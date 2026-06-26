昭和株式会社、複数ブランドの健康食品情報を販売主体・製造背景・検査資料で整理する運用を強化
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昭和株式会社、複数ブランドの健康食品情報を販売主体・製造背景・検査資料で整理する運用を強化 昭和株式会社は、皇方、継興、丹波康頼など複数ブランドで展開する健康食品関連製品について、販売主体、製造背景、検査資料を分けて確認する運用を強化しました。対象には、NMN関連製品、DHA&EPA関連製品、コエンザイムQ10関連製品などを含みます。 同社では、商品写真やラベル情報だけでなく、販売主体、問い合わせ先、公開ページの説明範囲、社内で保管する検査資料の対応関係を確認しています。ブランドごとに資料形式が異なる場合でも、確認する順番をそろえることで、掲載前の点検を行いやすくします。 製造背景に関する情報は、対象製品と記載主体を区別して扱います。工場や検査機関に関する資料を参照する場合でも、自社の資格情報として扱わず、資料上の主体、対象範囲、更新時期を確認したうえで公開情報に反映します。 健康食品関連製品の案内では、分かりやすさと同時に、誤解を招かない表現が求められます。昭和株式会社は、商品ごとの特徴を過度に表現するのではなく、商品名、ブランド名、販売主体、問い合わせ先、ラベル表示、注意事項などの基本情報を中心に整理します。 今後は、店頭資料、オンライン掲載、報道関係者向け資料で使用する情報を同じ基準で見直し、利用者や取引先が確認しやすい情報提供体制を整えてまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表現を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
URL：https://www.japanshowa.co.jp/
TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、複数ブランドの健康食品情報を販売主体・製造背景・検査資料で整理する運用を強化 昭和株式会社は、皇方、継興、丹波康頼など複数ブランドで展開する健康食品関連製品について、販売主体、製造背景、検査資料を分けて確認する運用を強化しました。対象には、NMN関連製品、DHA&EPA関連製品、コエンザイムQ10関連製品などを含みます。 同社では、商品写真やラベル情報だけでなく、販売主体、問い合わせ先、公開ページの説明範囲、社内で保管する検査資料の対応関係を確認しています。ブランドごとに資料形式が異なる場合でも、確認する順番をそろえることで、掲載前の点検を行いやすくします。 製造背景に関する情報は、対象製品と記載主体を区別して扱います。工場や検査機関に関する資料を参照する場合でも、自社の資格情報として扱わず、資料上の主体、対象範囲、更新時期を確認したうえで公開情報に反映します。 健康食品関連製品の案内では、分かりやすさと同時に、誤解を招かない表現が求められます。昭和株式会社は、商品ごとの特徴を過度に表現するのではなく、商品名、ブランド名、販売主体、問い合わせ先、ラベル表示、注意事項などの基本情報を中心に整理します。 今後は、店頭資料、オンライン掲載、報道関係者向け資料で使用する情報を同じ基準で見直し、利用者や取引先が確認しやすい情報提供体制を整えてまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表現を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
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