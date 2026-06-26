８月８日は「たこやきの日」！孫娘とおじいちゃんが作った「宇宙×たこやき」の異色のユーモア絵本『たこやきせいじん』6月26日発売

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株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『たこやきせいじん』を2026年6月26日に発売いたします。



みんなが大好きな食べ物、「たこ焼き」。

「たこやきってかわいい！」という、孫娘の純粋な気持ちから生まれたアイデア「たこやきせいじん」を、長年、クリエイティブディレクターとして活躍してきた祖父が楽しい絵本にしました。

頭から腕が出て（！）タコを投げるおうじや、なんでもたこ焼きにしちゃう「じゅうじゅうタコ」、おうじのために特製タコ焼き機をつくる「タコはかせ」など、登場するキャラクターは唯一無二。

８月8日の「たこ焼きの日」、たこ焼きを囲みながら、家族やお友達と一緒に読んでもらいたい一冊です。





■あらすじここは、宇宙にうかぶ「たこやきせい」。向こうから、ビュンビュンビューンと「じゅうじゅうタコ」が飛んできました。投げたのは、たこ焼きが大好きな、おうじです。発明家のタコはかせに「特製たこ焼き器」をつくってもらって、たこ焼き名人の「じゅうじゅうタコ」をビュンビュンビューンと投げて、何でもたこ焼きにしちゃいます。メロンパンに、ケーキ、ピラミッドまで！ある日、宇宙のはるかかなたに輝く星を見つけたおうじは、「あの星をたこ焼きにすれば、宇宙一おいしいたこ焼きができるはず」と言い始めて…。好奇心旺盛なおうじと、おうじの幸せを一番に願う優しいタコたちの、かわいくて、おいしくて、あったかいユーモア絵本。■対象年齢：4歳くらい～■読み聞かせ、SNS使用フリーマークあらかじめ、非営利での著作権使用の許諾を一部フリーにしています。非営利の読み聞かせイベントに使用できます。詳しくはこちらhttps://miraipub.jp/books/37505/【著者プロフィール】作：しばたともやす ・ 案：ふかがわつむぎしばたともやす愛知県岡崎市在住。元（株）リクルートのデザイナー、クリエイティブディレクター、イラストレーター。孫たちの声やアイデアにヒントをもらいながら、ライフワークの絵本作りに取り組んでいる。3作目の本作は、４番目の孫・ふかがわつむぎの“たこやきせいじん”というネーミングと、描かれたキャラクターから刺激を受けて作り上げたもの。著作に『おおきな おともだち』『にんぎょひめの ちいさなわがまま』（文芸社）。ふかがわつむぎ絵本原案者。小学生。愛知県知多市在住。絵本に囲まれた環境で育ち、小学2年生の時に人魚姫を主人公に絵本を作成。祖父・しばたともやすが、『にんぎょひめの ちいさなわがまま』として完成させ、出版した。２年前、「たこやきがかわいいから」と思いついたのが、本作『たこやきせいじん』。絵本とガールズグループのHANAが大好き。【書籍概要】書名：たこやきせいじん作：しばたともやす ・ 案：ふかがわつむぎ発売日：2026年6月26日価格：1540円(税込)体裁：B5判 32ページ ハードカバーISBN：978-4434380020★ご購入はこちら↓https://www.amazon.co.jp/dp/4434380028【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353711/images/bodyimage2】

配信元企業：株式会社みらいパブリッシング

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