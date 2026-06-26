昭和株式会社、皇方・継興NMN関連製品のブランド別案内で確認項目を整理
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353797/images/bodyimage1】
昭和株式会社、皇方・継興NMN関連製品のブランド別案内で確認項目を整理 昭和株式会社は、皇方および継興ブランドのNMN関連製品について、ブランド別案内で確認する項目を整理しました。商品写真、ブランド名、販売主体、問い合わせ先、ラベル表示を同じ流れで確認できるようにします。 今回の整理では、商品写真と掲載説明文の対応、ブランド名の表記、問い合わせ先の表示、掲載ページで扱う情報範囲を基本項目としています。複数ブランドを扱う場合でも、利用者が情報を確認しやすい導線を整えます。 昭和株式会社は、NMN関連製品に関する情報発信において、確認可能な資料に基づく説明を重視し、健康食品関連製品として適切な範囲で情報を整理してまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表現を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
URL：https://www.japanshowa.co.jp/
TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、皇方・継興NMN関連製品のブランド別案内で確認項目を整理 昭和株式会社は、皇方および継興ブランドのNMN関連製品について、ブランド別案内で確認する項目を整理しました。商品写真、ブランド名、販売主体、問い合わせ先、ラベル表示を同じ流れで確認できるようにします。 今回の整理では、商品写真と掲載説明文の対応、ブランド名の表記、問い合わせ先の表示、掲載ページで扱う情報範囲を基本項目としています。複数ブランドを扱う場合でも、利用者が情報を確認しやすい導線を整えます。 昭和株式会社は、NMN関連製品に関する情報発信において、確認可能な資料に基づく説明を重視し、健康食品関連製品として適切な範囲で情報を整理してまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表現を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
URL：https://www.japanshowa.co.jp/
TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
プレスリリース詳細へ