【第14回絵本出版賞受賞作】ことばを楽しく引き出す、あそび絵本『あいうえおをさがせ 』6月26日発売
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353713/images/bodyimage1】
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『あいうえおをさがせ』を2026年6月26日に発売いたします。
イラストの中から、ことばを見つける、楽しい遊び絵本ができました。
「おかのうえで えんそくイエーイ！」は、緑の丘の上でお弁当を開いたり、楽器を弾いたり、のびのびと過ごす一場面。
実は「あ・い・う・え・お」から始まる言葉たちがたくさん隠れています。たとえば「あな」「おくるみ」「うずらのたまご」…
「プリンセスとパーティー、プレゼントはなぁに」の場面に絵が隠れているのは、「ペガサス」「ペリカン」「パントマイム」など「ぱ・ぴ・ぷ・ぺ・ぽ」から始まる言葉たち！
さあ、いくつみつけられるかな？
簡単なことばから難しいことばまで、工夫がちりばめられています。
ひらがなの習得、語彙力の向上、しりとりも強くなることまちがいなし！
遊び心いっぱい、家族みんなで盛り上がる参加型絵本です。
創作系レーベル”keu”の絵本。
■対象年齢：３歳くらい～
詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/37514/
【著者プロフィール】
マコアオイ
長崎県生まれ、佐賀県育ち。
広島大学教育学部を卒業後、佐賀県の小学校教諭として勤務。
本作で第14回絵本出版賞 煌めきフューチャー賞を受賞。
それを機に絵本作家として活動をスタートさせた。
【創作系レーベルkeu（ケウ）について】
稀有なる作家と協働で質のいい本をつくり
読者との新しい出会いにつなげていきます。
“のどかで、とがってる”
“飾りたくなる本”
“贈りものにしたい本”
そんなモノづくりを目指していきます。
その日の自分にとっていい本と出会える本屋さんは五感の宇宙。
keuでは、素敵な本屋さんとの信頼関係を築いていきます。
【書籍概要】
書名：あいうえおをさがせ
著者：マコアオイ
発売日：2026年6月26日
価格：1650円(税込)
体裁：B5判 32ページ ハードカバー
ISBN：978-4434379024
★ご購入はこちら↓
https://www.amazon.co.jp/dp/443437902X
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353713/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『あいうえおをさがせ』を2026年6月26日に発売いたします。
イラストの中から、ことばを見つける、楽しい遊び絵本ができました。
「おかのうえで えんそくイエーイ！」は、緑の丘の上でお弁当を開いたり、楽器を弾いたり、のびのびと過ごす一場面。
実は「あ・い・う・え・お」から始まる言葉たちがたくさん隠れています。たとえば「あな」「おくるみ」「うずらのたまご」…
「プリンセスとパーティー、プレゼントはなぁに」の場面に絵が隠れているのは、「ペガサス」「ペリカン」「パントマイム」など「ぱ・ぴ・ぷ・ぺ・ぽ」から始まる言葉たち！
さあ、いくつみつけられるかな？
簡単なことばから難しいことばまで、工夫がちりばめられています。
ひらがなの習得、語彙力の向上、しりとりも強くなることまちがいなし！
遊び心いっぱい、家族みんなで盛り上がる参加型絵本です。
創作系レーベル”keu”の絵本。
■対象年齢：３歳くらい～
詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/37514/
【著者プロフィール】
マコアオイ
長崎県生まれ、佐賀県育ち。
広島大学教育学部を卒業後、佐賀県の小学校教諭として勤務。
本作で第14回絵本出版賞 煌めきフューチャー賞を受賞。
それを機に絵本作家として活動をスタートさせた。
【創作系レーベルkeu（ケウ）について】
稀有なる作家と協働で質のいい本をつくり
読者との新しい出会いにつなげていきます。
“のどかで、とがってる”
“飾りたくなる本”
“贈りものにしたい本”
そんなモノづくりを目指していきます。
その日の自分にとっていい本と出会える本屋さんは五感の宇宙。
keuでは、素敵な本屋さんとの信頼関係を築いていきます。
【書籍概要】
書名：あいうえおをさがせ
著者：マコアオイ
発売日：2026年6月26日
価格：1650円(税込)
体裁：B5判 32ページ ハードカバー
ISBN：978-4434379024
★ご購入はこちら↓
https://www.amazon.co.jp/dp/443437902X
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353713/images/bodyimage2】
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