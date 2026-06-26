高度計測インフラ市場は2030年までに430億ドルを超え、力強い年平均成長率14％で拡大へ
スマート送電網の近代化、リアルタイムエネルギー分析、デジタル化された公益インフラへの変革が、次世代計測ソリューションの導入を世界的に加速
より高度なエネルギー管理とデジタル公益事業運営への需要の高まりにより、高度計測インフラソリューションの導入が世界中で加速しています。この市場は2030年までに430億ドルを超えると予測されており、年平均成長率14％で拡大すると見込まれています。成長は、スマート送電網近代化への取り組みの増加、モノのインターネット対応計測技術の導入拡大、リアルタイムのエネルギー消費情報への需要増加によって推進されています。電力、水道、ガスネットワーク全体の公益事業者は、請求精度の向上、送電網の信頼性強化、運用損失の削減、効率的な需要側エネルギー管理を実現するため、高度計測インフラ技術を採用しています。
公益事業のデジタル化とスマート送電網投資による市場拡大の見通し
高度計測インフラ市場は、老朽化した公益ネットワークの近代化とスマート送電網技術の導入拡大によって、構造的な成長を遂げています。
主な市場指標：
● 2030年市場価値：大規模なスマートメーター導入に支えられ、市場は2030年までに430億ドルを超えると予想されています。
● 成長率：公益事業のデジタル変革を背景に、市場は2030年まで年平均成長率14％で拡大すると予測されています。
● 親市場への貢献：2030年までに4兆1,890億ドル規模となる電力送電・制御・配電市場の約1％を占めます。
● 業界内での位置付け：より広範な9兆3,790億ドル規模の公益事業分野において、高度計測インフラは総市場価値の約0.5％を占め、公益事業近代化における戦略的重要性を示しています。
成長は、リアルタイムデータ分析、自動計測、インテリジェントな送電網最適化システムへの需要増加と密接に関連しています。
インテリジェント計測システムへの需要を加速する構造的要因
● 資源管理への注目の高まり
公益事業者は、リアルタイム監視システムを通じてエネルギー損失を削減し、消費効率を向上させることに注力しています。高度計測インフラは、電力、水道、ガス使用量の正確な追跡を可能にし、需要側の最適化と持続可能性目標を支援します。
● 高度センサー技術の採用拡大
高度センサーを備えたスマートメーターは、自動データ収集、予測保守、迅速な障害検出を可能にし、送電網の信頼性と運用性能を向上させます。
● 公益ネットワーク全体で進むデジタル変革
公益事業者は、運用を近代化するためにクラウド基盤、モノのインターネットシステム、分析主導型インフラを採用しています。高度計測インフラの統合により、自動請求、遠隔監視、顧客透明性の向上が可能になります。
● 世界的なスマート送電網インフラの拡大
政府および公益事業者は、エネルギー効率の向上、停電削減、都市部および産業地域全体での送電網強靭性向上を目的に、スマート送電網プロジェクトへ大規模投資を行っています。
このレポートの無料サンプルはこちら：
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技術革新が公益事業計測エコシステムを再定義
● モノのインターネット対応スマート計測エコシステム
より高度なエネルギー管理とデジタル公益事業運営への需要の高まりにより、高度計測インフラソリューションの導入が世界中で加速しています。この市場は2030年までに430億ドルを超えると予測されており、年平均成長率14％で拡大すると見込まれています。成長は、スマート送電網近代化への取り組みの増加、モノのインターネット対応計測技術の導入拡大、リアルタイムのエネルギー消費情報への需要増加によって推進されています。電力、水道、ガスネットワーク全体の公益事業者は、請求精度の向上、送電網の信頼性強化、運用損失の削減、効率的な需要側エネルギー管理を実現するため、高度計測インフラ技術を採用しています。
公益事業のデジタル化とスマート送電網投資による市場拡大の見通し
高度計測インフラ市場は、老朽化した公益ネットワークの近代化とスマート送電網技術の導入拡大によって、構造的な成長を遂げています。
主な市場指標：
● 2030年市場価値：大規模なスマートメーター導入に支えられ、市場は2030年までに430億ドルを超えると予想されています。
● 成長率：公益事業のデジタル変革を背景に、市場は2030年まで年平均成長率14％で拡大すると予測されています。
● 親市場への貢献：2030年までに4兆1,890億ドル規模となる電力送電・制御・配電市場の約1％を占めます。
● 業界内での位置付け：より広範な9兆3,790億ドル規模の公益事業分野において、高度計測インフラは総市場価値の約0.5％を占め、公益事業近代化における戦略的重要性を示しています。
成長は、リアルタイムデータ分析、自動計測、インテリジェントな送電網最適化システムへの需要増加と密接に関連しています。
インテリジェント計測システムへの需要を加速する構造的要因
● 資源管理への注目の高まり
公益事業者は、リアルタイム監視システムを通じてエネルギー損失を削減し、消費効率を向上させることに注力しています。高度計測インフラは、電力、水道、ガス使用量の正確な追跡を可能にし、需要側の最適化と持続可能性目標を支援します。
● 高度センサー技術の採用拡大
高度センサーを備えたスマートメーターは、自動データ収集、予測保守、迅速な障害検出を可能にし、送電網の信頼性と運用性能を向上させます。
● 公益ネットワーク全体で進むデジタル変革
公益事業者は、運用を近代化するためにクラウド基盤、モノのインターネットシステム、分析主導型インフラを採用しています。高度計測インフラの統合により、自動請求、遠隔監視、顧客透明性の向上が可能になります。
● 世界的なスマート送電網インフラの拡大
政府および公益事業者は、エネルギー効率の向上、停電削減、都市部および産業地域全体での送電網強靭性向上を目的に、スマート送電網プロジェクトへ大規模投資を行っています。
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技術革新が公益事業計測エコシステムを再定義
● モノのインターネット対応スマート計測エコシステム