることで、よりジューシーでコクのある味わいに仕上げた『ざく切りサルサタコス』、ピリ辛のミートにコク深いチーズが絡み合う『濃厚チーズタコス』、7種のスパイスを使用した粗挽きミートの肉感あふれる『メキシカンミートタコス』の３種のタコスサンドを通常よりお得にお楽しみいただける特別な機会です。本格的なスパイスやメキシカンソースが食欲をそそるタコスサンドを、この機会にぜひお得にお楽しみください。

※本キャンペーンはレギュラーブレッドでのご提供となります。

＜タコス祭第2弾 対象商品＞





ざく切りサルサタコス

レギュラーブレッド

販売価格：通常価格630円（税込）のところ特別価格500円（税込）

カロリー：280kcal、糖質：43.2g





濃厚チーズタコス

レギュラーブレッド

販売価格：通常価格650円（税込）のところ特別価格500円（税込）

カロリー：402kcal、糖質：41.5g





メキシカンミートタコス

レギュラーブレッド

販売価格：通常価格590円（税込）のところ特別価格500円（税込）

カロリー：368kcal、糖質：40.6g

【販売期間】 2026年6月27日（土）～7月1日（水）

【販売店舗】 サブウェイ全店（レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く）

※他のクーポンとの併用はできません。





サブウェイは1965年、アメリカ・コネチカット州で誕生しました。創業者のフレッド・デルーカが17歳の時に大学へ進む学費を貯めるために始めた”町のサンドイッチ屋”が、サブウェイの1号店となりました。その後、お客様一人ひとりの好みに合わせてサンドイッチを作るオーダーメイドスタイルが世界各国で支持され、現在世界100カ国以上に店舗を展開するサンドイッチチェーンに成長しました。日本では1992年3月25日に東京都港区に出店して以来、全国に店舗を展開しています。店内で毎日焼き上げるパンに、ローストビーフやえび・アボカドなどこだわりの具材と、シャキシャキの野菜を挟み、サンドイッチアーティストと呼ばれるスタッフが、一つひとつ心を込めてお作りしています。