元・青年海外協力隊員が西アフリカの国「ブルキナファソ」の人々の文化や魅力を伝える絵本『セラメムショーズ』6月26日発売
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353709/images/bodyimage1】
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『セラメムショーズ』を2026年6月26日に発売いたします。
西アフリカの「ブルキナファソ」という小さな国を知っていますか？
約2350万人が暮らす内陸国で、60以上の部族で構成。宗教は、伝統的宗教やイスラム教、キリスト教などが混在し、さまざまな現地語がつかわれる、多様な背景を持つ国です。
そんなブルキナファソでよく使われるのが、本の題名になっている「セラメムショーズ」という言葉。
ぎゅうぎゅうのタクシーに乗っていても「セラメムショーズ！」
神さまの話をしていても「セラメムショーズ！」
この言葉に込められているのは「帰る場所はみんな同じ、問題ないさ！」というメッセージ。ブルキナファソに生きる人々のやさしさの源です。
青年海外協力隊員としてブルキナファソで活動した著者が、「この国に興味や関心を持つ人が増えてほしい」と思いを込めて贈る、カラフルでピースフルな絵本です。
■対象年齢：6歳くらい～
■読み聞かせ、SNS使用フリーマーク
（奥付をご覧ください）
あらかじめ、非営利での著作権使用の許諾を一部フリーにしています。
非営利の読み聞かせイベントに使用できます。
詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/37527/
【著者プロフィール】
ミヤサカクミコ
長野県諏訪地域生まれ。東京都在住。
筑波大学第一学群社会学類、信州大学大学院経済・社会政策科学専攻卒業。
公務員として勤務したのち青年海外協力隊に参加。西アフリカのブルキナファソ国で「青少年活動」隊員として活動。
帰国後は日本のこどもたちにブルキナファソでのエピソード、メッセージを伝える活動をしている。
学校等での講演・講座・ワークショップ多数。
【書籍概要】
書名：セラメムショーズ
著者：ミヤサカクミコ
発売日：2026年6月26日
価格：1650円(税込)
体裁：A5判 32ページ ハードカバー
ISBN：978-4434380433
★ご購入はこちら↓
https://www.amazon.co.jp/dp/4434380435
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353709/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『セラメムショーズ』を2026年6月26日に発売いたします。
西アフリカの「ブルキナファソ」という小さな国を知っていますか？
約2350万人が暮らす内陸国で、60以上の部族で構成。宗教は、伝統的宗教やイスラム教、キリスト教などが混在し、さまざまな現地語がつかわれる、多様な背景を持つ国です。
そんなブルキナファソでよく使われるのが、本の題名になっている「セラメムショーズ」という言葉。
ぎゅうぎゅうのタクシーに乗っていても「セラメムショーズ！」
神さまの話をしていても「セラメムショーズ！」
この言葉に込められているのは「帰る場所はみんな同じ、問題ないさ！」というメッセージ。ブルキナファソに生きる人々のやさしさの源です。
青年海外協力隊員としてブルキナファソで活動した著者が、「この国に興味や関心を持つ人が増えてほしい」と思いを込めて贈る、カラフルでピースフルな絵本です。
■対象年齢：6歳くらい～
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【著者プロフィール】
ミヤサカクミコ
長野県諏訪地域生まれ。東京都在住。
筑波大学第一学群社会学類、信州大学大学院経済・社会政策科学専攻卒業。
公務員として勤務したのち青年海外協力隊に参加。西アフリカのブルキナファソ国で「青少年活動」隊員として活動。
帰国後は日本のこどもたちにブルキナファソでのエピソード、メッセージを伝える活動をしている。
学校等での講演・講座・ワークショップ多数。
【書籍概要】
書名：セラメムショーズ
著者：ミヤサカクミコ
発売日：2026年6月26日
価格：1650円(税込)
体裁：A5判 32ページ ハードカバー
ISBN：978-4434380433
★ご購入はこちら↓
https://www.amazon.co.jp/dp/4434380435
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