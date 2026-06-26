生分解性包装市場の規模、2034年までに1,793億米ドルに達する見込み | CAGR：5.20%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353767/images/bodyimage1】
生分解性包装市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「生分解性包装市場：材料タイプ、用途、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
本レポートによると、世界の生分解性包装市場は2025年に1,133億米ドルに達し、2034年には1,793億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は5.20%となる見込みです。アジア太平洋地域は、中国、日本、インド、韓国における強力な製造規模、原料の入手可能性、急速な都市化、食品宅配消費の拡大などを背景に、地域別で最大のシェアを占め、世界市場を牽引しています。
生分解性包装とは、細菌、真菌、藻類などの微生物によって自然に分解され、一定期間内に水、二酸化炭素、バイオマスなどの天然物質に変化する包装材料を指します。この市場は、主に2つのカテゴリーにわたる幅広い材料を網羅しています。1つは、デンプン系プラスチック、セルロース系プラスチック、ポリ乳酸（PLA）、ポリ-3-ヒドロキシ酪酸（PHB）、ポリヒドロキシアルカノエート（PHA）などの生分解性プラスチック代替品、もう1つは、クラフト紙、軟質紙、段ボールなどの紙系材料です。これらの材料は、食品包装、飲料包装、医薬品包装、パーソナルケアおよびホームケア包装など、多様な最終用途に利用されています。
IMARC Groupの最新の調査報告書によると、世界の生分解性包装市場規模は2025年に1,133億米ドルに達し、2034年には1,793億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）は5.20%となる見込みです。AIは生分解性包装材料の開発方法を根本的に変革しており、研究者はPLA、PHA、デンプンブレンドなどの新規バイオポリマーの分解挙動を物理的なプロトタイプ作成前にモデル化できるようになり、開発サイクルを最大30%短縮し、バリアコーティングや構造性能の反復を迅速化できます。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/biodegradable-packaging-market/requestsample
主要な市場推進要因
規制上の義務、使い捨てプラスチックの禁止、および拡大生産者責任
生分解性包装市場の最も強力な構造的推進力は、使い捨てプラスチックとリサイクル不可能な包装を対象とした、加速する世界的な規制枠組みです。生分解性包装市場は、使い捨てプラスチックを対象とした世界的な立法枠組みの変化によって推進されており、PLAベースの包装は、商業的に入手可能で、PETと同様の透明性と機械的特性により、2026年には市場シェアの41%を占め、食品包装用途は、廃棄物削減目標が強化されるにつれて、市場全体の40.0%を占めると予想されています。拡大生産者責任（EPR）法は、現在、米国の各州、欧州連合、および複数のアジア太平洋地域の管轄区域で施行されており、飲料ブランドや食品メーカーに、堆肥化とリサイクル性を考慮して包装を再設計することを強制し、グローバルサプライチェーン全体で調達基準を再構築しています。
北米全域で、高度な生分解性材料とスマートな持続可能な包装技術への投資が増加している背景には、消費者の強い需要と使い捨てプラスチック削減に向けた規制圧力があり、食品、飲料、医薬品、パーソナルケアといった各分野の包装材購入者にとって、規制遵守が譲ることのできない商業上の基本条件となる、複数の管轄区域にまたがる執行環境が生まれている。これらの材料を支える産業用堆肥化インフラは、先進地域で年間約15%の成長を遂げており、堆肥化可能なポリマー素材のライフサイクル終了時の処理能力を着実に向上させている。
生分解性包装市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「生分解性包装市場：材料タイプ、用途、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
本レポートによると、世界の生分解性包装市場は2025年に1,133億米ドルに達し、2034年には1,793億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は5.20%となる見込みです。アジア太平洋地域は、中国、日本、インド、韓国における強力な製造規模、原料の入手可能性、急速な都市化、食品宅配消費の拡大などを背景に、地域別で最大のシェアを占め、世界市場を牽引しています。
生分解性包装とは、細菌、真菌、藻類などの微生物によって自然に分解され、一定期間内に水、二酸化炭素、バイオマスなどの天然物質に変化する包装材料を指します。この市場は、主に2つのカテゴリーにわたる幅広い材料を網羅しています。1つは、デンプン系プラスチック、セルロース系プラスチック、ポリ乳酸（PLA）、ポリ-3-ヒドロキシ酪酸（PHB）、ポリヒドロキシアルカノエート（PHA）などの生分解性プラスチック代替品、もう1つは、クラフト紙、軟質紙、段ボールなどの紙系材料です。これらの材料は、食品包装、飲料包装、医薬品包装、パーソナルケアおよびホームケア包装など、多様な最終用途に利用されています。
IMARC Groupの最新の調査報告書によると、世界の生分解性包装市場規模は2025年に1,133億米ドルに達し、2034年には1,793億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）は5.20%となる見込みです。AIは生分解性包装材料の開発方法を根本的に変革しており、研究者はPLA、PHA、デンプンブレンドなどの新規バイオポリマーの分解挙動を物理的なプロトタイプ作成前にモデル化できるようになり、開発サイクルを最大30%短縮し、バリアコーティングや構造性能の反復を迅速化できます。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/biodegradable-packaging-market/requestsample
主要な市場推進要因
規制上の義務、使い捨てプラスチックの禁止、および拡大生産者責任
生分解性包装市場の最も強力な構造的推進力は、使い捨てプラスチックとリサイクル不可能な包装を対象とした、加速する世界的な規制枠組みです。生分解性包装市場は、使い捨てプラスチックを対象とした世界的な立法枠組みの変化によって推進されており、PLAベースの包装は、商業的に入手可能で、PETと同様の透明性と機械的特性により、2026年には市場シェアの41%を占め、食品包装用途は、廃棄物削減目標が強化されるにつれて、市場全体の40.0%を占めると予想されています。拡大生産者責任（EPR）法は、現在、米国の各州、欧州連合、および複数のアジア太平洋地域の管轄区域で施行されており、飲料ブランドや食品メーカーに、堆肥化とリサイクル性を考慮して包装を再設計することを強制し、グローバルサプライチェーン全体で調達基準を再構築しています。
北米全域で、高度な生分解性材料とスマートな持続可能な包装技術への投資が増加している背景には、消費者の強い需要と使い捨てプラスチック削減に向けた規制圧力があり、食品、飲料、医薬品、パーソナルケアといった各分野の包装材購入者にとって、規制遵守が譲ることのできない商業上の基本条件となる、複数の管轄区域にまたがる執行環境が生まれている。これらの材料を支える産業用堆肥化インフラは、先進地域で年間約15%の成長を遂げており、堆肥化可能なポリマー素材のライフサイクル終了時の処理能力を着実に向上させている。