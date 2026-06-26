【ソフトテニス】アカエム×『顧問など！』コラボパッケージが登場 6月29日頃から20,000ダース限定で販売
アカエム140年の株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）は、ソフトテニス漫画『顧問など！』（著・しのと）のイラストを使用したソフトテニス公認球「アカエムボール」のコラボパッケージ商品を、2026年6月29日（月）から20,000ダース限定で販売いたします。
この期間は、通常の公認球アカエムボールのパッケージが限定コラボパッケージとなります。6月29日以降の納品分から順次切り替わり、20,000ダースの販売終了後に通常パッケージに戻ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353532/images/bodyimage1】
今回のコラボパッケージは、しのと先生描き下ろしのキャラクターたちがルーセントの新作ウェアを着たイラストが目印です。全国のアカエムを取り扱う小売店や大型大会のルーセント売店で販売します。
■商品概要
品名 ：アカエムボール 1ダース／12個入り
品番 ：M-30000
規格 ：国際ソフトテニス連盟公認
カラー：ホワイト
価格 ：4,680円（税込 5,148円）
発売 ：2026年6月29日から順次販売（20,000ダース限定生産）
※限定パッケージがなくなり次第通常パッケージに戻ります。
発売元：株式会社ルーセント
■関連サイト
しのと先生公式X ：https://x.com/tnonis69
しのと先生公式Instagram：https://www.instagram.com/shinoto_sn/
＜WEBサイト＞
ルーセントブランドサイト https://lucent-sports.com/
ルーセント公式ブログ「LUCENT OFFICIAL BLOG」 https://lucent.hatenablog.jp/
ルーセントECショップ「LUCENT WEB STORE」 https://lucent-goods.shop-pro.jp/
ルーセントECショップ「LUC+SHOP」 https://luctus.base.shop/
ルーセントテニスクラブポータルサイト https://www.lucent-tc.com/
ルーセントランニングクラブポータルサイト https://www.lucent-runningclub.com/
ルーセントアスリートワークス公式サイト https://l-athlete-works.mystrikingly.com/
Japan Fun Tennis Point Ranking公式サイト https://www.jftp.jp/
ルクタスアドベンチャーズ公式サイト https://tabirun.run/tour/
トレッキングポール「ニューカーブ」公式サイト https://tabirun.run/nwcurve/
＜会社概要＞
会社名：株式会社ルーセント
所在地：〒277-0872 千葉県柏市十余二348番地
代表者：代表取締役社長 中野吉広
ソフトテニス黎明期より140年間、国内シェアNO.1のソフトテニスボール「アカエム」をはじめ、各種スポーツ用品を提供しています。また、スポーツウェアの「LUCENT」「LUC＋」の製造・販売や、全国でテニスクラブやランニングステーションなどのスポーツ施設の運営も手掛けています。【スポーツコミュニティを通して日本中の人々の元気を応援します。】のスローガンを掲げ、いいのわたる選手をはじめとするアスリート、さまざまなスポーツシーンを応援しています。
URL：https://lucent-sports.com/
事業内容：オリジナルブランド「ルーセント」「アカエム」の製造・販売、スポーツ用品・用具の販売、スポーツ施設工事、テニスクラブの再生運営、国内外ツアー企画運営
＜本リリースのお問い合わせ先＞
株式会社ルーセント 平野 info-post@lucent-corp.com
#アカエム140年のルーセント
#ルクタス #ルーセント #ルーセントアスリートワークス #ルクタスアドベンチャーズ
#テニス #ソフトテニス #アカエム #アカエムプラクティス
#いいのわたる #トレイルラン #TransAtlasRunning
配信元企業：株式会社ルーセント
この期間は、通常の公認球アカエムボールのパッケージが限定コラボパッケージとなります。6月29日以降の納品分から順次切り替わり、20,000ダースの販売終了後に通常パッケージに戻ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353532/images/bodyimage1】
今回のコラボパッケージは、しのと先生描き下ろしのキャラクターたちがルーセントの新作ウェアを着たイラストが目印です。全国のアカエムを取り扱う小売店や大型大会のルーセント売店で販売します。
■商品概要
品名 ：アカエムボール 1ダース／12個入り
品番 ：M-30000
規格 ：国際ソフトテニス連盟公認
カラー：ホワイト
価格 ：4,680円（税込 5,148円）
発売 ：2026年6月29日から順次販売（20,000ダース限定生産）
※限定パッケージがなくなり次第通常パッケージに戻ります。
発売元：株式会社ルーセント
■関連サイト
しのと先生公式X ：https://x.com/tnonis69
しのと先生公式Instagram：https://www.instagram.com/shinoto_sn/
ルーセントブランドサイト https://lucent-sports.com/
ルーセント公式ブログ「LUCENT OFFICIAL BLOG」 https://lucent.hatenablog.jp/
ルーセントECショップ「LUCENT WEB STORE」 https://lucent-goods.shop-pro.jp/
ルーセントECショップ「LUC+SHOP」 https://luctus.base.shop/
ルーセントテニスクラブポータルサイト https://www.lucent-tc.com/
ルーセントランニングクラブポータルサイト https://www.lucent-runningclub.com/
ルーセントアスリートワークス公式サイト https://l-athlete-works.mystrikingly.com/
Japan Fun Tennis Point Ranking公式サイト https://www.jftp.jp/
ルクタスアドベンチャーズ公式サイト https://tabirun.run/tour/
トレッキングポール「ニューカーブ」公式サイト https://tabirun.run/nwcurve/
＜会社概要＞
会社名：株式会社ルーセント
所在地：〒277-0872 千葉県柏市十余二348番地
代表者：代表取締役社長 中野吉広
ソフトテニス黎明期より140年間、国内シェアNO.1のソフトテニスボール「アカエム」をはじめ、各種スポーツ用品を提供しています。また、スポーツウェアの「LUCENT」「LUC＋」の製造・販売や、全国でテニスクラブやランニングステーションなどのスポーツ施設の運営も手掛けています。【スポーツコミュニティを通して日本中の人々の元気を応援します。】のスローガンを掲げ、いいのわたる選手をはじめとするアスリート、さまざまなスポーツシーンを応援しています。
URL：https://lucent-sports.com/
事業内容：オリジナルブランド「ルーセント」「アカエム」の製造・販売、スポーツ用品・用具の販売、スポーツ施設工事、テニスクラブの再生運営、国内外ツアー企画運営
＜本リリースのお問い合わせ先＞
株式会社ルーセント 平野 info-post@lucent-corp.com
#アカエム140年のルーセント
#ルクタス #ルーセント #ルーセントアスリートワークス #ルクタスアドベンチャーズ
#テニス #ソフトテニス #アカエム #アカエムプラクティス
#いいのわたる #トレイルラン #TransAtlasRunning
配信元企業：株式会社ルーセント
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