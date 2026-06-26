「グリーンアンモニア市場の規模、シェア、成長分析 : 2026-2034年までの予測」の市場調査レポート出版・販売開始のご案内
SEMABIZはFortune Business Insightsの英文調査報告書「グリーンアンモニア市場の規模、シェア、成長分析 : 2026-2034年までの予測-Green Ammonia Market Size, Share & Growth Analysis」の販売を2026年6月26日に開始いたしました。
株式会社SEMABIZはFortune Business Insightsの日本の正規代理店です。
世界のグリーンアンモニア市場規模は、2025年に6億5,376万米ドルと評価されました。同市場は2026年に12億892万米ドルとなり、2034年には363億5,899万米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は53.03%に達するとFortune Business Insightsでは予測しています。2025年時点では、アジア太平洋地域が世界市場の78.20%のシェアを占め、市場を主導しました。
グリーンアンモニアは、従来のアンモニア生産に代わる、持続可能かつ環境に優しいソリューションです。化石燃料に依存し、多量の温室効果ガスを排出する従来の手法とは異なり、グリーンアンモニアは再生可能エネルギー源や天然ガスを用い、カーボンニュートラルなアプローチで生産されます。この革新的なプロセスでは、一般的に水の電気分解によって水素を生成し、それを空気中の窒素と結合させてアンモニアを合成します。この環境に配慮した手法は、炭素排出量を削減し、アンモニア生産に伴う環境負荷を最小限に抑えるため、より持続可能な未来を追求する産業にとって魅力的な選択肢となっています。世界がよりクリーンなエネルギー構成へと移行する中、グリーンアンモニアへの需要は高まっています。環境意識の高まり、政府による支援政策、技術の進歩、そして農業分野における需要の増加といった要因が相まって、グリーンアンモニア市場の発展を大きく後押ししています。
技術別分析
高い効率と幅広い利用可能性により、アルカリ水電解が市場を主導
技術別に見ると、市場はアルカリ水電解、プロトン交換膜（PEM）水電解、固体酸化物形水電解に区分されます。
アルカリ水電解セグメントは、その高い効率と幅広い利用可能性により、2026年には52.11%という圧倒的な市場シェアを占めると予測されています。これは、グリーンアンモニア合成に不可欠な水素製造において、すでに確立され広く採用されている技術です。この手法では、水酸化カリウム（KOH）などのアルカリ性電解液を用いて水の電気分解を促進し、水素と酸素を生成します。アルカリ水電解システムは、堅牢性、拡張性、そして比較的低い運用コストを特徴としており、大規模な水素製造に適しています。
固体酸化物形水電解は、高い効率に加え、高温での稼働が可能で電解プロセスの熱力学的効率を高められることから、注目を集めている新興技術です。この技術では、固体酸化物電解質を用いて酸素イオンを伝導させることで、水蒸気と電気から直接水素を生成します。
プロトン交換膜水電解セグメントは、予測期間中に82.68%の年平均成長率（CAGR）を記録すると見込まれています。
主要なグリーンアンモニア企業一覧：
ThyssenKrupp AG (Germany)
Nel Hydrogen (Norway)
Siemens Energy (Germany)
Yara International ASA (Norway)
First Ammonia (U.S.)
ENGIE (France)
ITM Power PLC (UK)
Iberdrola (Spain)
MAN Energy Solutions (Germany)
KAPSOM plc (China)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353803/images/bodyimage1】
レポート概要
グリーンアンモニア市場の規模・シェア・成長性分析：技術別（アルカリ水電解、プロトン交換膜、固体酸化物形電解）、用途別（肥料、海運、化学、その他）および地域別予測（2026年～2034年）
Green Ammonia Market Size, Share & Growth Analysis, By Technology (Alkaline Water Electrolysis, Proton Exchange Membrane, and Solid Oxide Electrolysis), By Application (Fertilizer, Marine, Chemicals, and Others), and Regional Forecast, 2026-2034
出版：Fortune Business Insights
出版年月：2026年06月
https:
お問合せ先
Fortune Business Insights正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/fortune-business-insights/
Fortune Business Insights出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/fortune-business-insights/fortune-business-insights-reports/
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
株式会社SEMABIZはFortune Business Insightsの日本の正規代理店です。
世界のグリーンアンモニア市場規模は、2025年に6億5,376万米ドルと評価されました。同市場は2026年に12億892万米ドルとなり、2034年には363億5,899万米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は53.03%に達するとFortune Business Insightsでは予測しています。2025年時点では、アジア太平洋地域が世界市場の78.20%のシェアを占め、市場を主導しました。
グリーンアンモニアは、従来のアンモニア生産に代わる、持続可能かつ環境に優しいソリューションです。化石燃料に依存し、多量の温室効果ガスを排出する従来の手法とは異なり、グリーンアンモニアは再生可能エネルギー源や天然ガスを用い、カーボンニュートラルなアプローチで生産されます。この革新的なプロセスでは、一般的に水の電気分解によって水素を生成し、それを空気中の窒素と結合させてアンモニアを合成します。この環境に配慮した手法は、炭素排出量を削減し、アンモニア生産に伴う環境負荷を最小限に抑えるため、より持続可能な未来を追求する産業にとって魅力的な選択肢となっています。世界がよりクリーンなエネルギー構成へと移行する中、グリーンアンモニアへの需要は高まっています。環境意識の高まり、政府による支援政策、技術の進歩、そして農業分野における需要の増加といった要因が相まって、グリーンアンモニア市場の発展を大きく後押ししています。
技術別分析
高い効率と幅広い利用可能性により、アルカリ水電解が市場を主導
技術別に見ると、市場はアルカリ水電解、プロトン交換膜（PEM）水電解、固体酸化物形水電解に区分されます。
アルカリ水電解セグメントは、その高い効率と幅広い利用可能性により、2026年には52.11%という圧倒的な市場シェアを占めると予測されています。これは、グリーンアンモニア合成に不可欠な水素製造において、すでに確立され広く採用されている技術です。この手法では、水酸化カリウム（KOH）などのアルカリ性電解液を用いて水の電気分解を促進し、水素と酸素を生成します。アルカリ水電解システムは、堅牢性、拡張性、そして比較的低い運用コストを特徴としており、大規模な水素製造に適しています。
固体酸化物形水電解は、高い効率に加え、高温での稼働が可能で電解プロセスの熱力学的効率を高められることから、注目を集めている新興技術です。この技術では、固体酸化物電解質を用いて酸素イオンを伝導させることで、水蒸気と電気から直接水素を生成します。
プロトン交換膜水電解セグメントは、予測期間中に82.68%の年平均成長率（CAGR）を記録すると見込まれています。
主要なグリーンアンモニア企業一覧：
ThyssenKrupp AG (Germany)
Nel Hydrogen (Norway)
Siemens Energy (Germany)
Yara International ASA (Norway)
First Ammonia (U.S.)
ENGIE (France)
ITM Power PLC (UK)
Iberdrola (Spain)
MAN Energy Solutions (Germany)
KAPSOM plc (China)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353803/images/bodyimage1】
レポート概要
グリーンアンモニア市場の規模・シェア・成長性分析：技術別（アルカリ水電解、プロトン交換膜、固体酸化物形電解）、用途別（肥料、海運、化学、その他）および地域別予測（2026年～2034年）
Green Ammonia Market Size, Share & Growth Analysis, By Technology (Alkaline Water Electrolysis, Proton Exchange Membrane, and Solid Oxide Electrolysis), By Application (Fertilizer, Marine, Chemicals, and Others), and Regional Forecast, 2026-2034
出版：Fortune Business Insights
出版年月：2026年06月
https:
お問合せ先
Fortune Business Insights正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/fortune-business-insights/
Fortune Business Insights出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/fortune-business-insights/fortune-business-insights-reports/
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
プレスリリース詳細へ