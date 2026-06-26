株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、アカチャンホンポ オリジナル商品の『水99％Super あたますっきり厚手シート』を2026年6月26日（金）より順次、全国のアカチャンホンポとオンラインショップ（https://shop.akachan.jp）にて販売しております。

本商品は、アカチャンホンポのロングセラーおしりふき「水99%Superシリーズ」と同じ超純水を使用した、赤ちゃんのニオイの元となる汗を拭きとるドライシャンプーシートです。

開発背景

近年、夏場を中心に高まる「子どもの汗やベタつき」「頭皮のにおい」への悩みに対し、大人用のケアシートでは刺激が強く、赤ちゃんには使いにくいという課題がありました。

こうした背景から、赤ちゃんのデリケートな肌にも配慮しながら、拭くだけで頭皮の汗やにおいをすっきりオフできる「水99％Super あたますっきり厚手シート」を開発。無香料・ノンアルコールで0か月から使えるやさしさにこだわり、普段使いから、もしもの時まで活躍するケア習慣を提案します。

商品特長

【ポイント1】おふろやシャワーができなくても拭くだけであたますっきり！

外出時や体調不良時など、おふろに入れない場面でも、赤ちゃんの頭皮のベタつきなどが気になった際に活躍するドライシャンプーシートです。地肌の汗や汚れ、においまでしっかり拭き取ることができます。

・丈夫で拭き取りやすい厚手大判シート

水分をたっぷり含んだ厚手仕様で、ゴシゴシ拭いてもやぶれにくく、毛羽立ちにくい設計です。

・お顔やからだの拭き取りにも

頭だけでなく、お顔やからだの汗や汚れの拭き取りにも使えます。

【ポイント2】「水99%Super」と同じ超純水※で、赤ちゃんの頭皮をやさしくケア

「水99％Super」シリーズと同様に、不純物を徹底的に取り除いた超純水※を使用。

さらに、天然由来の毛髪ツヤ成分を配合し、無香料・ノンアルコールでやさしく頭皮ケアできます。

※ 水の精製技術を組み合わせることにより得られた、不純物を取り除いたH₂Oのこと。





【ポイント3】持ち運びに便利な2パックセット

12枚入りのパックを2個セットにすることで、携帯用として使いやすいサイズを実現。

普段使いはもちろん、外出時や旅行、もしもの備えとしても活躍します。

商品概要







■商品名：水99%Super あたますっきり 厚手シート

■価格：398円（税込437円）

■対象：0か月～

■内容量：12枚×2個

■商品URL：https://bit.ly/4edBrLa

水99％Superシリーズは20周年

小さなおしりを守り続けて20年。

これからもずっと赤ちゃんの暮らしのそばに。

赤ちゃんとの大切な日々に寄り添い続けて、水99％Superシリーズは20周年を迎えます。

選び続けてくださった一人ひとりのご家族の想いのおかげでここまで歩んでくることができました。

赤ちゃんのためにがんばるその手をこれからも支えていきます。

[赤ちゃん本舗について]

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

https://www.akachan.jp