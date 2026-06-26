1週間で完売！キムチソムリエ監修・韓国伝統の発酵食「熟成太刀魚の塩辛（カルチジョ）」が残りわずか！
1960年創業のキムチ専門店「第一物産」上野本店（東京・上野）は、太刀魚の塩辛（韓国語でカルチジョ）を数量限定で販売し、1週間で完売いたしました。リピーターの方や、SNSをご覧になってご来店されたお客様も多数いらっしゃり、なかには昔ながらの太刀魚の塩辛を求めていた方など韓国食通のお客様も。こだわりの逸品です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353762/images/bodyimage1】
カルチジョとは
太刀魚（韓国語でカルチ）を塩漬けにして熟成発酵させた、韓国の伝統的な塩辛（チョッカル）です。「カルチジョ」は、「カルチ（太刀魚）」と「ジョ（塩辛）」を合わせた言葉です。古くから朝鮮半島の食卓に欠かせない発酵調味料として親しまれ、キムチ作りに使う「魚醤」としての役割も担ってきました。特に南部地方のキムチには、太刀魚の塩辛を使うのが昔ながらの伝統です。長い熟成期間で素材の旨みが凝縮され、深みのある風味が生まれます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353762/images/bodyimage2】
キムチ専門店だからこそ仕上げられる塩梅
熟成させた太刀魚の塩辛をベースに、生の青唐辛子・ニンニク・唐辛子粉を加え、キムチソムリエ監修のオリジナルレシピで仕上げています。
◇ 熟成太刀魚の旨みに、薬味の風味が重なる
長期熟成で引き出した太刀魚の旨みに、生の青唐辛子のさわやかな辛み、ニンニクの香り、唐辛子粉の色と風味が重なります。キムチ専門店ならではの塩梅です。
◇ キムチソムリエが監修する味づくり
毎日キムチを口にし、年間1,000食以上を食べ続けるキムチソムリエが、素材の発酵具合・薬味のバランス・塩加減を一つずつ確認しながら仕上げました。カルチジョをこよなく愛するキムチソムリエが、キムチ作りで培った発酵の知識と感覚をもとに仕上げた一品です。
そのままでも、料理にも～発酵の旨みを生かした味わい方～
熟成によって凝縮された旨みと塩気は、少量でも料理の味を引き締めます。塩分が高めなので、そのままいただくときも料理に使うときも、少しずつ加えるのがコツです。
そのまま食べるだけでなく、隠し味としても使える発酵調味料です。
◇ サムギョプサル（焼き肉）の薬味に
脂ののった豚肉に、太刀魚の塩辛のコクと青唐辛子の辛みがよく合います。サンチュやエゴマの葉で巻いて、ほんの少量を添えてお召し上がりください。
◇ チゲの隠し味に
キムチチゲやスンドゥブに少し加えると、魚醤のような深い旨みが出て、味に奥行きが生まれます。南部地方でキムチ作りに使われてきた、韓国本場の味わい方です。
◇ 炒め物・煮込み料理に
野菜炒めや豆腐の煮込みに加えると、塩と旨みの両方を一度に補えます。塩気が強いので、ほかの調味料は控えめにするのがおすすめです。
◇ お酒のあてに
そのまま少しずつ、マッコリや焼酎、日本酒とともに。塩気がしっかりあるので、チビチビとつまむのが好相性です。発酵した旨みと薬味の香りが、ゆっくり飲む時間に寄り添います。
◇発酵食品と合わせて
クラッカーにクリームチーズをのせて、太刀魚の塩辛をちょっとトッピング。
独特の風味がクセになる味わいです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353762/images/bodyimage3】
商品概要
【商品名】 熟成太刀魚の塩辛（カルチジョ）
【価格】 1,050円（税込)
【内容量】 100ｇ
【特徴】 熟成太刀魚・生青唐辛子・ニンニク・唐辛子粉使用 キムチソムリエ監修オリジナルレシピ
【製造】 手仕込み・数量限定（なくなり次第終了）
【保存方法】 要冷凍 ※解凍・開封後はなるべくお早めにお召し上がりください
【注意事項】 小骨が含まれる場合があります
【販売チャネル】 キムチ専門店 第一物産 上野本店／直営オンラインショップ（残りわずか）
【購入URL】https://shop.d1b.jp/view/item/000000000822?category_page_id=ct307
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353762/images/bodyimage4】
◇ キムチソムリエが監修するから成せる味
年間1,000種以上のキムチと向き合うキムチソムリエが、素材の発酵具合・薬味のバランス・塩加減を一つ一つ確認しながら
仕上げました。キムチ作りで培った発酵の知識と感覚があるからこそ引き出せる、ワンランク上の塩辛です。
■ 会社概要
【会社名】 株式会社 第一物産
【創業】 1960年（2025年で創業65周年）
【代表取締役】 姜 恵蘭（キムチソムリエ）
【事業内容】 手作りキムチの製造・販売、韓国食材の輸入・販売
【直営店】 東京都台東区東上野2-15-5（上野本店）
【公式サイト】 https://www.d1b.jp/
【オンラインショップ】 https://shop.d1b.jp/
【楽天公式ショップ】 https://www.rakuten.co.jp/saranche-d1b/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353762/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社第一物産
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353762/images/bodyimage1】
太刀魚（韓国語でカルチ）を塩漬けにして熟成発酵させた、韓国の伝統的な塩辛（チョッカル）です。「カルチジョ」は、「カルチ（太刀魚）」と「ジョ（塩辛）」を合わせた言葉です。古くから朝鮮半島の食卓に欠かせない発酵調味料として親しまれ、キムチ作りに使う「魚醤」としての役割も担ってきました。特に南部地方のキムチには、太刀魚の塩辛を使うのが昔ながらの伝統です。長い熟成期間で素材の旨みが凝縮され、深みのある風味が生まれます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353762/images/bodyimage2】
キムチ専門店だからこそ仕上げられる塩梅
熟成させた太刀魚の塩辛をベースに、生の青唐辛子・ニンニク・唐辛子粉を加え、キムチソムリエ監修のオリジナルレシピで仕上げています。
◇ 熟成太刀魚の旨みに、薬味の風味が重なる
長期熟成で引き出した太刀魚の旨みに、生の青唐辛子のさわやかな辛み、ニンニクの香り、唐辛子粉の色と風味が重なります。キムチ専門店ならではの塩梅です。
◇ キムチソムリエが監修する味づくり
毎日キムチを口にし、年間1,000食以上を食べ続けるキムチソムリエが、素材の発酵具合・薬味のバランス・塩加減を一つずつ確認しながら仕上げました。カルチジョをこよなく愛するキムチソムリエが、キムチ作りで培った発酵の知識と感覚をもとに仕上げた一品です。
そのままでも、料理にも～発酵の旨みを生かした味わい方～
熟成によって凝縮された旨みと塩気は、少量でも料理の味を引き締めます。塩分が高めなので、そのままいただくときも料理に使うときも、少しずつ加えるのがコツです。
そのまま食べるだけでなく、隠し味としても使える発酵調味料です。
◇ サムギョプサル（焼き肉）の薬味に
脂ののった豚肉に、太刀魚の塩辛のコクと青唐辛子の辛みがよく合います。サンチュやエゴマの葉で巻いて、ほんの少量を添えてお召し上がりください。
◇ チゲの隠し味に
キムチチゲやスンドゥブに少し加えると、魚醤のような深い旨みが出て、味に奥行きが生まれます。南部地方でキムチ作りに使われてきた、韓国本場の味わい方です。
◇ 炒め物・煮込み料理に
野菜炒めや豆腐の煮込みに加えると、塩と旨みの両方を一度に補えます。塩気が強いので、ほかの調味料は控えめにするのがおすすめです。
◇ お酒のあてに
そのまま少しずつ、マッコリや焼酎、日本酒とともに。塩気がしっかりあるので、チビチビとつまむのが好相性です。発酵した旨みと薬味の香りが、ゆっくり飲む時間に寄り添います。
◇発酵食品と合わせて
クラッカーにクリームチーズをのせて、太刀魚の塩辛をちょっとトッピング。
独特の風味がクセになる味わいです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353762/images/bodyimage3】
商品概要
【商品名】 熟成太刀魚の塩辛（カルチジョ）
【価格】 1,050円（税込)
【内容量】 100ｇ
【特徴】 熟成太刀魚・生青唐辛子・ニンニク・唐辛子粉使用 キムチソムリエ監修オリジナルレシピ
【製造】 手仕込み・数量限定（なくなり次第終了）
【保存方法】 要冷凍 ※解凍・開封後はなるべくお早めにお召し上がりください
【注意事項】 小骨が含まれる場合があります
【販売チャネル】 キムチ専門店 第一物産 上野本店／直営オンラインショップ（残りわずか）
【購入URL】https://shop.d1b.jp/view/item/000000000822?category_page_id=ct307
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353762/images/bodyimage4】
◇ キムチソムリエが監修するから成せる味
年間1,000種以上のキムチと向き合うキムチソムリエが、素材の発酵具合・薬味のバランス・塩加減を一つ一つ確認しながら
仕上げました。キムチ作りで培った発酵の知識と感覚があるからこそ引き出せる、ワンランク上の塩辛です。
■ 会社概要
【会社名】 株式会社 第一物産
【創業】 1960年（2025年で創業65周年）
【代表取締役】 姜 恵蘭（キムチソムリエ）
【事業内容】 手作りキムチの製造・販売、韓国食材の輸入・販売
【直営店】 東京都台東区東上野2-15-5（上野本店）
【公式サイト】 https://www.d1b.jp/
【オンラインショップ】 https://shop.d1b.jp/
【楽天公式ショップ】 https://www.rakuten.co.jp/saranche-d1b/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353762/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社第一物産
プレスリリース詳細へ