「水素発電市場の規模、シェア、成長分析 : 2026-2034年までの予測」の市場調査レポート出版・販売開始のご案内
SEMABIZはFortune Business Insightsの英文調査報告書「水素発電市場の規模、シェア、成長分析 : 2026-2034年までの予測-Hydrogen to Power Market Size, Share & Industry Analysis」の販売を2026年6月26日に開始いたしました。
株式会社SEMABIZはFortune Business Insightsの日本の正規代理店です。
世界の水素発電市場の規模は、2025年に127億6,000万米ドルと評価されました。同市場は、2026年の160億2,000万米ドルから2034年には846億米ドルへと拡大し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は26.68%に達すると見込まれています。2025年には、アジア太平洋地域が世界市場の64.36%のシェアを占め、市場を主導しました。
水素発電（Hydrogen-to-Power）とは、水素を電気エネルギーに変換するプロセスのことです。水素燃料電池、水素燃焼エンジン、発電機、タービンなどの水素関連技術が、水素を電力へと変換する役割を担っています。
今後数年間、水素や、プロトン交換膜（PEM）型、固体酸化物形燃料電池（SOFC）型といった水素ベースの燃料電池に関する研究開発が活発化することに伴い、この市場は大幅な成長を遂げるでしょう。また、エネルギー消費の主流が従来の水素や水素系燃料から再生可能エネルギーへと世界的に移行していることも、業界の拡大を後押ししています。再生可能エネルギーはここ数年で著しい成長を遂げており、2021年から2022年にかけては約9.57%の伸びを記録しました（総発電容量への新規追加分は295GW）。しかし、再生可能エネルギーによる発電は、出力変動（間欠性）という課題があるため、その導入拡大は主に風力や太陽光発電プロジェクトに限られてきました。そのため、バックアップ電源ソリューションの提供が急務となっています。
技術別分析
研究開発の活発化により、燃料電池セグメントが市場を主導
技術別に見ると、市場は燃料電池、ガスタービン、その他に区分されます。
燃料電池セグメントは、リチウムイオン電池を搭載した電気自動車の代替技術としての研究開発が進んでいることを背景に、水素発電市場において圧倒的なシェアを占めています。水素を電気エネルギーに変換するPEMFC（固体高分子形燃料電池）やSOFC（固体酸化物形燃料電池）などの燃料電池は、市場で大きな注目を集めています。例えば、2024年6月には、Silverline Power社が水素燃料電気自動車技術に関してSRAM & MRAM Groupと約1億3,500万米ドル規模の契約を締結したと発表しました。燃料電池セグメントは2026年時点で58.35%の市場シェアを占め、市場を主導しました。
ガスタービンセグメントは、温室効果ガスの排出削減とクリーンエネルギーの推進を目的として、化石燃料を使用するタービンの代替品としての利用が増加していることから、予測期間中に成長すると見込まれています。水素ガスタービンはまだ黎明期にありますが、将来的な普及拡大に向けて研究開発が進められています。例えば、2024年にはDoosan Enerbility社が、2027年までに水素のみを燃料とする380MW級ガスタービンを開発する計画を強化しました。
水素発電の主要企業一覧：
Toshiba Corporation (Japan)
ITM Power (U.K.)
McPhy Energy S.A. (France)
Nel Hydrogen (Norway)
Ballard Power Systems (Canada)
Plug Power Inc. (U.S.)
Fuel Cell Energy Inc (U.S.)
Bloom Energy (U.S.)
Siemens Energy (Germany)
General Electric. (U.S.)
Doosan Fuel Cell Co., Ltd. (South Korea)
株式会社SEMABIZはFortune Business Insightsの日本の正規代理店です。
世界の水素発電市場の規模は、2025年に127億6,000万米ドルと評価されました。同市場は、2026年の160億2,000万米ドルから2034年には846億米ドルへと拡大し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は26.68%に達すると見込まれています。2025年には、アジア太平洋地域が世界市場の64.36%のシェアを占め、市場を主導しました。
水素発電（Hydrogen-to-Power）とは、水素を電気エネルギーに変換するプロセスのことです。水素燃料電池、水素燃焼エンジン、発電機、タービンなどの水素関連技術が、水素を電力へと変換する役割を担っています。
今後数年間、水素や、プロトン交換膜（PEM）型、固体酸化物形燃料電池（SOFC）型といった水素ベースの燃料電池に関する研究開発が活発化することに伴い、この市場は大幅な成長を遂げるでしょう。また、エネルギー消費の主流が従来の水素や水素系燃料から再生可能エネルギーへと世界的に移行していることも、業界の拡大を後押ししています。再生可能エネルギーはここ数年で著しい成長を遂げており、2021年から2022年にかけては約9.57%の伸びを記録しました（総発電容量への新規追加分は295GW）。しかし、再生可能エネルギーによる発電は、出力変動（間欠性）という課題があるため、その導入拡大は主に風力や太陽光発電プロジェクトに限られてきました。そのため、バックアップ電源ソリューションの提供が急務となっています。
技術別分析
研究開発の活発化により、燃料電池セグメントが市場を主導
技術別に見ると、市場は燃料電池、ガスタービン、その他に区分されます。
燃料電池セグメントは、リチウムイオン電池を搭載した電気自動車の代替技術としての研究開発が進んでいることを背景に、水素発電市場において圧倒的なシェアを占めています。水素を電気エネルギーに変換するPEMFC（固体高分子形燃料電池）やSOFC（固体酸化物形燃料電池）などの燃料電池は、市場で大きな注目を集めています。例えば、2024年6月には、Silverline Power社が水素燃料電気自動車技術に関してSRAM & MRAM Groupと約1億3,500万米ドル規模の契約を締結したと発表しました。燃料電池セグメントは2026年時点で58.35%の市場シェアを占め、市場を主導しました。
ガスタービンセグメントは、温室効果ガスの排出削減とクリーンエネルギーの推進を目的として、化石燃料を使用するタービンの代替品としての利用が増加していることから、予測期間中に成長すると見込まれています。水素ガスタービンはまだ黎明期にありますが、将来的な普及拡大に向けて研究開発が進められています。例えば、2024年にはDoosan Enerbility社が、2027年までに水素のみを燃料とする380MW級ガスタービンを開発する計画を強化しました。
水素発電の主要企業一覧：
Toshiba Corporation (Japan)
ITM Power (U.K.)
McPhy Energy S.A. (France)
Nel Hydrogen (Norway)
Ballard Power Systems (Canada)
Plug Power Inc. (U.S.)
Fuel Cell Energy Inc (U.S.)
Bloom Energy (U.S.)
Siemens Energy (Germany)
General Electric. (U.S.)
Doosan Fuel Cell Co., Ltd. (South Korea)